...अन् तो पीचवर बसून जप करु लागला! 'या' देशाचा बॉलर चर्चेत; हा Video तुम्ही पाहिला का?

Nepal Bowler Sompal Kami Celebration: नेपाळच्या संघाने आपल्या दमदार कामगिरीने पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. सोमपाल कामी (Sompal Kami) याने आपल्या अनोख्या सेलिब्रेशनमुळे सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. टी20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup 2026) मधील 33व्या सामन्यात नेपाळ (Nepal) ने स्कॉटलंड (Scotland) विरुद्ध शानदार विजय मिळवला. वानखेडे स्टेडियम (Wankhede Stadium) येथे झालेल्या या सामन्यात स्कॉटलंडने प्रथम फलंदाजी करत 170 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात नेपाळने 3 गडी गमावत शेवटच्या षटकात लक्ष्य गाठले. क्रिकेटविश्वात मोठ्या संघांना धक्का देण्याची क्षमता दाखवणाऱ्या नेपाळ संघाने या स्पर्धेत जिद्द, आत्मविश्वास आणि आक्रमक खेळाची छाप पाडली.
या सामन्यात नेपाळचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज सोमपाल कामी चांगलाच चमकला. त्याने 4 षटकांत केवळ 25 धावा देत 3 महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. तिसरी विकेट मिळताच त्याचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. विकेट घेतल्यानंतर तो थेट मैदानात बसला, डोळे मिटून जणू काही जप करत असल्याप्रमाणे ‘जोगी’ स्टाइलमध्ये सेलिब्रेशन करताना दिसला. त्याचा हा अंदाज चाहत्यांना प्रचंड भावला असून व्हिडीओला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. अशा पद्धतीचे सेलिब्रेशन कदाचितच पहिल्यांदाच बघायला मिळालं असेल. सोमपाल कामीची कामगिरी ही नेपाळच्या जिद्दी प्रवासातील खास ठरली.
Sompal KAMI always DAMI
What a lovely celebration!
3/25 pure vibes, and an iconic celebration, Sompal Kami lit ablaze Nepal's historic win at the T20WorldCup2026!#T20WorldCup2026 #NEPvSCO #CelebrationVibes #SompalKami pic.twitter.com/t2gujV6F0Y
— Rajendra Khati Chhetri (@Rajendra_kc_100) February 18, 2026
क्रिकेटमध्ये अनोख्या सेलिब्रेशनची परंपरा नवीन नाही. इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (Indian Premier League 2025) मध्ये लखनऊ सुपर जायन्टस (Lucknow Super Giants) कडून खेळणारा दिग्वेश राठी (Digvesh Rathi) विकेट घेतल्यानंतर ‘चलान कापण्याच्या’ स्टाइलमध्ये जल्लोष करताना दिसला होता. मात्र त्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (Board of Control for Cricket in India) कडून त्याच्यावर दंडही ठोठावण्यात आला होता.
नेपाळचा या स्पर्धेतील प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला राहिला. इंग्लड (England) विरुद्धच्या सामन्यात त्यांनी दोन वेळा टी20 विश्वविजेते संघाला कडवी टक्कर दिली, पण इतिहास रचण्यापासून ते अवघ्या 4 धावांनी दूर राहिले. त्यानंतर इटली (Italy) कडून अनपेक्षित पराभव आणि वेस्ट इंडीज (West Indies) विरुद्धही त्यांना हार पत्करावी लागली.
Sompal Kami snares a stunning caught-and-bowled against Scotland at the #T20WorldCup
Watch the moment unfold https://t.co/t7palLt3xd
Tournament broadcast details https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/pYNjcPzD2v
— ICC (@ICC) February 17, 2026
तरीही स्पर्धेच्या शेवटी स्कॉटलंडवर 7 विकेट्सनी विजय मिळवत नेपाळने चाहत्यांची मने जिंकली. खेळासोबतच सोमपाल कामीच्या जोगी-स्टाइल सेलिब्रेशनने या सामन्याला खास रंगत आणली.