T20 World Cup 2026 : पहिल्याच सामन्यात नेपाळने इंग्रजांच्या नाकीनऊ आणलं, इंग्लंडने रडतखडत मिळवला विजय

NEP VS ENG : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) सहावा सामना हा नेपाळ विरुद्ध इंग्लंड (Nepal VS England) यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात इंग्लंडचा संघ हा मोठ्या उलटफेरापासून वाचला असून शेवटच्या बॉलवर त्यांनी नेपाळला 4 धावांनी पराभूत केलं. सामन्याचा टॉस इंग्लंडच्या संघाने जिंकून प्रथम फलंदाजी करून 20 ओव्हरमध्ये 184 धावांचा स्कोअर उभा केला होता. तर या उत्तरात नेपाळच्या संघाने 180 धावाच करू शकली. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात नेपाळला शेवटच्या ओव्हरमध्ये विजयासाठी फक्त 10 धावांची आवश्यकता होती. पण सॅम करनने आपली जबरदस्त गोलंदाजी करून स्कोअर यशस्वीपणे डिफेन्ड केला त्यामुळे रडतखडत का होईना इंग्लंडने नेपाळ विरुद्ध विजय मिळवला.
ग्रुप सीच्या या सामन्यात इंग्लंडने नेपाळ विरुद्ध विजय मिळवला मात्र यादरम्यान त्यांची गोलंदाजी ही पूर्णपणे एक्स्पोज झाली. इंग्लंडचा स्पिनर आदिल राशिदची नेपाळच्या फलंदाजांनी जबरदस्त धुलाई केली. युवा ऑलराऊंडर सॅम करनने इंग्लंडच्या गोलंदाजीची बाजू चांगली सांभाळली आणि महत्वाच्या प्रसंगी विकेट घेऊन इंग्लंडचं आव्हान सामन्यात जिवंत ठेवलं. तर दुसरीकडे नेपाळने दमदार प्रदर्शन करून ग्रुपमधील इतर संघांना संदेश दिला की त्यांचं आव्हान हे कोणासाठीही सोपी नाही.
विजयासाठी मिळालेलं 185 धावांचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी नेपाळचा संघ मैदानात उतरला. कुशल भुर्तेलने 29, रोहित पौडेलने 39, दीपेंद्र सिंग ऐरीने 44, आरिफ शेखने 10 तर लोकेश बामने नाबाद 39 धावा केल्या. नेपाळचे फलंदाज इंग्लंडच्या गोलंदाजांविरुद्ध जबरदस्त कामगिरी करत होते. त्यांचा फॉर्म पाहून वाटत होतं की इंग्लंडने नेपाळ विरुद्ध सामना जवळपास गमावलाय. ल्यूक वुड, जोफ्रा आर्चर आणि आदिल राशिदची धुलाई झाल्यावर असं वाटत होतं कि नेपाळ पुढे आता इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी हार मानलीये. पण डेथ ओव्हरमध्ये सॅम करनने जादू केली आणि सामना पलटवला. शेवटच्या ओव्हरमध्ये नेपाळला 10 धावांची आवश्यकता असताना सॅम करनने जबरदस्त फलंदाजी करून सामना पलटवला. त्यामुळे इंग्लंडमने 4 धावांनी विजय मिळवला.
नेपाळची प्लेईंग 11 : कुशल भुरटेल, आसिफ शेख (विकेटकिपर), रोहित पौडेल (कर्णधार), दीपेंद्र सिंग आयरी, आरिफ शेख, लोकेश बाम, गुलसन झा, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने, शेर मल्ल
इंग्लंडची प्लेईंग 11 : फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकिपर), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, ल्यूक वूड