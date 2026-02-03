English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • T20 World Cup 2026 : आधी टाकला बहिष्कार अन् आता मदतीसाठी गयावया करतोय पाकिस्तान, अनेक देशांना लावले फोन

T20 World Cup 2026 : आधी टाकला बहिष्कार अन् आता मदतीसाठी गयावया करतोय पाकिस्तान, अनेक देशांना लावले फोन

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तान सरकारने घोषणा करून 15 फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध नियोजित ग्रुप स्टेज सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. पण सरकारच्या या निर्णयानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतर देशांच्या क्रिकेट बोर्डांकडून पाठिंबा मिळावा यासाठी तडफडत आहे.   

पूजा पवार | Updated: Feb 3, 2026, 03:04 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. मात्र अशातच रविवारी पाकिस्तान सरकारने घोषणा करून 15 फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध नियोजित ग्रुप स्टेज सामन्यावर बहिष्कार टाकलाय. त्यानंतर आता आयसीसी या संदर्भात काय निर्णय घेते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. पण आता भारताविरुद्ध सामन्याचा बहिष्कार केल्यावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) मदतीसाठी तडफडत आहे. पाकिस्तानने त्यांच्या या निर्णयाला इतर क्रिकेट बोर्डांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी अनेक क्रिकेट बोर्डांशी संपर्क केला. पण त्यांना कोणताही पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स पाहायला मिळालेला नाही. 

आयसीसीशी केला नाही संपर्क : 

NDTV ला सूत्रांनी सांगितलं की पाकिस्तानने त्यांनी घेतलेल्या बहिष्काराच्या निर्णयाला पाठिंबा मिळावा यासाठी प्रयत्न केले. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डने दुसऱ्या बोर्डशी सुद्धा संपर्क केला. पण त्याचे परिणाम हे निराशानजनक ठरले. कारण कोणत्याही क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तान बोर्डाचं समर्थन केलं नाही. पाकिस्तान सरकारने सोशल मीडियावर केलेल्या सार्वजनिक घोषणेनंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आतापर्यंत बहिष्काराच्या निर्णयाबद्दल आयसीसी सोबत औपचारिक संपर्क साधला आहे. 

पाकिस्तानचा बहिष्कार निराधार: 

इतर आंतरराष्ट्रीय बोर्डांकडून पीसीबीला मिळालेला अभिप्राय स्पष्ट आणि सरळ होता. कोणीही त्यांच्या या निर्णयाला समर्थन केलं नाही अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या प्रकरणात पाकिस्तानला कायदेशीर मान्यता नाही यावर सर्वसाधारण एकमत आहे. पाकिस्तानचा बहिष्काराचा निर्णय मनमानी मानला जात आहे. पीसीबीकडे बहिष्काराचे कोणतेही ठोस कारण नाही. रविवारी पाकिस्तानच्या अंडर 19 संघाने वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्ध सामना खेळला, त्यावेळी त्यांनी कोणताही निषेध किंवा बहिष्काराचा उल्लेख केला नाही.

भारत आणि पाकिस्तान संघ एकाच ग्रुपमध्ये : 

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत एकूण 20 संघांचा सहभाग असणार आहे. या संघांना एकूण ४ ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून यात ग्रुप ए मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या संघांचा समावेश आहे. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड, नामिबिया असे पाच संघ असून हे एकमेकांविरुद्ध ग्रुप स्टेज सामना खेळतील. यापैकी 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना हा श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे होणार होता. मात्र याच सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून हा सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. आता यावर आयसीसी काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. 

आयसीसी पाकिस्तानवर काय कारवाई करू शकते? 

1. पाकिस्तान संपूर्ण स्पर्धेतून पूर्णपणे बाहेर पडू शकतो.
2. पाकिस्तानला आयसीसीकडून मिळणारा वार्षिक महसूल, जो सुमारे 350 कोटी रुपये आहे, तो थांबवला जाऊ शकतो.
3. भारत-पाकिस्तान सामना रद्द झाल्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई पीसीबीला ब्रॉडकास्टर्स जिओ-हॉटस्टारला करण्यास सांगितले जाऊ शकते, जे सुमारे 200 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
4. पीसीबी बाइंडिंग कॉन्ट्रेक्ट चे उल्लंघन करत आहे. म्हणून इतर आयसीसी सदस्य देश पाकिस्तानसोबतच्या द्विपक्षीय मालिकांवर बहिष्कार टाकू शकतात. किंवा त्या मालिकांचा आयसीसी रँकिंगवर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि WTC मध्ये कोणतेही गुण मिळणार नाहीत.
5. परदेशी खेळाडूंना (निवृत्त किंवा फ्री एजंट वगळता) पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) मध्ये सहभागी होण्यास मनाई केली जाऊ शकते.

