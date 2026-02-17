पायलट पत्नीच्या करिअरसाठी क्रिकेट, देश सोडला! घरी पोरं संभाळली अन्..; आता 'तो' वर्ल्डकप गाजवतोय

T20 World Cup 2026 Cricketer Who Left Game For Wife: टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये यंदाच्या म्हणजेच 2026 च्या पर्वामध्ये सर्वाधिक संघ विश्वचषकावर नाव कोरण्यासाठी सहभागी झाले आहेत. चार ग्रुपमध्ये एकूण 20 संघांना प्रत्येकी पाच प्रमाणे विभागण्यात आलं असून लवकरच यामधून अंतीम आठ संघ सुपर एट फेरीत प्रवेश करतील. साखळी फेरीमध्ये लहान संघांनी धमाकेदार कामगिरी केली आहे. यंदाच्या विश्वचषकामध्ये सर्वात धक्कादायक निकाल बी ग्रुपमध्ये काही दिवसांपूर्वी लागला. झिम्बाव्वेच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला धूळ चारत सर्वांनाच धक्का दिला. झिम्बाव्वेच्या या ऐतिहासिक विजयामध्ये संघातील जुन्या खेळाडूंबरोबरच नव्या खेळाडूंनीही मोलाची जबाबदारी खांद्यावर घेत विजयश्री खेचून आणला. या मोजक्या नावांपैकी एक खेळाडू म्हणजे, ग्रॅमी क्रिमर!
खरं तर ग्रॅमी क्रिमर एकेकाळी झिम्बाब्वेचा कर्णधार होता. मात्र झिम्बावेमधील चिंताजनक राजकीय आणि सामाजिक स्थिती तसेच घरातील हालाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे ग्रॅमी क्रिमर सात वर्षे क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर राहिला. मात्र, क्रिकेटवरील त्याच्या प्रेमामुळे त्याला पुन्हा एकदा मैदानावर परतण्याची संधी मिळाली आणि तो या संधीचं सोनं करत असल्याचं सध्या सुरु असलेल्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत दिसून येत आहे.
ग्रॅमी क्रिमरची क्रिकेटच्या मैदानातून अचानक झालेली एक्झिट आणि तितक्याच रंजकपणे त्याने पुन्हा मैदानात ठेवलेलं पाऊल हे सारे कथानक एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेपेक्षा कमी नाही. 2019 मध्ये, जेव्हा झिम्बाब्वे क्रिकेट पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले होते, तेव्हा ग्रॅमी क्रिमरच्या वैयक्तिक आयुष्यातही बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागला. खरं तर परिस्थिती एवढी वाईट होती की पुन्हा झिम्बाब्वेच्या राष्ट्रीय संघातून आपण क्रिकेटपटू म्हणून कधी खेळू असं त्याला वाटलं नव्हतं. घराला सावरण्यासाठी ग्रॅमी क्रिमरची पत्नी मार्मा दुबईमध्ये नोकरीला लागली. ग्रॅमी क्रिमर त्यांच्या दोन मुलांसह दुबईला गेला. त्यावेळीही आपल्यातील क्रिकेटपटू त्याला मरु द्यायचा नव्हता. म्हणूनच त्याला तेव्हा वाटत होते की तो त्याची क्रिकेटची आवड जोपासण्यासाठी दुबई आणि झिम्बाब्वे दरम्यान वरचे वर प्रवास करुन क्रिकेटच्या संपर्कात राहील. मात्र काही काळातच त्याला संसार संभाळून हे असं काही करणं फार कठीण असल्याचे कळून चुकलं. अखेर इच्छा नसतानाही ग्रॅम क्रिमरने क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आणि आपल्या पत्नीचे पायलट होण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तो सारं काही सोडून दुबईला स्थलांतरित झाला.
ग्रॅम क्रिमरची पत्नी मार्मा ही आज एक प्रोफेश्नल पायलट आहे. मार्माने तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात झिम्बाब्वे एअरलाइन्समधून केली. 2019 मध्ये, तिला एमिरेट्स एअरलाइन्समध्ये नोकरी मिळाली. संधी आणि पगार चांगला असल्याने मार्मासहीत संपूर्ण कुटुंबाला दुबईला स्थलांतरित व्हावे लागले. एकीकडे ग्रॅमी क्रिमरच्या पत्नीची कारकीर्द भरारी घेत असताना, ग्रॅम क्रिमर मात्र क्रिकेटपासून दूर होता. दरम्यानच्या काळात क्रिकेटशी कनेक्टेड राहता यावं म्हणून ग्रॅमी क्रिमरने दुबईतील राजस्थान रॉयल्स अकादमीशी संपर्क साधला. तिथून, त्याच्या नशिबाने पुन्हा कलाटणी घेतली. त्याने राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट अकादमीमध्ये प्रशिक्षक म्हणून काम सुरू केले. प्रशिक्षण क्षेत्रातील या नव्या कारकिर्दीमुळे त्याला आपल्या आवडत्या खेळाडकडे एका नवीन दृष्टिकोनातून पाहण्याची संधी मिळाली.
Graeme Cremer who left cricket due to his wife getting a job in Emirates So he shifted to Dubai and travelling became difficult for cricket , but after seven years he has returned to cricket
He will be playing vs Oman pic.twitter.com/nxTob3VjDn
काही काळ असाच गेल्यानंतर, ग्रॅमी क्रिमरचा जुना मित्र ब्रेंडन टेलरने त्याच्याशी संपर्क साधला. टेलर स्वतः क्रिकेटमध्ये घालण्यात आलेल्या बंदीच्या कालावधीमधून क्रिकेटच्या मैदानात पुनरागमन करत होता. त्याने क्रिमरला पुन्हा एकत्र खेळलं पाहिजे असं म्हणत पुन्हा खेळाडू म्हणून मैदानात परण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. मात्र, झिम्बाब्वे क्रिकेटचे व्यवस्थापकीय संचालक गिव्हमोर माकोनी यांनी ग्रॅमी क्रिमरला लगेच राष्ट्रीय संघात स्थान देणं शक्य नसल्याचं स्पष्टपणे सांगितले. ग्रॅमी क्रिमरला प्रथम देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये आपली शारीरिक क्षमता आणि फॉर्म सिद्ध करण्यास सांगण्यात आलं. ग्रॅमी क्रिमरने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये ताकाशिंगा संघाकडून 12 सामने खेळले. यामध्ये 40 विकेट्ससह ग्रॅमी क्रिमर स्पर्धेतील सर्वोत्तम गोलंदाज ठरला. तरीही, त्याची टी-20 विश्वचषक पात्रता फेरीसाठी निवड झाली नव्हती. परंतु ग्रॅमी क्रिमरने संघासोबत सराव सुरु केला. नंतर त्याला टी-20 विश्वचषक संघात स्थान देण्यात आले. आता 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेत झिम्बाब्वेकडून खेळण्याचं ग्रॅमी क्रिमरचं स्वप्न उराशी बाळगलं आहे. सध्याची कामगिरी पाहता हे स्वप्न पूर्ण होईल अशी दाट शक्यता आहे.