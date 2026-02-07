नोरा फतेही, बादशाहसह अनेक कलाकारांची धमाकेदार उपस्थिती; जाणून घ्या कधी आणि कुठे होणार T20 World Cup 2026 Opening सोहळा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
T20 World Cup 2026 Opening Ceremony: 2026 चा टी20 विश्वचषक आजपासून सुरू होत आहे. आज तीन सामने होणार आहेत. उद्घाटन समारंभ देखील होणार आहे, जिथे नोरा फतेही आणि गायक बादशाह सारखे कलाकार सादरीकरण करतील.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 7, 2026, 01:39 PM IST
T20 World Cup 2026 Opening Ceremony: T20 वर्ल्ड कप 2026 आजपासून अधिकृतपणे सुरू होत आहे. पहिल्याच दिवशी तीन सामने खेळवले जाणार असून, याच दिवशी भव्य उद्घाटन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सोहळ्यात बॉलीवूड अभिनेत्री व डान्सर नोरा फतेही, प्रसिद्ध रॅपर-सिंगर बादशाह यांच्यासह अनेक कलाकार रंगमंचावर परफॉर्म करणार आहेत. स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी भारत, पाकिस्तानसह एकूण सहा संघ मैदानात उतरतील. पहिला सामना पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स यांच्यात कोलंबो येथे होणार आहे. त्यानंतर दुपारी 3 वाजता कोलकात्यात वेस्ट इंडिज विरुद्ध स्कॉटलंड यांचा सामना होईल. दिवसाचा तिसरा आणि सर्वाधिक चर्चेत असलेला सामना भारत विरुद्ध अमेरिका (USA) यांच्यात संध्याकाळी 7 वाजता मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाईल. याच सामन्यापूर्वी उद्घाटन सोहळा पार पडणार आहे आणि सामन्याची तिकिटेच या सोहळ्यासाठी वैध असतील.

उद्घाटन सोहळ्यात कोण कोण कलाकार सादरीकरण करणार?

ICC कडून जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या उद्घाटन सोहळ्यात सुप्रसिद्ध सितारवादक ऋषभ शर्मा, तालवादक सिवामणी, रॅपर बादशाह आणि ग्लॅमरस डान्सर नोरा फतेही आपली कला सादर करणार आहेत. संगीत, नृत्य आणि लाईव्ह परफॉर्मन्सचा अनोखा संगम पाहायला मिळणार आहे.

उद्घाटन सोहळा किती वाजता सुरू होणार?

भारत विरुद्ध USA या सामन्याच्या एक तास आधी म्हणजेच संध्याकाळी 6 वाजता उद्घाटन सोहळ्याला सुरुवात होईल. सामना 7 वाजता सुरू होणार आहे.

 

लाईव्ह प्रसारण कुठे पाहता येईल?

T20 वर्ल्ड कप 2026 मधील सर्व सामने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट पाहता येतील. तसेच जिओहॉटस्टार अ‍ॅप आणि वेबसाइटवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. उद्घाटन सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपणही याच प्लॅटफॉर्म्सवर केले जाणार आहे.

उद्घाटन समारंभात ICC चे चेअरमन जय शाह आणि माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफीचे स्वागत करतील. त्यांच्या सोबत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे 20 युवा एम्बेसडरही उपस्थित असतील, जे मिळून स्पर्धेची अधिकृत सुरुवात करतील.

या स्पर्धेत एकूण 20 संघ सहभागी झाले असून, त्यांना 5-5 संघांच्या चार गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे. आजच्या सामन्यांमध्ये ग्रुप A आणि ग्रुप C मधील संघ मैदानात उतरतील. पाकिस्तान, नेदरलँड्स, भारत आणि USA हे ग्रुप A मध्ये असून, वेस्ट इंडिज आणि स्कॉटलंड हे ग्रुप C मध्ये आहेत.

 

 

