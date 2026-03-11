टीम इंडियाला लाज वाटली पाहिजे म्हणणाऱ्या कीर्ति आझाद यांनी 1983 वर्ल्डकपमध्ये किती धावा केलेल्या?

Kirti Azad 1983 World Cup Contribution To Team India Win: भारताचे माजी क्रिकेटपटू कीर्ति आझाद (Kirti Azad) हे भारतीय संघाने टी-20 वर्ल्डकप 2026 जिंकल्यानंतर चर्चेत आहेत. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रविवारी रात्री भारतीय संघाने न्यूझीलंडला 96 धावांनी पराभूत करत सलग दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्याचा यापूर्वी कोणत्याही संघाला न जमलेला पराक्रम केला. आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांच्या हातून कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने वर्ल्डकपचा चषक स्वीकारला. मात्र या सोहळ्यानंतर एकीकडे भारतीय खेळाडू मैदानामध्ये आनंद साजरा करत असतानाच अचानक जय शाह कॅप्टन सूर्यकुमार आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरला घेऊन शहरातील एका हनुमान मंदिरात देव दर्शनासाठी पोहोचले. हे तिघेही वर्ल्डकपची ट्रॉफी घेऊन मंदिरात गेले होते. याच विषयावरुन कीर्ति आझाद यांनी आक्षेप घेतला असून खेळाला धार्मिक रंग देणाऱ्या टीम इंडियाला लाज वाटली पाहिजे असं म्हटलं आहे. स्वत: 1983 च्या वर्ल्डकपमध्ये कपिल देव यांच्या विजयी संघाला भाग असल्याचं म्हणत कीर्ति आझाद यांनी ही टीका केली आहे. मात्र त्यांनी खरोखरच भारताच्या पहिल्या वर्ल्डकप विजयामध्ये किती योगदान दिलं होतं हे पाहून तुम्हाला आश्चर्य नक्कीच वाटेल.
1983 मध्ये आम्ही जिंकलो तेव्हा ट्रॉफी आपल्या विविधतेने नटलेल्या मायभूमीत (म्हणजेच भारतात) आणली होती. ट्रॉफी हा केवळ एका धर्माचा विजय नसून तो 140 कोटी भारतीयांचा आहे. ट्रॉफी मंदिरातच का नेली? मशिदीत, चर्चमध्ये किंवा गुरुद्वारात का नाही नेली? असा थेट सवाल कीर्ति आझाद यांनी विचारला आहे. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी, "खेळाडूंनी आणि प्रशासनाने खेळ आणि धर्म वेगळे ठेवावेत," असं मतही नोंदवलं आहे. त्यांच्या मतावरुन दोन गट पडले असून काही त्यांना समर्थन देत आहेत तर काहींनी विरोध केला असून नको तो वाद उकरुन काढू नये असं म्हटलं आहे. असं असलं तरी आता कीर्ति आझाद यांनी खरोखरच 1983 च्या वर्ल्डकपमध्ये भारताच्या विजयामध्ये नेमकं काय आणि किती योगदान दिलं होतं? याची चर्चाही सुरु झाली आहे. याच प्रश्नाचं उत्तर आपण जाणून घेणार आहोत.
कीर्ति आझाद हे कपील देव यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाचे सदस्य होते ज्याने 1983 मध्ये क्रिकेट वर्ल्ड कप (Prudential Cup) मध्ये विजय मिळवला होता. खरं तर कीर्ति आझाद यांनी या स्पर्धेत खूप कमी वेळा फलंदाजी केली. कीर्ति आझाद यांनी मुख्यतः ऑफ-स्पिनर म्हणून भारतीय संघाच्या विजयात योगदान दिलं. करून योगदान दिले.
1983 च्या वर्ल्डकपमध्ये कीर्ति आझाद यांना दोन डावांमध्ये भोपळाही फोडता आला नव्हता. त्यांना सेमीफायनल आणि फायनलमध्ये संघात स्थान देण्यात आलेलं. इंग्लंडविरुद्धच्या सेमीफायनलमध्ये त्यांनी फलंदाजी केली नाही. तर वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या फायलनमध्ये ते शून्य धावांवर बाद झाले होते. अँडी रॉबर्सने त्यांना बाद केलं होतं.
कीर्ति आझाद यांनी गोलंदाजीमध्ये उत्तम योगदान दिलं होतं. त्यावेळेच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक गोलंदाजाला 12 ओव्हर टाकण्याची मूभा होती. सेमीफायनलमध्ये या 12 ओव्हरमध्ये त्यांनी एक विकेट घेतली. एक निर्धाव ओव्हर टाकताना त्यांनी अवघ्या 28 दिल्या होत्या. त्यांनी इयन बॉथम यांना बाद केलं होतं. त्यावेळी इयन हे फार धोकादायक फलंदाज मानले जायचे.
फायनलमध्ये कीर्ति आझाद यांनी केवळ 3 ओव्हर गोलंदाजी केली. त्यामध्ये त्यांनी अवघ्या सात धावा दिल्या. त्यांचा इकनॉमी रेट 2.47 इतका होता. तीन सामन्यांचा विचार केल्यास हा सर्वोत्तम इकनॉमी रेट्सपैकी एक ठरलेला.
फायनलच्या सामन्यात भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करत 183 धावा केल्या होत्या. 184 धावाचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजचा संघ 140 धावांपर्यंतच मजल मारु शकला. भारताने त्यावेळेचा दादा संघ असलेल्या वेस्ट इंडिजच्या संपूर्ण टीमला तंबूत पाठवत सामना 43 धावांनी जिंकला होता. या सामन्यामध्ये मोहिंदर अमरनाथ यांना मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार देण्यात आला होता. त्यांनी 26 धावा केलेल्या आणि 3 विकेट्सही घेतलेल्या.