Marathi News
  • तुझी 2 शतकं हुकली प्रश्नावर संजूचं उत्तर ऐकून पुन्हा त्याच्या प्रेमात पडाल; Video पाहाच

'तुझी 2 शतकं हुकली' प्रश्नावर संजूचं उत्तर ऐकून पुन्हा त्याच्या प्रेमात पडाल; Video पाहाच

Sanju Samson Breaks Silence On Missing Centuries: संजू सॅमसनने सुपर 8 मधील सामन्यात नाबाद 97 धावा केल्या तर इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात संजूने 89 धावा करत भारताला मोठी धावसंख्या उभारण्यात मदत केली. मात्र दोन्ही वेळेस त्याची शतकं थोडक्यात हुकल्याबद्दल विचारण्यात आलं असता तो काय म्हणाला एकदा वाचाच...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 6, 2026, 02:52 PM IST
संजूने पत्रकारांना दिलं भन्नाट उत्तर (प्रातिनिधिक फोटो)

Sanju Samson Breaks Silence On Missing Centuries: भारतीय संघ टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या अंतिम सामन्यात पोहोचला आहे. गुरुवारी रात्री मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात भारताने 7 धावांनी विजय मिळवत आपल्या चौथ्या टी-20 वर्ल्डकप फायनलमध्ये प्रवेश केला. भारताच्या या विजयामध्ये सलामीवीर संजू सॅमसनने सुपर 8 मधील शेवटच्या सामन्याप्रमाणेच सेमीफायनलमध्येही तुफान फलंदाजी करत गोलंदांची धुलाई केली. त्याने इंग्लंडविरुद्ध 89 धावांची खेळी करुन मोठी धावसंख्या उभारताना या धावांच्या डोंगराचा पाया रचला. यापूर्वी त्याने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सुपर 8 मधील सामन्यात करो या मरोच्या सामन्यात तर सलामीला येत अगदी शेवटपर्यंत नाबाद राहत 97 धावा केल्या होत्या. इंग्लंडविरुद्ध तरी संजूचं शतक व्हायला पाहिजे होतं असं अनेकांनी म्हटलं आहे. मात्र याबद्दल संजूला प्रश्न केला असता त्याने फारच उत्तम उत्तर दिलं. 

दोन शतकं हुकली हा प्रश्न ऐकताच संजू म्हणाला...

सलग दोन डावांमध्ये तुझे शतक हुकले, याबद्दल तुला काय वाटते? असा सवाल पत्रकार परिषदेमध्ये संजूला पत्रकारांनी विचारला. या प्रश्नावर उत्तर देताना संजूने मागील दोन्ही सामन्यांमधील खेळींकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोन वेगळा असल्याचं उत्तरामधूनच अधोरेखित केलं. "भाई, दो सेंच्युरी मिस नाही झाल्या... 97 आणि 89 धावा केल्यात; हे खूप मोठे यश आहे," असं उत्तर संजूने पत्रकारांना दिलं. पुढे बोलताना, संजूने, "मी पूर्वी कधी कधी कमनशिबी राहिलो, पण कधीतरी नशीबही साथ देते. आता संधी मिळाली आहे, ती मी दोन्ही हातांनी पकडण्याचा प्रयत्न करतोय. चेंडू टोलवायचा होता, मी टोलवला. माझा कॅच सोडला गेला. चिंतेचं कारण नाही, पुढच्या वेळी मी थोडा जोरात बॉल मारेन,” असंही म्हटलं. संजूचं उत्तर ऐकून सारेच हसू लागले. 

मला याचा आनंद की या धावा संघाच्या कामी आल्या

सामन्यानंतर संजूला सामनावीर पुरस्कार देण्यात आला. त्यावेळेही त्याने शतक हुकल्याचं काही वाईट वाटलं नसल्याचं आवर्जून नमूद केलं. "शंभराने काही फरक पडत नाही, हा कसोटी किंवा एकदिवसीय सामना नाही जिथे तुम्ही धावांच्या वेगामध्ये चढ-उतार करू शकता. मला जे काही मिळत आहे ते आमचा संघ जिंकण्याच्या प्रयत्नात योगदान देत असल्याने मला आनंद होत आहे," असं संजूने सांगितलं. म्हणजेच माझ्या धावांचा उपयोग जोपर्यंत संघ जिंकण्यासाठी होत आहे तोपर्यंत मला खासगी विक्रमांची फारशी चिंता नाही असे संजूने या उत्तरामधून अखोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. संजूचं हे उत्तर ऐकून अनेकजण सोशल मीडियावर त्याचं कौतुक करताना दिसत आहेत. 

मोबाईल बंद ठेवल्याचा फायदा

याच प्रमाणे अन्य एका प्रश्नाला उत्तर देताना संजू म्हणाला की त्याने कठीण काळात मोबाईल फोन बंद ठेवला होता. तो सोशल मीडियापासून दूर होता, फक्त जवळच्या लोकांशी बोलल्याचंही त्याने नमूद केलं. या साऱ्याचा फायदा झाला आणि यामुळेच माझा फोकस टिकून राहिल्याचं संजूने सांगितलं.

