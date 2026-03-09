धोनीनं 2 वर्षांनी सोडलं मौन! T20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर गंभीरचं कौतुक पण बुमराहबद्दल विचित्र विधान

T20 World Cup 2026 Dhoni Instagram Post: भारतीय संघाने आयसीसी टी-20 वर्ल्डकपवर तिसऱ्यांदा नाव कोरत रविवारी रात्री अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर इतिहास रचला. आपल्या घरच्या मैदानावर खेळताना वर्ल्डकपला गवसणी घालणारा सुर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ हा जगातील पहिलाच संघ ठरला आहे. तसेच सलग दोन वेळा एखाद्या देशाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली. मात्र मैदानापेक्षा मैदानाबाहेरचा एक खास क्षण सर्वांना सुखद धक्का देऊन गेला.
अहमदाबादमध्ये भारतीय संघाने न्यूझीलंडला तब्बल 96 धावांनी धूळ चारली. या विजयासहीत भारताने 2007 आणि 2024 नंतर तिसऱ्यांदा वर्ल्डकप जिंकला. भारताने वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर काही मिनिटांमध्येच भारताचा माजी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनीने सोशल मीडियावर एक लांबलचक पोस्ट लिहिली. धोनीने गंभीरचे आभार मानल्याचं दिसून आलं.
फायनलचा सामना पाहण्यासाठी धोनी अहमदाबादला आला होता. तो रोहित शर्मा आणि जय शाह यांच्यासोबत व्हिआयपी बॉक्समध्ये बसला होता. या तिघांची झलक सामन्यादरम्यान अनेकदा पाहयला मिळाली. मात्र सामना संपल्यानंतर काही मिनिटांमध्येचे धोनीने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन आनंद व्यक्त करणारी एक फोटो पोस्ट करुन त्यासाठी लांबलचक कॅप्शन लिहिली.
"अहमबादमध्ये इतिहास लिहिला गेला. संघ आणि संघ व्यवस्थापनाचं अभिनंदन! तसेच जगभरातील भारतीय क्रिकेट चाहत्याचंंही अभिनंदन. तुम्हा सर्वांना खेळताना पाहून फारच समाधान मिळालं. कोच साहेब, तुमच्या चेहऱ्यावर हसू फार छान दिसतं. हस्यासोबत असलेली इंटेन्सिटी हा एकदम किलर कॉम्बो असतो," असं धोनीनं प्रशिक्ष गौतम गंभीरचं कौतुक करताना आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
"फार छान काम केलं तुम्ही. एका साऱ्याची मजा घ्या," असं सांगताना धोनीने पोस्टच्या शेवटी कंसामध्ये जसप्रीत बुमराहसाठी एक खास ओळ लिहिली आहे. "बुमराहबद्दल काहीच न लिहिणं बरं आहे. चॅम्पियन बॉलर," अशी अगदीच विचित्र कमेंट करत धोनीनं बुमरहाची कामगिरी आपण काहीच बोलू शकत नाही एवढी भन्नाट असल्याचं सूचित केलं आहे.
धोनीने यापूर्वी 2024 मध्ये पोस्ट केली होती. राधिका आणि अनंत अंबानींच्या लग्नासाठी त्याने तेव्हा पोस्ट केलेली. म्हणजेच भारताच्या विजयानंतर धोनीनं केलेली पोस्ट ही त्याने तब्बल दोन वर्षानंतर सोशल मीडिवरील मौन सोडण्यासारखेच आहे.