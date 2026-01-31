English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
पाकिस्तानच्या नेमकं चाललंय काय? टी20 वर्ल्ड कपच्या तोंडावर रद्द केला 'हा' इव्हेंट, सरकारच्या निर्णयावर लक्ष

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. मात्र पाकिस्तान क्रिकेट संघाने त्यांचा वर्ल्ड कपमधील सहभागाबद्दल अजूनही कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. अशातच त्यांनी एक इव्हेंट सुद्धा रद्द केल्याची माहिती समोर येतेय.   

पूजा पवार | Updated: Jan 31, 2026, 07:20 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. मात्र वर्ल्ड कप तोंडावर आलेला असून सुद्धा पाकिस्तानची नवीन नौटंकी सुरु झालीये. काही दिवसांपूर्वीच पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांनी पीएम शहबाज शरीफ यांच्याशी बातचीत केली आणि म्हटले की पाकिस्तानचा संघ टूर्नामेंटमध्ये सहभाग घेईल की नाही याचा अंतिम निर्णय सोमवार किंवा शुक्रवारी घेतला जाईल. अशातच आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने टी20 वर्ल्ड कपसाठी आपला क्रिकेट इव्हेंट अचानक रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा एक किट लाँच इव्हेंट ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दुसऱ्या टी20 सामन्याच्या टॉसनंतर लगेचच होणार होता. 

रिपोर्टनुसार किट लॉन्चला स्थगित करण्याचा निर्णय हा देशाच्या  विदेश मंत्रालयाकडून औपचारिक परवानगी न मिळाल्याच्या मुद्द्याशी जोडला गेलाय. सोमवारी त्यांच्या सहभागाबाबत अंतिम निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पीसीबी अशा कोणत्याही कार्यक्रमांचे आयोजन टाळत आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानने टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये सहभाग निश्चित केला आहे असे स्पष्ट होईल.

सरकारच्या इशाऱ्यानंतर निर्णय घेणार पीसीबी : 

पीसीबीने किट लाँच इव्हेंट रद्द केल्याने हे स्पष्ट झाले की बोर्डाने मोजमापाचा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे आणि ते सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम करत आहेत. पाकिस्तान सध्या एका होल्ड पॅटर्नमध्ये फसलाय. जिथे त्यांचा क्रिकेट रोडमॅप सरकारशी जोडलेला आहे आणि पीसीबीच्या नियंत्रणाबाहेर आहे.

मात्र पाकिस्तानी संघ अशा प्रकारे तयारी करत आहेत की जसं ते टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होणारच आहेत. पण सरकारकडून हिरवा सिग्नल न मिळाल्यामुळे काही बाबतीत चिंता व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे असं सुद्धा समोर आलं आहे की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने २ फेब्रुवारी रोजी सकाळी कोलंबोला जाण्यासाठी त्यांच्या टी २० वर्ल्ड कप संघाचे वेळापत्रक सुद्धा आधीच निश्चित केले आहे. WPL 2026 : मुंबई इंडियन्स कशी पोहोचणार प्लेऑफमध्ये? दिल्ली VS यूपी सामन्यावर सगळं गणित अवलंबून

हेही वाचा :  WPL 2026 : मुंबई इंडियन्स कशी पोहोचणार प्लेऑफमध्ये? दिल्ली VS यूपी सामन्यावर सगळं गणित अवलंबून

 

पाकिस्तान संघाचे ग्रुप स्टेज सामने : 

7 फेब्रुवारी - विरुद्ध नेदरलँड 
10 फेब्रुवारी - विरुद्ध यूएसए 
15 फेब्रुवारी - विरुद्ध भारत 
18 फेब्रुवारी - विरुद्ध नामिबिया 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

