Marathi News
  Watch: पाकिस्तानच्या प्रशिक्षकाने केला बाबर आझमचा अपमान? व्हिडीओ व्हायरल

Watch: पाकिस्तानच्या प्रशिक्षकाने केला बाबर आझमचा अपमान? व्हिडीओ व्हायरल

Mike Hesson on Babar Azam Strike Rate: पाकिस्तानच्या मुख्य प्रशिक्षकांना विचारण्यात आले की बाबर आझमला चौथ्या क्रमांकावर का खेळवण्यात येत आहे. त्यांच्या प्रतिसादाचा एक व्हिडीओ वेगाने व्हायरल होत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 21, 2026, 02:55 PM IST
Mike Hesson on Babar Azam Strike Rate Video Viral: टी20 विश्वचषकाच्या सुपर-8 टप्प्यात प्रत्येक चेंडू, प्रत्येक निर्णय आणि प्रत्येक खेळाडूची भूमिका निर्णायक ठरत असते. अशा वेळी संघरचना आणि फलंदाजी क्रमातील बदल हे केवळ तांत्रिक निर्णय नसतात, तर त्यातून संघाची रणनीती, आत्मविश्वास आणि भविष्यातील दिशा दिसून येते. पाकिस्तान क्रिकेट संघ सध्या अशाच एका चर्चेच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. संघाचा सर्वात अनुभवी आणि स्टार फलंदाज बाबर आझम याच्या फलंदाजी क्रमात झालेल्या बदलामुळे चाहत्यांपासून तज्ज्ञांपर्यंत सर्वांमध्ये चर्चा रंगली आहे. ग्रुप टप्प्यात तीन विजय मिळवून सुपर-8 मध्ये पोहोचलेल्या पाकिस्तान संघाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. मात्र काही वरिष्ठ खेळाडूंच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्यात बाबर आझमचा स्ट्राइक रेट हा मुख्य चर्चेचा विषय ठरला आहे. 

पॉवरप्लेमध्ये अपेक्षित वेगाने धावा न झाल्याने संघ व्यवस्थापनाने त्याला वरच्या क्रमाऐवजी मधल्या फळीत खेळवण्याचा निर्णय घेतल्याचे संकेत मिळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेले वक्तव्य सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.

“संघाच्या गरजेनुसार निर्णय” - हेसन 

पत्रकाराने हेसन यांना विचारले की, बाबर पूर्वी पाकिस्तानसाठी सलामीला उतरायचा आणि इतर लीग स्पर्धांमध्येही ओपनिंग करतो, मग त्याला खाली का खेळवले जात आहे? यावर हेसन यांनी स्पष्ट केले की हा निर्णय पूर्णपणे संघाच्या गरजांवर आधारित आहे. पॉवरप्लेमध्ये बाबरचा स्ट्राइक रेट 100 पेक्षाही कमी राहतो, हे त्यालाही ठाऊक आहे. संघाला सुरुवातीपासून वेगवान धावा हव्या असतात, त्यामुळे त्याची भूमिका मधल्या फळीत अधिक परिणामकारक ठरू शकते. “एकदा तो क्रीजवर स्थिरावल्यानंतर गती वाढवू शकतो,” असेही त्यांनी नमूद केले.

स्ट्राइक रेटची चिंता?

या वक्तव्यानंतर पाकिस्तान संघ व्यवस्थापन बाबरच्या स्ट्राइक रेटबाबत चिंतित असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. अलीकडील सामन्यांत त्याच्या फलंदाजी क्रमात झालेला बदलही याच कारणामुळे असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी (Shahid Afridi) यांनी वेगळी भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मते, टी20 स्पर्धेत बाबरला पुन्हा सलामीला पाठवणे संघासाठी फायदेशीर ठरेल. “जर तुम्ही आधीच ठरवून गेला असाल की बाबर चौथ्या क्रमांकावरच खेळणार, तर तुम्ही मानसिकदृष्ट्या मागे पडता,” असे त्यांनी एका वाहिनीवर सांगितले.

 

सुपर-8 च्या निर्णायक टप्प्यात पाकिस्तानसमोर मोठे आव्हान आहे. संघाच्या रणनीतीतला हा बदल किती परिणामकारक ठरतो, हे आगामी सामन्यांत स्पष्ट होईल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Viral VideoPakistan teamBabar AzamT20 World Cup 2026

