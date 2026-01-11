English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
टी20 वर्ल्ड कपच्या वादात पाकिस्तानची एंट्री, खोडसाळपणा करत बांगलादेशला दिली 'ही' ऑफर

T20 World Cup 2026 : भारत आणि बांगलादेश क्रिकेटमध्ये सध्या वाद सुरु असताना आता त्यात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने उडी घेतली आहे. बांगलादेशने आयसीसीला पत्र लिहून आगामी टी 20 वर्ल्ड कपचे सामने खेळण्यासाठी भारतात जाण्यास नकार दिला होता. या वादात आता पाकिस्तानने एक ऑफर आणली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Jan 11, 2026, 06:48 PM IST
T20 World Cup 2026 : भारत आणि बांगलादेश (India VS Bangladesh) यांच्यात सध्या तणावाचं वातावरण आहे. बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे भारतीयांमध्ये असंतोष वाढला आणि त्यांनी आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये केकेआरने विकत घेतलेल्या बांगलादेशी गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमध्ये खेळून न देण्याची मागणी केली. अखेर केकेआरने मुस्तफिजूर रहमानला रिलीज केलं. मात्र यामुळे बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला मिर्च्या झोंबल्या आणि त्यांनी आयपीएलच्या प्रक्षेपणावर अनिश्चित काळासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. एवढंच नाही तर त्यांनी सुरक्षेचा हवाला देत भारतात आगामी टी 20 वर्ल्ड कपचे सामने खेळण्यासाठी जाण्याकरता सुद्धा नकार दिला. मात्र या सगळ्या वादात पाकिस्तान खोडसाळपणा करत उतरल्याचं पाहायला मिळतंय. 

भारतात सामने खेळण्यास नकार : 

बांग्लादेशच्या क्रिकेट बोर्डाने खेळाडू, कोचिंग स्टाफ आणि त्यांच्या देशातील पत्रकारांच्या सुरक्षेविषयी चिंता व्यक्त करून आगामी टी 20 वर्ल्ड कपचे सामने खेळण्यासाठी भारतात जाण्याकरता नकार दिला. टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा यंदा भारत आणि श्रीलंका देशांमध्ये खेळवली जाणार आहे. ७ फेब्रुवारी पासून याला सुरुवात होईल. मात्र भारतात सामने खेळण्यास जाणार नाही यासंदर्भातील पत्र बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीला लिहीलं होतं. बांगलादेशचे सामने श्रीलंकेत शिफ्ट करण्यात यावे अशी विनंती त्यांनी केली होती. मात्र यावर आयसीसीने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया न दिल्याचे सांगण्यात येते. 

वादात पाकिस्तानची उडी : 

बीसीबी एक प्रकारे भारतावर खुन्नस काढत आहे. मात्र आता या संपूर्ण वादात पाकिस्तानने सुद्धा एंट्री घेतलीये. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने म्हटले की, जर श्रीलंका बांगलादेशच्या टी20 वर्ल्ड कप सामन्यांचे होस्ट करण्यास तयार नसेल तर पाकिस्तान हे सामने होस्ट करण्यासाठी तयार आहे. जिओ सुपरच्या एका रिपोर्टमध्ये अशा प्रकारचा दावा करण्यात आलाय. 

सूत्रांनी सांगितलं की टी20 वर्ल्ड कप सामन्याचे आयोजन करण्यासाठी पाकिस्तानातील मैदान पूर्णपणे तयार आहेत. सूत्रांनी हे सुद्धा म्हंटलं की, 'पीसीबीने आधीच आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 आणि आयसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप पात्रता 2025 सारख्या प्रमुख स्पर्धा यशस्वीरित्या आयोजित केल्या आहेत आणि म्हणूनच हे सामने सुरळीतपणे आयोजित करण्यास सक्षम आहेत. पाकिस्तान स्वतः सुद्धा भारतात सामने खेळण्यासाठी येणार नाही. चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 साठी भारताने पाकिस्तानात जाण्यास नकार दिला होता. तेव्हाच पाकिस्तानने स्पष्ट केलं होतं की ते आगामी टी २० वर्ल्ड कपचे सामने खेळण्यासाठी भारतात जाणार नाहीत, आणि त्यामुळे त्यांचे सामने हे श्रीलंकेत खेळवले जाणार आहेत. 

असिफ नजरुलने काय म्हटले? 

बांगलादेशचे खेळ सल्लागार असिफ नजरुलने म्हंटले होते की, 'बांगलादेश भारतात जाऊन वर्ल्ड कप सामने खेळणार नाही. भारतीय क्रिकेट अधिकाऱ्यांची धोरणं ही जातीयवादी आहेत आणि आम्ही त्यांचे समर्थन करू शकत नाही'. यानंतर बीसीबीबे आयसीसीशी औपचारिक पत्र लिहून विनंती केली की, 'बांगलादेशच्या वर्ल्ड कप सामने हे श्रीलंकेला शिफ्ट करावेत. जर एखादा बांगलादेशी खेळाडू करारबद्ध असूनही आयपीएलमध्ये खेळू शकत नसेल तर संपूर्ण संघ भारतात सुरक्षित कसा वाटेल? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

