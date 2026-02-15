English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • Ishan Kishan ने रचला इतिहास, पाकिस्तानच्या विरुद्ध वेगवान अर्धशतक ठोकून युवराज सिंहचा रेकॉर्ड केला उध्वस्त

Ishan Kishan ने रचला इतिहास, पाकिस्तानच्या विरुद्ध वेगवान अर्धशतक ठोकून युवराज सिंहचा रेकॉर्ड केला उध्वस्त

IND VS PAK : पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगाने टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडल्याने टीम इंडियाला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी टीम इंडियाचा फलंदाज ईशान किशनने 40 बॉलमध्ये 77 धावा केल्या. यावेळी त्याने युवराज सिंहचा रेकॉर्ड मोडला.   

पूजा पवार | Updated: Feb 15, 2026, 09:11 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 15 फेब्रुवारी रोजी रविवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सामना खेळवला जात आहे. श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे हा ग्रुप स्टेज सामना रंगला आहे. दरम्यान या सामन्याचा टॉस पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगाने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी टीम इंडियाचा फलंदाज ईशान किशनने 40 बॉलमध्ये 77 धावा केल्या. यावेळी त्याने युवराज सिंहचा रेकॉर्ड मोडला. 

ईशान किशनने 27 बॉलमध्ये केलं अर्धशतक : 

कोलंबोच्या आर प्रेमदास स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेजचा 27 वा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात टीम इंडियाच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली. अभिषेक शर्मा शुन्य धावांवर बाद झाला. मात्र त्यानंतर ईशान किशन आणि तिलक वर्माने भारताचा डाव सावरला. दुसऱ्या विकेटसाठी दोघांनी 88 धावांची पार्टनरशिप केली. यावेळी ईशान किशनने 40 बॉलमध्ये 77 धावा केल्या आणि दरम्यान 3 षटकार आणि 10 चौकार सुद्धा लगावले. दरम्यान ईशानने 27 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. या अर्धशतका सोबतच ईशान किशन हा कमी बॉलमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध अर्धशतक ठोकणारा भारताचा दुसरा फलंदाज ठरला. त्याने युवराज सिंहचा रेकॉर्ड मोडला.

तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला ईशान किशन : 

ईशान किशन आता भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात सर्वात वेगवान अर्धशतक ठोकण्याच्या बाबतीत तिसऱ्या स्थानी पोहोचला. ईशानमुले युवराज सिंह चौथ्या स्थानावर घसरला आहे. तर भारताचा युवा सलामीवीर अभिषेक शर्मा दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर पाकिस्तानचा मोहम्मद हाफीज अव्वल स्थानावर आहे.

हेही वाचा :  IND VS PAK : टॉसनंतर कर्णधार सूर्याने पुन्हा पाकिस्तानच्या कर्णधारला दाखवली त्याची जागा

भारत - पाक सामन्यात सर्वात जलद अर्धशतक ठोकणारे फलंदाज : 

23 बॉलमध्ये - मोहम्मद हाफिज, अहमदाबाद (2012)
24 बॉलमध्ये - अभिषेक शर्मा, दुबई (2025)
27 बॉलमध्ये - ईशान किशन, कोलंबो, आरपीएस (2026) 
29 बॉलमध्ये - युवराज सिंह, अहमदाबाद (2012)

 

टीम इंडियाची प्लेईंग 11:
अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकिपर ), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव(c), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तानची प्लेइंग 11:
सैम अयुब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कर्णधार ), बाबर आझम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अश्रफ, उस्मान खान (डब्ल्यू), शाहीन आफ्रिदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक

