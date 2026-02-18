English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • ...अन् तो पीचवर बसून जप करु लागला! या देशाचा बॉलर चर्चेत; हा Video तुम्ही पाहिला का?

...अन् तो पीचवर बसून जप करु लागला! 'या' देशाचा बॉलर चर्चेत; हा Video तुम्ही पाहिला का?

Nepal Bowler Sompal Kami Celebration:नेपाळचा सर्वात अनुभवी गोलंदाज सोमपाल कामीने स्कॉटलंडविरुद्धच्या सामन्यात जबरदस्त गोलंदाजी केली. त्याने 4 षटकांत फक्त 25 धावा देत 3 विकेट्स घेतल्या. तिसरी विकेट घेताच, नेपाळी गोलंदाजाने वेगळ्याच पद्धतीने सेलिब्रेशन केलं. या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ खूप चर्चेत आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 18, 2026, 08:42 AM IST
...अन् तो पीचवर बसून जप करु लागला! 'या' देशाचा बॉलर चर्चेत; हा Video तुम्ही पाहिला का?
Photo Credit: X

Nepal Bowler Sompal Kami Celebration: नेपाळच्या संघाने आपल्या दमदार कामगिरीने पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. सोमपाल कामी (Sompal Kami)  याने आपल्या अनोख्या सेलिब्रेशनमुळे सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. टी20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup 2026) मधील 33व्या सामन्यात नेपाळ (Nepal) ने स्कॉटलंड (Scotland) विरुद्ध शानदार विजय मिळवला. वानखेडे स्टेडियम (Wankhede Stadium) येथे झालेल्या या सामन्यात स्कॉटलंडने प्रथम फलंदाजी करत 170 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात नेपाळने 3 गडी गमावत शेवटच्या षटकात लक्ष्य गाठले.  क्रिकेटविश्वात मोठ्या संघांना धक्का देण्याची क्षमता दाखवणाऱ्या नेपाळ संघाने या स्पर्धेत जिद्द, आत्मविश्वास आणि आक्रमक खेळाची छाप पाडली. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोमपाल कामीच अनोखं सेलिब्रेशन चर्चेत 

या सामन्यात नेपाळचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज सोमपाल कामी चांगलाच चमकला. त्याने 4 षटकांत केवळ 25 धावा देत 3 महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. तिसरी विकेट मिळताच त्याचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. विकेट घेतल्यानंतर तो थेट मैदानात बसला, डोळे मिटून जणू काही जप करत असल्याप्रमाणे ‘जोगी’ स्टाइलमध्ये सेलिब्रेशन करताना दिसला. त्याचा हा अंदाज चाहत्यांना प्रचंड भावला असून व्हिडीओला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. अशा पद्धतीचे सेलिब्रेशन कदाचितच पहिल्यांदाच बघायला मिळालं असेल. सोमपाल कामीची कामगिरी ही नेपाळच्या जिद्दी प्रवासातील खास ठरली. 

 

क्रिकेटमध्ये अनोख्या सेलिब्रेशनची परंपरा

क्रिकेटमध्ये अनोख्या सेलिब्रेशनची परंपरा नवीन नाही. इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (Indian Premier League 2025) मध्ये लखनऊ सुपर जायन्टस (Lucknow Super Giants) कडून खेळणारा दिग्वेश राठी (Digvesh Rathi) विकेट घेतल्यानंतर ‘चलान कापण्याच्या’ स्टाइलमध्ये जल्लोष करताना दिसला होता. मात्र त्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (Board of Control for Cricket in India) कडून त्याच्यावर दंडही ठोठावण्यात आला होता.

नेपाळचा या स्पर्धेतील प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला राहिला. इंग्लड (England) विरुद्धच्या सामन्यात त्यांनी दोन वेळा टी20 विश्वविजेते संघाला कडवी टक्कर दिली, पण इतिहास रचण्यापासून ते अवघ्या 4 धावांनी दूर राहिले. त्यानंतर इटली (Italy) कडून अनपेक्षित पराभव आणि वेस्ट इंडीज (West Indies) विरुद्धही त्यांना हार पत्करावी लागली.

 

तरीही स्पर्धेच्या शेवटी स्कॉटलंडवर 7 विकेट्सनी विजय मिळवत नेपाळने चाहत्यांची मने जिंकली. खेळासोबतच सोमपाल कामीच्या जोगी-स्टाइल सेलिब्रेशनने या सामन्याला खास रंगत आणली.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026Sompal KamiNEP vs SCO

इतर बातम्या

अमीषा पटेलच्या भावासोबत MMS Leak ; एका रात्रीत चर्चेचा विषय...

मनोरंजन