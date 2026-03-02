English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  स्पोर्ट्स
  T20 World Cup: भारताची Semi Final ची मॅच कोणाविरुद्ध? किती तारखेला? किती वाजता सुरु होणार मॅच?

T20 World Cup 2026 India Semi Final Date And Time: भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजच्या संघाला पराभूत करुन सेमीफायनलमध्ये दमदार एन्ट्री केली आहे. मात्र आता भारताचा सामना कोणाविरुद्ध आणि किती तारखेला होणार आहे? याबद्दलच जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 2, 2026, 07:13 AM IST
भारताची सेमीफायनलमध्ये दमदार एन्ट्री, पण पुढची मॅच कोणाविरुद्ध (प्रातिनिधिक फोटो)

T20 World Cup 2026 India Semi Final Date And Time: आयसीसीच्या टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या सेमीफायलनमध्ये टीम इंडियाने दणक्यात एन्ट्री केली आहे. भारताने 5 विकेट्स आणि 4 बॉल राखून वेस्ट इंडिजवर विजय मिळवला. या विजयासोबतच भारताचा सेमीफायनलचा सामना कोणाविरुद्ध होणार हे निश्चित झालं आहे. हा सामना किती तारखेला आणि किती वाजता असणार तसेच कुठे खेळवला जाणार हे सुद्धा ठरलं आहे. आता टी-20 वर्ल्डकपच्या टाइम टेबलप्रमाणे सर्व संघांना दोन दिवसांची विश्रांती देण्यात येणार आहे. म्हणजेच दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड आणि न्यूझीलंडबरोबरच भारतानेही सेमीफायलनमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. आता हे चारही संघ सेमीफायनलमध्ये एकमेकांविरुद्ध मैदानात उतरणार आहेत. आता टी-20 वर्ल्डकपमध्ये दोन सेमीफायनल आणि फायनल खेळवली जाणार आहे. आता भारतीय संघ सेमीफायनलमध्ये कोणाविरुद्ध खेळणार हे जाणून घेऊयात...

किती सामने उरले?

टी-20 वर्ल्डकपचे सुपर-8 मधील सामन्यांची रविवारी सांगता झाली. आता टी-20 वर्ल्डकपमध्ये केवळ तीन सामने राहिले असून यापैकी दोन सेमीफायनलचे सामने आहेत. या दोन सामन्यांमधील विजेते संघ उरलेल्या तिसऱ्या म्हणजेच फायनलच्या सामन्यात खेळतील. आता सेमीफायनलमध्ये पोहोचलेल्या भारत, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडपैकी कोण कोणाविरुद्ध खेळणार हे पाहूयात.

पहिली सेमीफायनल दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडदरम्यान

पहिली सेमीफायनल 4 मार्च रोजी खेळवली जाणार आहे. हा सामना दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडदरम्यान खेळवला जाणार आहे. तो भारत आणि वेस्ट इंडिजचा सामना पार पडला त्याच कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्सवर हा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना जिंकणारा संघ फायनलमध्ये प्रवेश करेल आणि पराभूत संघ स्पर्धेबाहेर पडणार.

भारताचा सामना कधी आणि कुठे?

दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये भारत इंग्लंडविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. हा सामना 5 मार्च रोजी मुंबईमधील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. हा सामना सायंकाळी सात वाजता खेळवण्यात येणार आहे. हा सामना जिंकणारा संघ पहिली सेमी-फायनल जिंकणाऱ्या संघाविरुद्ध फायनल खेळेल. फायलनचा सामना 8 मार्च रोजी खेळवला जाणार आहे. फायनलाचा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार आहे. 

भारत आणि इंग्लंडमध्ये सलग तिसऱ्यांदा सेमीफायनल

भारत आणि इंग्लंडदरम्यान तिसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकपचा सेमीफायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे.  यापूर्वी भारत आणि इंग्लंडदरम्यान 2022 साली पहिल्यांदा सेमीफायनलमध्ये एखमेकांविरुद्ध खेळले होते. त्यावेळेस इंग्लंडने भारताला 10 विकेट्सने पराभूत केलं होतं. त्यानंतर 2024 साली टी-20 वर्ल्डकपच्या सेमीफायनलमध्ये भारताने इंग्लंडला 68 धावांनी पराभूत करत फायनलमध्ये प्रवेश केला होता. हा वर्ल्डकप भारताने जिंकला होता.

कुठे पाहता येणार हे सामने?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या टीव्ही चॅनेल्सवर हे सामने लाइव्ह पाहता येणार आहेत. तर लाइव्ह स्ट्रीमिंगसाठी डिस्ने+ हॉटस्टारच्या अॅप आणि वेबसाइटवरुन पाहता येईल.

 

