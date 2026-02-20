T20 World Cup 2026 : 17 वर्षांनंतर पुन्हा तोच धोका! सुपर 8 मध्ये टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढली; नेमकं संकट काय?

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियासाठी (Team India) सुपर 8 फेरीमध्ये एक मोठं चॅलेंज असणार आहे. 21 फेब्रुवारी पासून सुपर 8 ची फेरी सुरु होणार असून यात भारतीय संघ ग्रुप ए मध्ये आहे. ज्यात टीम इंडिया वगळता दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे सारखे मजबूत संघ सुद्धा आहेत. हे चारही संघ ग्रुप स्टेजमध्ये अजेय राहिल्याने या संघांना ग्रुप स्टेज फेरी अजेय राहून संपवली आहे. ज्यामुळे सुपर 8 चा हा ग्रुप आता 'ग्रुप ऑफ डेथ' बनला आहे. यासोबतच स्पर्धेचा 17 वर्ष जुना संयोग सुद्धा टीम इंडियासाठी धोक्याची घंटा ठरला आहे.
टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात हे दुसऱ्यांदा होतंय जेव्हा भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज हे दोन्ही संघ सुपर 8 राउंडमध्ये एकाच ग्रुपमध्ये आहेत. मागच्यावेळी असं 2009 मध्ये घडलं होतं. त्यावेळी भारतासोबत दक्षिण आफ्रिक, वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड हे संघ होते. मात्र त्यावेळी टीम इंडियाने तीनही सामने गमावले होते. वेस्ट इंडिज विरुद्ध भारतीय संघाचा 7 विकेटने पराभव झाला होता. तर दक्षिण आफ्रिकेने 12 धावांनी तर इंग्लंडने 3 धावांनी भारतावर विजय मिळवला होता. हा भारतासाठी एक मोठा झटका होता. कारण ते स्पर्धेतून लवकरच बाहेर पडले होते.
17 वर्षांनी आता पुन्हा अशी स्थिती बनलीये की हे तीन मजबूत संघ सुपर 8 मध्ये एकाच ग्रुपमध्ये आलेत. मात्र यावेळी झिम्बाब्वेची उपस्थिती या ग्रुपला आणखी धोकादायक बनवते. झिम्बाब्वेने ग्रुप स्टेजमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका सारख्या प्रमुख संघांना हरवून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. तसेच ते ग्रुप बीच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये अव्वल सुद्धा राहिलेत. सिकंदर रजाच्या नेतृत्वांतर्गत झिम्बाब्वेचा संघ आत्मविश्वासाने भरलेला आहे. तसेच ते पुन्हा उलटफेर करण्याची क्षमता ठेवतात. जे या फेरीत या तिन्ही संघांसाठी मोठा धोका ठरू शकते.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका : 22 फेब्रुवारी
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे : 26 फेब्रुवारी
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज : 1 मार्च