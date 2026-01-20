बांगलादेश पाठोपाठ पाकिस्तान सुद्धा T20 वर्ल्ड कपवर टाकणार बहिष्कार? ICC घेणार मोठा निर्णय

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चं (T20 World Cup 2026) आयोजन यंदा भारत आणि श्रीलंका या दोन शहरांमध्ये होणार असून येत्या 7 फेब्रुवारी पासून स्पर्धेचे सामने खेळवले जातील. वर्ल्ड कप सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक असताना बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड त्यांच्या भूमिकेवर अजूनही ठाम आहेत. बांगलादेशचा खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला केकेआरने आयपीएल 2026 साठीच्या (IPL 2026) स्पर्धेतून रिलीज केल्यावर बांगलादेश बोर्डाचा जळफळाट झाला आणि त्यांनी वर्ल्ड कपसाठी बांगलादेश संघाला भारतात न पाठवण्याचा निर्णय घेतलाय. आता बांग्लादेशच्या पाठोपाठ पाकिस्तान सुद्धा बंडखोरीवर उतरला असून पाकिस्तानी मीडिया जिओ न्यूजच्या सूत्रांच्या हवाल्याने मोठा दावा करण्यात आलाय की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने पाकिस्तानी संघाच्या आगामी टी 20 वर्ल्ड कपसाठीच्या तयारींवर रोख लावला आहे. कारण पाकिस्तानने भारतात टी20 सामन्यांवर बहिष्कार टाकण्यासाठी बांगलादेशला समर्थन करण्याची घोषणा केली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की टीम मॅनेजमेंटला पुढील कारवाई संदर्भात माहिती दिली जाईल. जर पाकिस्तानने स्पर्धेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्यास पर्यायी योजना तयार ठेवण्याचे निर्देशही त्यांना देण्यात आले आहेत. पाकिस्तानने टी 20 वर्ल्ड कपसाठी भारतात न जाण्याच्या बांगलादेशच्या निर्णयाला पूर्णपणे समर्थन दिलं आहे. तसेच बांगलादेश सुरक्षेच्या संदर्भातील चिंता बरोबर असल्याचं म्हटलं आहे.
अधिकाऱ्यांनी जिओ न्यूजशी बोलताना म्हटले की, 'जर बांगलादेशच्या सहभागाबाबतचा प्रश्न सुटला नाही, तर पाकिस्तान या स्पर्धेत सहभागी होण्याचा पुनर्विचार करेल. यजमानपदाच्या जबाबदारीबाबत कोणत्याही देशावर दबाव आणला जाऊ नये किंवा धमकावले जाऊ नये यावर आतल्या सूत्रांनी भर दिला आहे'.
ESPNcricinfo च्या सांगण्यानुसार आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला 21 जानेवारीपर्यंतच अल्टिमेटम दिलंय. आयसीसीने बीसीबीला सांगितलं की, त्यांनी आगामी टी20 वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी भारत दौऱ्यावर येण्याकरता तयार व्हावं अन्यथा त्यांच्या ऐवजी यूरोपातील स्कॉटलॅंड संघाला बांगलादेश ऐवजी वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याची संधी दिली जाईल. 21 जानेवारीपर्यंत बांगलादेशने या संदर्भात निर्णय दिला नाही तर टी20 वर्ल्ड कप 2026 साठी स्कॉटलॅंडला संधी देण्यात येईल. कारण स्कॉटलॅंडची सध्याची टी20 रँकिंग सुद्धा उत्तम आहे.
हेही वाचा : भारताच्या स्टार खेळाडूंना TTE ने ट्रेनमधून बाहेर काढलं, मुंबईत घडली धक्कादायक घटना, नेमकं काय झालं?
भारताने 2025 रोजी झालेल्या आयसिस चॅम्पियन्स ट्रॉफी खेळण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये जाऊन सामने खेळण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आयसीसीच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तान बोर्डात करार झाला की भारताचे सामने दुबईत खेळवले जातील परंतु पुढील भारतात आयोजित होणाऱ्या आयसीसी स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानचा संघ सुद्धा भारतात जाऊन खेळणार नाही. त्यामुळे यंदा भारतात टी 20 वर्ल्ड कपचे आयोजन होणार असल्याने पाकिस्तानचे सामने हे श्रीलंकेत खेळवले जाणार आहेत. त्यासाठीचं वेळापत्रक सुद्धा जाहीर करण्यात आलेलं आहे. मात्र आता बांगलादेशच्या भारतात सामने न खेळण्याच्या भूमिकेला पाठिंबा देणारा पाकिस्तान आगमिकालात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 खेळण्यासंदर्भात काय निर्णय घेतो याकडे सर्वांचं लक्ष असेल.