Marathi News
India Squad: टी-20 विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा! कोणत्या खेळाडूंना मिळाली जागा? बघा संपूर्ण संघ

T20 World cup 2026 India Squad Announcement : टी-20 विश्वचषक 2026 साठी भारतीय संघाची अधिकृत घोषणा आज २० डिसेंबर रोजी झाली आहे. या संघ निवडीच्या बैठकीला मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर, इतर निवड समिती सदस्य आणि भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव उपस्थित होते.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 20, 2025, 02:59 PM IST
India Squad: टी-20 विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा! कोणत्या खेळाडूंना मिळाली जागा? बघा संपूर्ण संघ
T20 World cup 2026 India Squad Announcement

India Squad Announcement Live: टी-20 विश्वचषक 2026 साठी भारतीय संघाची अधिकृत घोषणा आज होणार आहे. याआधी मुंबईतील बीसीसीआय मुख्यालयात निवड समितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर, इतर निवड समिती सदस्य आणि भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव उपस्थित होते.  

कधी होणार विश्वचषकाला सुरुवात?

पुढील वर्षी 7 फेब्रुवारीपासून टी-20 विश्वचषकाला सुरुवात होणार असून, या स्पर्धेत एकूण 20 संघ सहभागी होणार आहेत. अंतिम सामना 8 मार्च रोजी खेळवला जाणार आहे. त्यामुळे संघनिवडीकडे चाहत्यांसह क्रिकेट तज्ज्ञांचेही लक्ष लागले होते. 

'असा' असेल संघ 

  • सूर्य कुमार यादव (कर्णधार )
  • जसप्रीत बुमराह
  • अभिषेक शर्मा
  • हर्षित राणा
  • संजू सॅमसन (विकेटकिपर)
  • अर्शदीप सिंह
  • तिलक वर्मा
  • कुलदीप यादव
  • हार्दिक पंड्या
  • वरुण चक्रवर्ती
  • शिवम दुबे
  • वॉशिंग्टन सुंदर
  • अक्षर पटेल (उपकर्णधार)
  • इशान किशन (विकेटकिपर)
  • रिंकू सिंग

 

कधी आहेत भारतीय सांघाचे सामने?

  • भारत विरुद्ध अमेरिका - 7 फेब्रुवारी, मुंबई
  • भारत विरुद्ध नामिबिया - 12 फेब्रुवारी, दिल्ली
  • भारत विरुद्ध पाकिस्तान - 15 फेब्रुवारी, कोलंबो
  • भारत विरुद्ध नेदरलँड्स - 18 फेब्रुवारी, अहमदाबाद

 

 भारतीय संघाच्या अंतिम घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष होते, कोणाला संधी मिळते आणि कोणाला डावलले गेले , हे आता स्पष्ट झाले आहे. 

 

