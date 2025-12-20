India Squad: टी-20 विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा! कोणत्या खेळाडूंना मिळाली जागा? बघा संपूर्ण संघ

India Squad Announcement Live: टी-20 विश्वचषक 2026 साठी भारतीय संघाची अधिकृत घोषणा आज होणार आहे. याआधी मुंबईतील बीसीसीआय मुख्यालयात निवड समितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर, इतर निवड समिती सदस्य आणि भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव उपस्थित होते.
पुढील वर्षी 7 फेब्रुवारीपासून टी-20 विश्वचषकाला सुरुवात होणार असून, या स्पर्धेत एकूण 20 संघ सहभागी होणार आहेत. अंतिम सामना 8 मार्च रोजी खेळवला जाणार आहे. त्यामुळे संघनिवडीकडे चाहत्यांसह क्रिकेट तज्ज्ञांचेही लक्ष लागले होते.
.
The same squad will play the @IDFCFIRSTBank 5-match T20I series against New Zealand in January.#TeamIndia | #INDvNZ https://t.co/o94Vdqo8j5
— BCCI (@BCCI) December 20, 2025
The Selection Committee Meeting for #TeamIndia's squad announcement for the upcoming ICC Men’s T20 World Cup is underway at the BCCI headquarters.#MenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/YFWgAoIB8F
— BCCI (@BCCI) December 20, 2025
भारतीय संघाच्या अंतिम घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष होते, कोणाला संधी मिळते आणि कोणाला डावलले गेले , हे आता स्पष्ट झाले आहे.