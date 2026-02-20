English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • T20 World Cup 2026 : 17 वर्षांनंतर पुन्हा तोच धोका! सुपर 8 मध्ये टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढली; नेमकं संकट काय?

T20 World Cup 2026 : 21 फेब्रुवारी पासून सुपर 8 ची फेरी सुरु होणार असून यात भारतीय संघ ग्रुप ए मध्ये आहे. ज्यात टीम इंडिया वगळता दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे सारखे मजबूत संघ सुद्धा आहेत. ज्यामुळे सुपर 8 चा हा ग्रुप आता 'ग्रुप ऑफ डेथ' बनला आहे. यासोबतच स्पर्धेचा 17 वर्ष जुना संयोग सुद्धा टीम इंडियासाठी धोक्याची घंटा ठरला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Feb 20, 2026, 08:10 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियासाठी (Team India) सुपर 8 फेरीमध्ये एक मोठं चॅलेंज असणार आहे. 21 फेब्रुवारी पासून सुपर 8 ची फेरी सुरु होणार असून यात भारतीय संघ ग्रुप ए मध्ये आहे. ज्यात टीम इंडिया वगळता दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे सारखे मजबूत संघ सुद्धा आहेत. हे चारही संघ ग्रुप स्टेजमध्ये अजेय राहिल्याने या संघांना ग्रुप स्टेज फेरी अजेय राहून संपवली आहे. ज्यामुळे सुपर 8 चा हा ग्रुप आता 'ग्रुप ऑफ डेथ' बनला आहे. यासोबतच स्पर्धेचा 17 वर्ष जुना संयोग सुद्धा टीम इंडियासाठी धोक्याची घंटा ठरला आहे. 

टी20 वर्ल्ड कप मध्ये 17 वर्षांनंतर झालं असं? 

टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात हे दुसऱ्यांदा होतंय जेव्हा भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज हे दोन्ही संघ सुपर 8 राउंडमध्ये एकाच ग्रुपमध्ये आहेत. मागच्यावेळी असं 2009 मध्ये घडलं होतं. त्यावेळी भारतासोबत दक्षिण आफ्रिक, वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड हे संघ होते. मात्र त्यावेळी टीम इंडियाने तीनही सामने गमावले होते. वेस्ट इंडिज विरुद्ध भारतीय संघाचा 7 विकेटने पराभव झाला होता. तर दक्षिण आफ्रिकेने 12 धावांनी तर इंग्लंडने 3 धावांनी भारतावर विजय मिळवला होता. हा भारतासाठी एक मोठा झटका होता. कारण ते स्पर्धेतून लवकरच बाहेर पडले होते. 

हेही वाचा :  नो हॅन्डशेक फक्त दिखावा? बंद दाराआड काही वेगळंच घडतंय? IND VS PAK वादावर दिग्गजाने केला मोठा दावा

 

17 वर्षांनी आता पुन्हा अशी स्थिती बनलीये की हे तीन मजबूत संघ सुपर 8 मध्ये एकाच ग्रुपमध्ये आलेत. मात्र यावेळी झिम्बाब्वेची उपस्थिती या ग्रुपला आणखी धोकादायक बनवते. झिम्बाब्वेने ग्रुप स्टेजमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका सारख्या प्रमुख संघांना हरवून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. तसेच ते ग्रुप बीच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये अव्वल सुद्धा राहिलेत. सिकंदर रजाच्या नेतृत्वांतर्गत झिम्बाब्वेचा संघ आत्मविश्वासाने भरलेला आहे. तसेच ते पुन्हा उलटफेर करण्याची क्षमता ठेवतात. जे या फेरीत या तिन्ही संघांसाठी मोठा धोका ठरू शकते.

टीम इंडियाचं सुपर 8 सामन्यांचं वेळापत्रक : 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका : 22 फेब्रुवारी 
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे : 26 फेब्रुवारी 
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज : 1 मार्च 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

