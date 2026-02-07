English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
PAK VS NED : पाकिस्तानची वर्ल्ड कपमध्ये विजयी सुरुवात! नेदरलँड विरुद्ध मिळवला पहिला विजय

PAK VS NED : पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा पहिला सामना खेळला. हा सामना पाकिस्तानने 3 विकेट्सने जिंकून वर्ल्ड कपचा पहिला सामना जिंकला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Feb 7, 2026, 04:06 PM IST
Photo Credit - Social Media

PAK VS NED : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) पहिला सामना हा पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड यांच्यात खेळवला गेला. वर्ल्ड कपचा पहिलाच सामना अतिशय रोमांचक ठरला. टॉस जिंकून पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अलीने आधी गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. तर सलमान मिर्जाने तीन विकेट, सॅम अयूब, अबरार अहमद आणि मोहम्मद नवाजला प्रत्येकी 2 विकेट मिळवून नेदरलँडला 147 धावांवर ऑलआउट केले. विजयाचा पाठलाग करताना त्याने 114 धावांवर 7 विकेट गमावल्यावर फहीम अशरफ याने पाकीस्तानसाठी वेगवान खेळी केली. फहीम अशरफने 19 व्या ओव्हरमध्ये 5 बॉलवर 24 धावा करून पाकिस्तानकडे विजय खेचून आणला. 

पाकिस्तानचा संघ आयसीसी स्पर्धेत एका लाजिरवाण्या पराभवाच्या जवळ होता. पण यातून ते वाचले आणि त्यांनी नेदरलँडवर 3 विकेट्सने विजय मिळवला. टॉस जिंकून कर्णधार सलमान आगाने पहिले गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. नेदरलँडने चांगली फलंदाजी केली मात्र शेवटचे काही फलंदाज स्वस्तात बाद झाल्याने एक मोठा स्कोअर करण्यापासून ते मागे राहिले. माइकल लेविट आणि बास डी लीडेने संघासाठी वेगवान धावा केल्या आणि कर्णधार स्कॉट एडवर्ड्सने 37 धावांची खेळी करून संघाचा स्कोअर 147 धावांपर्यंत पोहोचवला. तर दरम्यान डी लिडेने 30 धावांची महत्वाची खेळी केली. 

पाकिस्तानला कोणी टाकलं अडचणीत : 

नेदरलँडचा क्रिकेटर आर्यन दत्तने सुरुवातीच्या विकेट घेतल्या मात्र पॉवर प्लेमध्ये तो काही खास कमाल दाखवू शकला नाही. पाकिस्तान अतिशय सहज त्याच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचत होता. पॉल व्हॅन मीकरेनने साहेबजादा फहरनला 47 धावांवर बाद केले आणि त्यानंतर बाबर आझमही बाद झाला. पाकिस्तानचा स्कोअर 2 बाद 98 वरून 7 बाद 114 पर्यंत घसरला.

5 बॉलमध्ये कसा बदलला सामना : 

पाकिस्तानला शेवटच्या 12 बॉलमध्ये 29 धावांची आवश्यकता होती. नेदरलँडच्या संघाने सामन्यावर पकड बनवली होती. फहीम अशरफचाय विरुद्ध 19 ओव्हरमध्ये वैन बीक आला आणि इथूनच सगळं काही बदललं. फहीमने पहिल्या बॉलवर जोरदार षटकार ठोकला. तर पुढच्याच बॉलवर 2 धावा करून ते स्ट्राईकवर परतले. त्यानंतर त्याने एक षटकार मारला, पण पुढच्या बॉलवर एकही धाव झाली नाही. त्यानंतर फहीमने एक षटकार आणि एक चौकार मारून षटकात 24 धावा केल्या.फक्त पाच बॉलमध्ये सामना पूर्णपणे बदलला. आठव्या क्रमांकाच्या या फलंदाजाने फक्त 11 बॉलमध्ये 29 धावा करत अशक्य गोष्ट शक्य केली.

