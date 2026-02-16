T20 वर्ल्डकपमधील सर्वात मोठा धक्का! ऑस्ट्रेलिया बाहेर पडल्यात जमा; सुपर 8 मधला पाचवा संघ ठरला

श्रीलंकेने विजयासहीत सुपर 8 मध्ये स्थान निश्चित केलं आहे. आता माजी विजेत्या संघाला वर्ल्डकपमध्ये टिकून राहण्यासाठी झिम्बाव्वेवर अवलंबून रहावं लागणार आहे. झिम्बावेचा पुढला सामना आयर्लंडविरुद्ध मंगळवारी होणार असून हा सामना झिम्बाबवेने जिंकला तर ते सुपर एटसाठी पात्र ठरतील आणि ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाहेर पडेल. श्रीलंकेने ऑस्ट्रेलियाला आठ विकेट्सने हरवले. सोमवारी पल्लेकेले येथे 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील 30 वा सामना खेळवण्यात आला. नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाने मिशेल मार्श आणि ट्रॅव्हिस हेड यांच्या अर्धशतकांच्या मदतीने 20 षटकांत 10 विकेट्सच्या मोबदल्यात 181 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात श्रीलंकेने 18 षटकांत 2 विकेट्सच्या मोबदल्यात 184 धावा केल्या आणि सामना जिंकला. त्यांच्याकडून पथुम निस्सांकाने शानदार शतक झळकावले.
स्टोइनिसने श्रीलंकेला दुसरा धक्का दिला. त्याने कुसल मेंडिसला कोनोलीने झेलबाद केले, जो 51 धावा काढून बाद झाला. पवन रथनायके आता पथुम निस्सांकासोबत खेळत आहे. पथुम निस्सांका 32 चेंडूत आणि कुसल मेंडिस 35 चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण करत आहे. या दोघांनी आता दुसऱ्या विकेटसाठी 97 धावा जोडल्या आहेत. 12 षटकांनंतर धावसंख्या एक बाद 104 आहे.
पॉवरप्लेमध्ये श्रीलंकेने एका विकेटच्या मोबदल्यात ६१ धावा केल्या. पथुम निस्सांका ३८ धावांसह आणि कुसल मेंडिस 20 धावांसह क्रिजवर आहेत. त्याआधी, कुसल परेरा एक धाव घेत बाद झाला. श्रीलंकेची सुरुवात डळमळीत झाली. स्टोइनिसने कुसल परेराला बाद केले. तो फक्त एक धाव करू शकला. आता पथुम निस्सांका आणि कुसल मेंडिस क्रीजवर आहेत.
ऑस्ट्रेलियाने श्रीलंकेसाठी 182 धावांचे लक्ष्य ठेवले. श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ऑस्ट्रेलियाने 20 षटकांत 10 विकेटच्या मोबदल्यात 181 धावा केल्या. त्यांच्याकडून मिशेल मार्श आणि ट्रॅव्हिस हेडने अर्धशतके झळकावली. दरम्यान, श्रीलंकेकडून दुष्मंथा चामीरा यांनी तीन तर दुष्मंथा चामीरा यांनी दोन विकेट घेतल्या.
वेस्ट इंडीज - सर्वात आधी सुपर 8 साठी पात्र ठरलेला संघ. नेपाळवर मोठ्या विजयानंतर ठरला पात्र
भारत - पाकिस्तानवर 61 रनने विजय मिळवून विद्यमान विजेता संघ सुपर 8 मध्ये पोहोचला आहे.
दक्षिण आफ्रिका - अफगाणिस्तानने संयुक्त अरब अमिरातीवर विजय मिळल्यामुळे दक्षिण आफ्रिका सुपर 8 साठी पात्र ठरली.
इंग्लंडच्या संघाने इटलीवर निसटता विजय मिळवत आपलं सुपर 8 मधील स्थान निश्चित केलं.