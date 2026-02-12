T20 World Cup 2026 : अंपायरशी वाद पडला महागात, स्टार ऑलराऊंडरवर ICC ने ठोठावला दंड

AFG VS SA : अफगाणिस्तानचा स्टार ऑलराऊंडर मोहम्मद नबीला (Mohammad Nabi) दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध डबल ओव्हरच्या सामन्यात अंपायरशी वाद घालणं महागात पडलं आहे अंपायरशी भिडल्यामुळे मोहम्मद नबीवर आयसीसीने दंड ठोठावला आहे. बुधवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात टी20 वर्ल्ड कपच्या (T20 World Cup 2026) ग्रुप स्टेजचा सामना पार पडला. यादरम्यान आचारसंहितेप्रमाणे लेव्हल 1 चं उल्लंघन केल्याप्रकरणी मॅच फीच्या 15 टक्के फाईन लावला जाणार आहे.
मोहम्मद नबीला कोड ऑफ कंडक्ट फोर प्लेयर्स आणि सपोर्ट परसनलचं आर्टिकल 2.4 चं उल्लंघन केल्या प्रकरणी दोषी आढळण्यात आलं आहे. आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान पंचांच्या सूचनांचे उल्लंघन करणे याच्याशी संबंधित आहे. याव्यतिरिक्त, नबीच्या शिस्तभंगाच्या रेकॉर्डमध्ये एक डिमेरिट पॉइंट जोडण्यात आला आहे, जो गेल्या 24 महिन्यांतील त्याचा पहिलाच गुन्हा होता. मोहम्मद नबीने त्याची चूक स्वीकारली आणि आयसीसी आंतरराष्ट्रीय पॅनलच्या मॅच रेफरी डेविड गिल्बर्टद्वारे दिलेली शिक्षा स्वीकारली आहे. त्याच्या या प्रकरणावर औपचारिक सुनावणीची आवशक्यता पडली नाही.
अफगाणिस्तानच्या इनिंगची 14 वी ओव्हर सुरु असताना मोहम्मद नबी दक्षिण अफ्रीकेचा वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडीच्या मनगटावरील बँडला घेऊन अंपायरशी भिडला. हा सामना डबल सुपर ओव्हरमुळे हा सामना खूप रोमांचक झाला, ज्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये अफगानिस्तानच्या संघाचा पराभव केला.
हेही वाचा : T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष
Watch the incident that saw Mohammad Nabi sanctioned by the ICC during Afghanistan's game against South Africa at the T20WorldCup https://t.co/R1Uk0VKj8u
ICC (ICC) February 12, 2026
मोहम्मद नबी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामन्यात खास खेळी करू शकला नाही. त्याने दोन ओव्हर्स टाकल्या ज्यात त्याने 20 धावा दिल्या आणि त्यात कोणतीही विकेट मिळवली नाही. तर फलंदाजी करताना सुद्धा त्याच्या बॅटमधून 5 धावा निघाल्या. अफगाणिस्तानच्या संघाकडून स्टार विकेटकीपर फलंदाज रहमानुल्लाह गुरबाजने 42 बॉलमध्ये 84 धावा केल्या. त्याने दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये सलग 3 बॉलवर 3 सिक्स मारून आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये अफगाणिस्तान संघ 4 धावांनी सामना गमावला.