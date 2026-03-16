  • बुमराह पाकिस्तानच्या फेकी गोलंदाजाप्रमाणे बॉलिंग करतो; असं कोण आणि का म्हणालं? चाहते संतापले

बुमराह पाकिस्तानच्या फेकी गोलंदाजाप्रमाणे बॉलिंग करतो; असं कोण आणि का म्हणालं? चाहते संतापले

Pakistan Team Selector Comment On Jasprit Bumrah: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये आपल्या कामगिरी छाप सोडणाऱ्या बुमराहची तुलना याच स्पर्धेत फेकी गोलंदाजीचा आरोप झालेल्या गोलंदाजाशी करण्याचं कारण काय?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 16, 2026, 02:25 PM IST
बुमराह पाकिस्तानच्या फेकी गोलंदाजाप्रमाणे बॉलिंग करतो; असं कोण आणि का म्हणालं? चाहते संतापले
चाहत्यांनी उडवली खिल्ली (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - वृत्तसंस्थांकडून साभार)

Pakistan Team Selector Comment On Jasprit Bumrah: भारताने टी-20 वर्ल्डकपवर तिसऱ्यांदा नाव कोरण्याची कामगिरी करताना त्यामध्ये सर्वात मोठा वाटा असलेल्या खेळाडूंच्या यादीत वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहचं नाव आवर्जून घ्यावं लागेल अशी त्याची कामगिरी राहिली. जसप्रीत बुमराहने सुपर 8 आणि त्यानंतरच्या सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडविरुद्ध केलेल्या गोलंदाजीचं विशेष कौतुक झाल्याचं पाहायला मिळालं. बुमराहने या वर्ल्डकपमध्ये केलेल्या कामगिरीचं सगळ्याच स्तरातून कौतुक होत असतानाच पाकिस्तानी संघाच्या निवड समितीचे सदस्याकडूनही बुमराहचं कौतुक झालं असलं तरी हे कौतुक करताना त्यांनी केलेली तुलना टीकेची धनी ठरत आहे. 

बुमराह नॉर्मल नाही

बुमराहबद्दल विधान करुन चर्चेत आलेल्या पाकिस्तानी संघाच्या या सिलेक्टरचं नाव आहे, आकीब जावेद! (Aaqib Javed), जे पाकिस्तानी संघासाठी एकेकाळी वेगवान गोलंदाजी करणाऱ्या आकीब जावेद यांनी काही दिवसांपूर्वी टी-20 वर्ल्डकपसंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये बुमराहचं कौतुक केलं. मात्र हे कौतुक करताना त्यांनी एक विचित्र तुलना केली. बुमराह हा नॉर्मल गोलंदाज नसल्याचं सांगताना त्यांनी त्याच्या गोलंदाजीच्या शैलीबद्दल भाष्य केलं आहे.

नेमकं काय वादग्रस्त विधान केलं या व्यक्तीने?

"बुमराह 'नॉर्मल' गेंदबाज नाही. त्याची बॉलिंग अ‍ॅक्शन अनोखी आणि वेगळी आहे. तो फलंदाजांना कधीच रिदम किंवा फ्लोमध्ये येऊ देत नाही. तो फलंजादांना खेळपट्टीवर स्थिरावण्याची संधीच देत नाही," असं आकीब जावेद यांनी म्हटलं आहे. इथपर्यंतचं कौतुक तर ठीक होतं पण पुढे बोलताना आकीब जावेद यांनी,  "जेव्हा तो बॉलिंगला येतो, मी नेहमी म्हणतो की तो फास्ट बॉलर्सचा उस्मान तारिक आहे," असंही म्हटलं. ही तुलना चाहत्यांना फारशी पटलेली नाही. उस्मान तारिक हा पाकिस्तानचा फिरकी गोलंदाज असून संपूर्ण वर्ल्डकपमध्ये त्याची गोलंदाजीची शैली वादग्रस्त ठरली. तो चेंडू फेकतो अशी टीका अनेकदा झाली. त्यामुळेच या चेंडू फेकणाऱ्यासोबत बुमराह सारख्या वर्ल्ड क्लास गोलंदाजाची तुलना केल्याबद्दल चाहत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. 

मुद्दाम तारिकसोबत केली चर्चा?

खरं तर या वर्ल्डकपमध्ये उस्मान तारिकला महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये चमकदार कामगिरी करता आली नाही. त्याच्या या सर्वसाधारण कामगिरीचा बचाव करण्यासाठी मुद्दाम आकीब जावेद यांनी त्याची तुलना बुमराहशी केल्याचं बोललं जात आहे. सोशल मीडियावर बुमराहच्या चाहत्यांनी आकीब जावेद यांनी केलेल्या या विचित्र तुलनेसाठी प्रचंड ट्रोल केलं. अनेकांनी आकीब जावेद यांना आता क्रिकेटमधलं काही कळतं का? अशी टीकाही केली. बुमराह जगातील सर्वोत्तम वेगवान गेंदबाजांपैकी एक मानला जातो, तर उस्मान तारिकचा अनुभव आणि यश त्याच्यासमोर काहीच नाही. उलट तारिकवर बॉल फेकल्याचे आरोप होताना दिसतात. त्यामुळेच अनेकांनी ही काय तुलना करताय? असा सवाल आकीब जावेद यांना विचारला आहे. 

हस्यास्पद तुलना

लोकांनी ही तुलना हस्यास्पद असल्याचं म्हटलं आहे. आकीब जावेद यांचा हेतू बुमराहच्या अनोख्या अ‍ॅक्शन आणि गोलंदाजीच्या प्रभावाचं कौतुक करण्याचा होता. मात्र त्यांनी ज्या व्यक्तीशी तुलना केली ती लोकांना आवडलेली नाही. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

