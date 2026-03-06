एवढा खतरनाक बोल्ड क्रिकेटमध्ये कधी पाहिला नसेल... बेल्स उडून बॉण्ड्रीजवळ पडली; Video पहाच

T20 World Cup 2026 Bails Flying To The Boundary: टी-20 वर्ल्डकप 2026 चा अंतिम सामना न्यूझीलंड आणि भारतादरम्यान होणार असल्याचं दोन्ही सेमीफायनलनंतर स्पष्ट झालं आहे. बुधवारी झालेली सेमीफायनल न्यूझीलंडने जिंकली तर काल म्हणजेच गुरुवारी झालेल्या दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये भारताने इंग्लंडवर मात मिळवत फायनल गाठली. या दोन्ही सेमीफायनलमध्ये क्रिकेट रसिकांच्या डोळ्यांचं पारणं फेडणारा खेळ पाहायला मिळाला. अर्थात दोन्ही सामन्यांमध्ये धावांचा पाऊस पडला असला तरी या सामन्यांमध्ये गोलंदाजांनीही आपलं कसब पणाला लावलं. गोलंदाजीचा यापूर्वी कदाचित कधीही न पाहिलेला नमुनाही पहिल्या सेमीफायनलमध्ये पाहायला मिळाला.
पहिल्या सेमीफायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेनं दिलेलं 170 धान्यूझीलंडचे सलामीवर फिन एलन आणि टीम सेफर्ट या दोघांनी दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजाची दमदार धुलाई केली. पॉवर प्लेमध्येच संघाची धावसंख्या 80 हून अधिक होती. 14 च्या सरासरीने या दोघांनी पहिल्या सहा ओव्हरमध्ये धावा जमवल्या.वांचं आवाहन न्यूझीलंडने अवघ्या 12.5 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं. ईडन गार्डन्सच्या मैदानावरील या सामन्यात 170 धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजीची पिसं काढली. फिन एलन अवघ्या 33 चेंडूंमध्ये नाबाद 100 धावा केल्या. 117 धावांवर टीम सेफर्टच्या रुपात न्यूझीलंडने पहिली विकेट गमावली. त्याने 33 बॉलमध्ये 58 धावा केल्या. या खेळीत त्याने 7 चौकार आणि 2 षटकार लगावले.
दक्षिण आफ्रिकेला न्यूझीलंडच्या संघातील केवळ टीम सेफर्टला बाद करता आलं. कगिसो रबाडाने टाकलेल्या बॉलवर सिक्स मारण्याच्या नादात टीम सेफर्ट बोल्ड झाला. मात्र रबाडाने टाकलेला हा बॉल इतका अप्रतिम होता की तो मिडल स्टम्पच्या अगदी शेंड्यावर लागला आणि दोन्ही बेल्स उडाल्या. मात्र मिडल अन् लेग स्टम्पवर असलेली एलईडी बेल्स एवढ्या दूर उडाली की चार टप्प्यांमध्ये अगदी बॉण्ड्री लाइनजवळ पोहोचली. बेल्सच उडून बॉण्ड्री लाइनजवळ जाण्याचा हा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील पहिलाच प्रसंग म्हणावा लागेल. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतोय. तुम्हीच पाहा हा व्हिडीओ....
Everything is flying to the boundary tonight!
ICC Men’s #T20WorldCup | Semi-final 1 #SAvNZ | LIVE NOW https://t.co/LMBOn54jDE pic.twitter.com/1kQbb9uF6n
— Star Sports (@StarSportsIndia) March 4, 2026
मात्र ही एक विकेट वगळता दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांना एकाही न्यूझीलंडच्या खेळाडूला बाद करता आलं नाही. म्हणूनच कसिगो रबाडाने टीम सेफर्टला बाद केल्यानंतर कोणतंही सेलीब्रेशन केलं नाही. सेमीफायनलचा हा सामना न्यूझीलंडने 43 चेंडू आणि 9 विकेट्स राखून सहज जिंकला.
आता न्यूझीलंड अंतिम सामना भारताविरुद्ध 8 मार्च रोजी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर अंतिम सामना खेळणार आहे. भारताने दोनदा टी-20 वर्ल्डकप जिंकला असून न्यूझीलंडची याबाबतीतली पाटी कोरीच आहे. त्यामुळे रविवारी होणारा सामना कोण जिंकणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. हा सामना स्टार नेटवर्कच्या वाहिन्यांबरोबरच जिओहॉटस्टारवर लाइव्ह पाहाता येणार आहे.