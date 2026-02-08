टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये घडला नवा इतिहास, 'या' गोलंदाजाने कारकिर्दीतील पहिल्या बॉलवर घेतली विकेट

NEP VS ENG : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) 7 फेब्रुवारी पासून सुरुवात झाली आहे. रविवारी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) नेपाळ विरुद्ध इंग्लंड (Nepal VS England) यांच्यात सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात नेपाळ संघाकडून शेर मल्लाला पदार्पणाची संधी मिळाली. शेर मल्लाने थेट टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये त्याच्या टी 20 आंतरराष्ट्रीय करिअरमधला पहिला सामना खेळला. हा सामना त्याच्यासाठी अधिक खास आणि ऐतिहासिक ठरला कारण त्याने आंतरराष्ट्रीय करिअरमधील पहिल्याच बॉलवर इंग्लंडच्या फलंदाजाची विकेट घेतली.
शेर मल्ला हा नेपाळचा दुसरा गोलंदाज आहे ज्याने टी20 करिअरच्या पहिल्याच बॉलवर विकेट घेतली. यापूर्वी नेपाळच्या पारस खड़काने अशी कामगिरी केली होती. त्याने हॉन्गकॉन्ग विरुद्ध सामन्यात आपल्या करिअरमधील पहिल्याच बॉलवर विकेट घेतली होती. शेर मल्ला यापूर्वी नेपाळच्या A आणि अंडर 19 संघात सुद्धा खेळला आहे.
शेर मल्लाचा जन्म हा 1 डिसेंबर 2002 रोजी नेपाळच्या धनगढ़ी येथे झाला होता. त्याने एका लोकल क्रिकेट अकॅडमीमध्ये क्रिकेट कोचिंग घेतली. त्यानंतर त्याच्या ऑलराऊंडर प्रतिभेने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. तो डाव्या हाताने गोलंदाजी आणि उजव्या हातानं ऑफ स्पिन गोलंदाजी करतो. 2026 चा वर्ल्ड कप पकडून नेपाळचा संघ हा टी20 वर्ल्ड कपमध्ये एकूण तिसऱ्यांदा खेळत आहे. यापूर्वी 2014 आणि 2024 च्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये ते सहभागी झाले होते.
वानखेडे स्टेडियम नेपाळ विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात झालेल्या सामन्यात इंग्लंडने 4 धावांनी विजय मिळवला. इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करून 7 विकेट्स गमावत 184 धावां केल्या होत्या. तर नेपाळला विजयासाठी 185 धावांचं आव्हान दिलं होतं, मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यापासून नेपाळचा संघ फक्त 4 धावा दूर राहिला आणि त्यामुळे त्यांचा पराभव झाला.
नेपाळची प्लेईंग 11 : कुशल भुरटेल, आसिफ शेख (विकेटकिपर), रोहित पौडेल (कर्णधार), दीपेंद्र सिंग आयरी, आरिफ शेख, लोकेश बाम, गुलसन झा, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने, शेर मल्ल
इंग्लंडची प्लेईंग 11 : फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकिपर), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, ल्यूक वूड