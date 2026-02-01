T20 वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्ध खेळणार नाही पाकिस्तान, पाकिस्तान सरकारचा मोठा निर्णय

IND VS PAK : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला येत्या 7 फेब्रुवारी पासून सुरुवात होणार आहे. यंदा हा वर्ल्ड कप भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये खेळवला जाणार असून या स्पर्धेत एकूण २० संघांचा सहभाग असणार आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने भारतात वर्ल्ड कपचे सामने खेळण्यासाठी येण्यास नकार दिल्यावर आयसीसीने त्यांना रिप्लेस करून स्कॉटलंडला स्पर्धेत संधी दिली. मात्र बांगलादेशच्या भारतात न येण्याच्या निर्णयाला पाकिस्तानने पाठिंबा दर्शवला होता. तसेच पाकिस्तान सुद्धा यंदाच्या वर्ल्ड कपवर बहिष्कार टाकले असं म्हटलं जात होतं आणि त्यांच्या सहभागाबद्दलचा निर्णय सोमवारपर्यंत घेतला जाईल असं सांगितलं जातं होतं. अशातच रविवारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सरकारने पाकिस्तान क्रिकेट संघाला आयसीसी विश्वचषक टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सहभागी होण्यासाठी मान्यता दिली आहे, मात्र 15 फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यावर त्यांनी बहिष्कार टाकला आहे.