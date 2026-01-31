पाकिस्तानच्या नेमकं चाललंय काय? टी20 वर्ल्ड कपच्या तोंडावर रद्द केला 'हा' इव्हेंट, सरकारच्या निर्णयावर लक्ष

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. मात्र वर्ल्ड कप तोंडावर आलेला असून सुद्धा पाकिस्तानची नवीन नौटंकी सुरु झालीये. काही दिवसांपूर्वीच पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांनी पीएम शहबाज शरीफ यांच्याशी बातचीत केली आणि म्हटले की पाकिस्तानचा संघ टूर्नामेंटमध्ये सहभाग घेईल की नाही याचा अंतिम निर्णय सोमवार किंवा शुक्रवारी घेतला जाईल. अशातच आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने टी20 वर्ल्ड कपसाठी आपला क्रिकेट इव्हेंट अचानक रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा एक किट लाँच इव्हेंट ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दुसऱ्या टी20 सामन्याच्या टॉसनंतर लगेचच होणार होता.
रिपोर्टनुसार किट लॉन्चला स्थगित करण्याचा निर्णय हा देशाच्या विदेश मंत्रालयाकडून औपचारिक परवानगी न मिळाल्याच्या मुद्द्याशी जोडला गेलाय. सोमवारी त्यांच्या सहभागाबाबत अंतिम निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पीसीबी अशा कोणत्याही कार्यक्रमांचे आयोजन टाळत आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानने टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये सहभाग निश्चित केला आहे असे स्पष्ट होईल.
पीसीबीने किट लाँच इव्हेंट रद्द केल्याने हे स्पष्ट झाले की बोर्डाने मोजमापाचा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे आणि ते सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम करत आहेत. पाकिस्तान सध्या एका होल्ड पॅटर्नमध्ये फसलाय. जिथे त्यांचा क्रिकेट रोडमॅप सरकारशी जोडलेला आहे आणि पीसीबीच्या नियंत्रणाबाहेर आहे.
मात्र पाकिस्तानी संघ अशा प्रकारे तयारी करत आहेत की जसं ते टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होणारच आहेत. पण सरकारकडून हिरवा सिग्नल न मिळाल्यामुळे काही बाबतीत चिंता व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे असं सुद्धा समोर आलं आहे की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने २ फेब्रुवारी रोजी सकाळी कोलंबोला जाण्यासाठी त्यांच्या टी २० वर्ल्ड कप संघाचे वेळापत्रक सुद्धा आधीच निश्चित केले आहे. WPL 2026 : मुंबई इंडियन्स कशी पोहोचणार प्लेऑफमध्ये? दिल्ली VS यूपी सामन्यावर सगळं गणित अवलंबून
7 फेब्रुवारी - विरुद्ध नेदरलँड
10 फेब्रुवारी - विरुद्ध यूएसए
15 फेब्रुवारी - विरुद्ध भारत
18 फेब्रुवारी - विरुद्ध नामिबिया