IND vs ENG Playing 11: अभिषेकला वगळणार अन् कुलदीपला संधी मिळणार? प्लेइंग 11मध्ये बदल होण्याची शक्यता!

IND vs ENG Playing 11 Prediction, T20 World Cup 2026 Semi Final: टी20 विश्वचषक 2026 मध्ये गतविजेता भारतीय संघ अंतिम फेरीच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे. मात्र फायनल गाठण्यासाठी भारताला सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडसारख्या मजबूत संघाचा सामना करावा लागणार आहे. सुपर-8 टप्प्यात सर्व सामने जिंकलेल्या इंग्लंडविरुद्ध भारत कोणत्या संयोजनासह मैदानात उतरणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारतीय संघ सलग दुसऱ्यांदा टी20 विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. याआधीही 2022 आणि 2024 मध्ये भारत-इंग्लंड यांच्यात सेमीफायनलमध्ये लढत झाली होती. मात्र सध्या भारतीय संघासाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे सलामीवीर अभिषेक शर्मा यांचा खराब फॉर्म. अनेक संधी मिळूनही त्याला अपेक्षित धावा करता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे इंग्लंडविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यात त्याला संधी मिळणार की नाही याबाबत चर्चा सुरू आहे.
स्पर्धेच्या सुरुवातीला भारताला विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार मानले जात होते. ग्रुप स्टेजमधील सर्व सामने जिंकूनही मजबूत संघांविरुद्ध भारताला फारसा प्रभावी खेळ दाखवता आला नाही. सुपर-8 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या पराभवाने संघातील काही कमकुवत बाजू समोर आल्या. त्यानंतर संघाने आपली रणनीती बदलली आणि सेमीफायनलपर्यंत मजल मारली. मात्र आतापर्यंत काही मोजके खेळाडूच सामने जिंकून देत आहेत. इंग्लंडविरुद्ध विजय मिळवण्यासाठी संपूर्ण संघाने एकत्रित कामगिरी करणे आवश्यक ठरणार आहे.
गेल्या दोन सामन्यांपासून रिंकू सिंहला अंतिम अकरामध्ये स्थान मिळालेले नाही. वडिलांच्या निधनानंतरही तो संघासोबत पुन्हा जोडला गेला आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या सामन्यात त्याला संधी मिळते का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
अभिषेक शर्मा सध्या फॉर्ममध्ये नसला तरी या महत्त्वाच्या सामन्यात भारत संघात मोठे बदल करेल अशी शक्यता कमी आहे. पुन्हा एकदा अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन डावाची सुरुवात करू शकतात. तिसऱ्या क्रमांकावर ईशान किशन फलंदाजीला येण्याची शक्यता आहे. चौथ्या क्रमांकावर कर्णधार सूर्यकुमार यादव खेळेल. तोही अलीकडे धावा करण्यासाठी झगडताना दिसत आहेत, त्यामुळे सेमीफायनलमध्ये त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. तिलक वर्मा आणि हार्दिक पांड्या यांच्यावर मधल्या फळीत महत्त्वाची जबाबदारी असेल.
पॉवरप्लेमध्ये डावखुऱ्या फलंदाजांची संख्या कमी करण्यासाठी संजू सॅमसनला पुन्हा संघात घेतले गेले आणि हा निर्णय योग्य ठरला. भारतासाठी पदार्पण केल्यानंतर दशकभरानंतर सॅमसनने अलीकडेच आपल्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम खेळी केली. वेस्ट इंडिजविरुद्ध त्यांनी नाबाद 97 धावा करत मोठ्या सामन्यात आपली छाप पाडली.
विश्वचषकापूर्वी अभिषेक शर्मा उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये होता, तर न्यूझीलंडविरुद्ध खराब कामगिरीमुळे सॅमसनला संघाबाहेर बसावे लागले होते. आता परिस्थिती बदलली आहे. अभिषेकला आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी मोठ्या खेळीची गरज आहे.
साधारणपणे भारतीय संघ विजयी संयोजनात बदल करत नाही. मागील सामन्यातही कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता आणि संघाला यश मिळाले होते. त्यामुळे या सामन्यातही भारत त्याच संघासह मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रिंकू सिंह आणि कुलदीप यादव यांना पुन्हा एकदा बाकावर बसावे लागू शकते.
छोट्या बाउंड्री असलेल्या मैदानावर अक्षर पटेल आणि वरुण चक्रवर्ती यांच्या फिरकी जोडीला अचूक गोलंदाजी करावी लागणार आहे. काही सामन्यांमध्ये महागडे ठरल्यानंतर वरुणने योग्य लेंथवर सातत्याने गोलंदाजी करणे गरजेचे आहे. जसप्रीत बुमराह नेहमीप्रमाणे प्रभावी ठरले आहेत, पण शेवटच्या षटकांमध्ये इतर गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी करणे आवश्यक आहे.
भारत: संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.
इंग्लंड: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बेंटन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.