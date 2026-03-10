मित्रांच्या गराड्यात रिंकू सिंह होणारी पत्नी प्रिया सरोजला विसरला, एअरपोर्टवरील Video समोर

Rinku Singh Forgot Wife Priya Saroj : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चं (T20 World Cup 2026) विजेतेपद पटकावल्यावर भारतीय खेळाडू आपापल्या घरी परतले आहेत. स्पर्धेचा फायनल सामना टीम इंडियाने (Team India) अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर न्यूझीलंड विरुद्ध खेळवला होता. यात टीम इंडियाने 96 धावांनी विजय मिळवला. यात क्रिकेटर रिंकू सिंह (Rinku Singh) सुद्धा टीम इंडियाचा भाग होता. रिंकू सिंहला टीम इंडियात जास्त संधी मिळाली नाही, मात्र तरीही चॅम्पियन संघाचा भाग असल्याने तो खूप खुश होता. अशातच रिंकूचा एअरपोर्टवरील एक व्हिडीओ समोर येतोय. यात मित्रांना पाहून रिंकू सिंह एअरपोर्टवर त्याची होणारी पत्नी प्रिया सरोजला विसरून गेलेला दिसला.
अहमदाबादवरून रिंकू सिंह त्याच्या घरी परतला. यावेळी रिंकू सिंह एअरपोर्टवर त्याची होणारी पत्नी प्रिया सरोज सोबत आला होता. वर्ल्ड कप जिंकून आल्यावर रिंकू सिंहचे काही मित्र त्याला भेटण्यासाठी त्याच्या घरी आले होते, यावेळी रिंकू सिंह एअरपोर्टवरून बाहेर निघाला आणि त्याच्या मित्रांसोबत बोलत उभा होता. आपल्या मित्रांना पाहून रिंकू प्रिया सरोजला मागे सोडून त्याच्या मित्रांना भेटायला गेला.
रिंकू सिंह जेव्हा मित्रांना भेटण्यासाठी पुढे गेला तेव्हा प्रिया सरोजने पुढे म्हटले की, 'मला विसरलास का?' त्यानंतर लगेचच रिंकूने त्याची चूक सुधारली आणि हसत हसत प्रिया सरोजच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि तिला सुद्धा आपल्या मित्रांना भेटवलं. रिंकू सिंह आणि प्रिया समोरचा हा क्यूट व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. रिंकू सिंह आणि प्रिया सरोज हे लवकरच लग्न बंधनात अडकणार आहेत. दोघांनी मागच्यावर्षी 8 जून रोजी साखरपुडा केला होता.
Rinku Singh Forgot his wife is also with him
Her wife Instantly said Did you forget me
Rinku being Rinku pic.twitter.com/K844saP1lY
Gagan Choudhary (choudhary_99415) March 10, 2026
टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुरु असतानाच क्रिकेटर रिंकू सिंहच्या वडिलांचं कॅन्सरने निधन झालं. मात्र या दुःखाच्या काळात वडिलांवर अंत्यसंस्कार करून रिंकू टीम इंडियाच्या कॅम्पमध्ये परतला. रिंकू सिंह म्हणाला की, 'तुमच्याशी बोलल्याशिवाय इतके दिवस कधीच राहिलो नाही. मला माहित नाही की तुमच्याशिवाय पुढचं आयुष्य कसे असेल?. पण माझ्या आयुष्यात मला तुमची गरज आहे. तुम्ही सांगितलं होतं की, कर्तव्य सगळ्यात पुढे आहे. म्हणूनच मी फक्त मैदानावर तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतोय. आता तुमचं स्वप्न पूर्ण झालं तर सारखं असं वाटतं की, जर तुम्ही असता तर...प्रत्येक छोट्या, मोठ्या आनंदात तुमची कमतरता मनापासून जाणवेल. माझी फक्त एवढीच इच्छा आहे की, तुम्ही माझ्यासोबत कायम राहावे. बाबा... मला तुमची खूप आठवण येईल'.