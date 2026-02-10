टी20 वर्ल्ड कपच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठा फेरबदल, बलाढ्य संघ पडला मागे, 4 ग्रुपमध्ये कोणते संघ अव्वल? पाहा A टू Z माहिती

T20 World Cup 2026 :
टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) सुरुवात होऊन आता तीन दिवस झाले असून यात जवळपास ग्रुप स्टेजचे 10 सामने खेळवले गेले आहेत. मात्र आता खूप कमी वेळेत या स्पर्धेत अनेक रंजक वळण आली आहेत. टी20 वर्ल्ड कपच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये अनेक फेरबदल झालेले दिसत असून सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये 4 ग्रुपमध्ये कोणते संघ कितव्या स्थानी आहे याबाबत जाणून घेऊयात. स्पर्धेत एकूण 20 संघ सहभागी झाले असून यात प्रत्येक 5 संघाचा मिळून एक ग्रुपमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.
ग्रुप ए - भारत नंबर 1 वर :
ग्रुप ए मध्ये भारत, पाकिस्तान, यूएसए, नामिबिया, नेदरलँड या पाच संघांचा समावेश आहे. टीम इंडियाने यूएसएला पराभूत करून पहिला सामना जिंकला आणि नेट रनरेटच्या बाबतीत इतर संघांपेक्षा पुढे जात नंबर १ चं स्थान मिळवलं आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोघांकडेही प्रत्येकी २ पॉईंट्स आहेत, मात्र नेट रन रेटमध्ये पाकिस्तान कमी असल्याने ते दुसऱ्या स्थानावर आहेत. नेदरलँड्स आणि अमेरिका या दोघांनी सुद्धा प्रत्येकी १ सामना खेळला मात्र अद्याप एकही सामना जिंकला नाही त्यामुळे ते तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानी आहेत. तर नामिबिया अजूनही त्यांचा वर्ल्ड कपमधील पहिला सामना खेळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
ग्रुप ए चे पॉईंट्स टेबल :
भारत - 1 मॅच, 1 विजय, 2 गुण
पाकिस्तान - 1 मॅच, 1 विजय, 2 गुण
नेदरलँड्स - 1 मॅच, 0 विजय, 0 गुण
अमेरिका - 1 मॅच, 0 विजय, 0 गुण
नामिबिया - अद्याप त्यांचा पहिला सामना झालेला नाही.
ग्रुप बी - झिम्बाब्वे नंबर 1 :
ग्रुप बीमध्ये झिम्बाब्वे, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड आणि ओमान यांचा समावेश आहे. गट ब मध्ये झिम्बाब्वेने सर्वांना आश्चर्यचकित केलं असून त्यांनी पॉईंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान मिळवलं आहे. श्रीलंकेने सुद्धा ग्रुप स्टेजमध्ये एक सामना जिंकला मात्र नेट रन रेटमुळे दुसऱ्या स्थानावर आहे. आयर्लंड आणि ओमानला त्यांच्या सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला. तर ऑस्ट्रेलियाने अद्याप एकही सामना खेळलेला नाही.
ग्रुप बी चे पॉईंट्स टेबल :
झिम्बाब्वे - 1 मॅच, 1 विजय, 2 गुण
श्रीलंका - 1 मॅच, 1 विजय, 2 गुण
आयर्लंड - 1 मॅच, 0 विजय, 0 गुण
ओमान - 1 मॅच, 0 विजय, 0 गुण
ऑस्ट्रेलिया - अद्याप त्यांचा पहिला सामना झालेला नाही.
ग्रुप सी - स्कॉटलंडची आश्चर्यकारक कामगिरी :
ग्रुप सीमध्ये वेस्ट इंडिज, स्कॉटलंड, इंग्लंड, नेपाळ आणि इटली यांचा समावेश आहे. ग्रुप सीमध्ये पहिल्या स्थानावर वेस्ट इंडिज असून दुसऱ्या क्रमांकावर स्कॉटलंड आहे. ग्रुप सीमध्ये सर्वाधिक चर्चा ही स्कॉटलंडची आहे. कारण त्यांनी इंग्लंडला नेट रन रेटमध्ये मागे टाकून दुसऱ्या क्रमांक मिळवलाय. तर अद्याप नेपाळ आणि इटली त्यांच्या पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
ग्रुप सी चे पॉईंट्स टेबल :
वेस्ट इंडिज - 1 मॅच, 1 विजय, 2 गुण
स्कॉटलंड - 2 मॅच, 1 विजय, 2 गुण
इंग्लंड - 1 मॅच, 1 विजय, 2 गुण
नेपाळ - 1 मॅच, 0 विजय, 0 गुण
इटली - 1 मॅच, 0 विजय, 0 गुण
ग्रुप डी - दक्षिण आफ्रिका अव्वल स्थानी :
ग्रुप डीमध्ये पहिल्या सामन्यात दमदार विजयानंतर दक्षिण आफ्रिकेने गट डीमध्ये प्रथम स्थानी आहे. न्यूझीलंडने दुसरं स्थान मिळवलं आहे, कारण नेट रन रेटमध्ये दक्षिण आफ्रिका पुढे आहे. अफगाणिस्तान आणि कॅनडा यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. तर युएई अद्याप पहिल्या सामन्याची प्रतीक्षा करत आहे.
ग्रुप डी चे पॉईंट्स टेबल :
दक्षिण आफ्रिका - 1 मॅच, 1 विजय, 2 गुण (अव्वल)
न्यूझीलंड - 1 मॅच, 1 विजय, 2 गुण
अफगाणिस्तान - 1 मॅच, 0 विजय, 0 गुण
कॅनडा - 1 मॅच, 0 विजय, 0 गुण
यूएई - अद्याप त्यांचा पहिला सामना खेळलेला नाही.