  • आम्ही निर्णय विचारपूर्वकच... IND VS PAK सामन्याबाबत पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचं मोठं वक्तव्य, बहिष्काराच्या निर्णयावर काय म्हणाले?

IND VS PAK Boycott Controversy : पाकिस्तान सरकारने भारताविरुद्ध 15 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय मागच्या रविवारी जाहीर केला. त्यानंतर वर्ल्ड कप २०२६ ला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी पुन्हा एकदा पाकिस्तान सरकारची बाजू स्पष्ट केली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Feb 5, 2026, 01:58 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK Boycott Controversy : टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा 7 फेब्रुवारी पासून सुरु होणार आहे. मात्र यातील 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तानचा (IND VS PAK) सामना होणार की नाही यावर अजूनही शंका आहे. मात्र पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी त्यांच्या बाजूने स्थिती स्पष्ट केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) एका बैठकीत स्पष्ट केलं की पाकिस्तानचा संघ भारताविरुद्ध सामना खेळणार नाही. ते म्हणाले की आम्ही हा निर्णय खूपच विचारपूर्वक घेतलाय. 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमवर टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधील ग्रुप स्टेज सामना खेळण्यासाठी भारत - पाकिस्तान संघ समोरासमोर येणार होते. मात्र या सामन्यावर पाकिस्तान सरकारने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याने सामन्यावर सध्या तलवार लटकत आहे. 

पाकिस्तानचे पंतप्रधान काय म्हणाले? 

पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफने म्हटले की, 'भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याचा निर्णय आम्ही खूप विचारपूर्वक घेतलाय. खेळाच्या मैदानावर राजकारण नाही आलं पाहिजे. आम्ही बांगलादेश सोबत उभे आहोत आणि आमचा हा निर्णय योग्य आहे'. 

PCB चं हाताची घडी आणि तोंडावर बोट : 

पाकिस्तान सरकारने थेट भूमिका जाहीर करून पाकिस्तानचा संघ भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकेल असं म्हटलं. मात्र या सर्व प्रकरणात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने तोंडावर बोट ठेवल्याचं दिसतंय. आतापर्यंत अशी कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याबाबत आयसीसीला कळवले आहे. पीसीबीकडून अधिकृत माहिती मिळाल्यानंतरच आयसीसीची या प्रकरणावरील भूमिका स्पष्ट होईल. जोपर्यंत ते होत नाही तोपर्यंत भारत-पाकिस्तान सामना टी20 वर्ल्ड कपच्या वेळापत्रकात राहील.

भारताला होणार दोन पॉईंट्सचा फायदा? 

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत एकूण 20 संघांचा सहभाग असणार आहे. या संघांना एकूण 4 ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून यात ग्रुप ए मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या संघांचा समावेश आहे. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड, नामिबिया असे पाच संघ असून हे एकमेकांविरुद्ध ग्रुप स्टेज सामना खेळतील. यापैकी 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना हा श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे होणार होता. मात्र याच सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून हा सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. आता यावर आयसीसी काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. जर भारताविरुद्ध सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकला तर त्यांना दोन पॉईंट्सचा फायदा होईल. 

