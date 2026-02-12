English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cup 2026 : अंपायरशी वाद पडला महागात, स्टार ऑलराऊंडरवर ICC ने ठोठावला दंड

T20 World Cup 2026 : अंपायरशी वाद पडला महागात, स्टार ऑलराऊंडरवर ICC ने ठोठावला दंड

AFG VS SA : बुधवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात टी20 वर्ल्ड कपच्या ग्रुप स्टेजचा सामना पार पडला. यादरम्यान आचारसंहितेप्रमाणे लेव्हल 1 चं उल्लंघन केल्याप्रकरणी मॅच फीच्या 15 टक्के फाईन लावला जाणार आहे. 

पूजा पवार | Updated: Feb 12, 2026, 03:11 PM IST
T20 World Cup 2026 : अंपायरशी वाद पडला महागात, स्टार ऑलराऊंडरवर ICC ने ठोठावला दंड
Photo Credit - Social Media

AFG VS SA : अफगाणिस्तानचा स्टार ऑलराऊंडर मोहम्मद नबीला (Mohammad Nabi) दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध डबल ओव्हरच्या सामन्यात अंपायरशी वाद घालणं महागात पडलं आहे अंपायरशी भिडल्यामुळे मोहम्मद नबीवर आयसीसीने दंड ठोठावला आहे. बुधवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात टी20 वर्ल्ड कपच्या (T20 World Cup 2026) ग्रुप स्टेजचा सामना पार पडला. यादरम्यान आचारसंहितेप्रमाणे लेव्हल 1 चं उल्लंघन केल्याप्रकरणी मॅच फीच्या 15 टक्के फाईन लावला जाणार आहे. 

मोहम्मद नबीवर ICC ने लावला फाईन : 

मोहम्मद नबीला कोड ऑफ कंडक्ट फोर प्लेयर्स आणि सपोर्ट परसनलचं आर्टिकल 2.4 चं उल्लंघन केल्या प्रकरणी दोषी आढळण्यात आलं आहे. आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान पंचांच्या सूचनांचे उल्लंघन करणे याच्याशी संबंधित आहे. याव्यतिरिक्त, नबीच्या शिस्तभंगाच्या रेकॉर्डमध्ये एक डिमेरिट पॉइंट जोडण्यात आला आहे, जो गेल्या 24 महिन्यांतील त्याचा पहिलाच गुन्हा होता. मोहम्मद नबीने त्याची चूक स्वीकारली आणि आयसीसी आंतरराष्ट्रीय पॅनलच्या मॅच रेफरी डेविड गिल्बर्टद्वारे दिलेली शिक्षा स्वीकारली आहे. त्याच्या या प्रकरणावर औपचारिक सुनावणीची आवशक्यता पडली नाही. 

सदर घटना केव्हा घडली? 

अफगाणिस्तानच्या इनिंगची 14 वी ओव्हर सुरु असताना मोहम्मद नबी दक्षिण अफ्रीकेचा वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडीच्या मनगटावरील बँडला घेऊन अंपायरशी भिडला. हा सामना डबल सुपर ओव्हरमुळे हा सामना खूप रोमांचक झाला, ज्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये अफगानिस्तानच्या संघाचा पराभव केला.

हेही वाचा :  T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष

मोहम्मद नबी खास कमाल दाखवू शकला नाही : 

मोहम्मद नबी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामन्यात खास खेळी करू शकला नाही. त्याने दोन ओव्हर्स टाकल्या ज्यात त्याने 20 धावा दिल्या आणि त्यात कोणतीही विकेट मिळवली नाही. तर फलंदाजी करताना सुद्धा त्याच्या बॅटमधून 5 धावा निघाल्या. अफगाणिस्तानच्या संघाकडून स्टार विकेटकीपर फलंदाज रहमानुल्लाह गुरबाजने 42 बॉलमध्ये 84 धावा केल्या. त्याने दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये सलग 3 बॉलवर 3 सिक्स मारून आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये अफगाणिस्तान संघ 4 धावांनी सामना गमावला.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

Tags:
T20 World Cup 2026AFG vs SAmarathi newsCricket NewsICC

