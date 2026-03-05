English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
आजच्या वर्ल्डकप सेमीफायनलआधी संजूवर बंदी? अंम्पायर अनिल चौधरी नियम समजावत म्हणाले, 'रागात त्याने..'

T20 World Cup 2026 Sanju Samson Banned Umpire Anil Choudhary Reacts: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर संजूने केलेल्या कृतीवरुन तो अडचणीत आल्याची जोरदार चर्चा असतानाच आता यावर पंच अनिल चौधरींनी काय म्हटलं पाहा

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 5, 2026, 09:41 AM IST
संजूने भारताला जिंकवून दिलं पण वादात सापडला (प्रातिनिधिक फोटो)

T20 World Cup 2026 Sanju Samson Banned Umpire Anil Choudhary Reacts: भारत आणि इंग्लंडदरम्यान खेळवल्या जाणाऱ्या टी-20 वर्ल्डकप सेमीफायनलपूर्वीच भारताला सेमीफायनलपर्यंत पोहोचवणारा सलामीवीर संजू सॅमसनवर बंदी घालती जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात नाबाद 97 धावा करुन सामना जिंकवून दिल्यानंतर सेलिब्रेशनदरम्यान संजूने केलेल्या एका कृतीमुळे त्याच्यावर बंदी घातली जाईल अशी चर्चा आहे. त्यामुळेच आज भारताला संजू शिवाय मैदानात उतरावं लागेल अशी चर्चा असतानाच भारतीय पंच अनिल चौधरींनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत खरोखरच भारताला संजू शिवाय खेळावं लागणार का पाहूयात...

मैदानात झालं काय?

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात भारताला विजय मिळवून देणारा सलामीवीर संजू सॅमनला मुंबई 5 मार्च रोजी होणारा सेमीफायनलचा सामना खेळता येणार नसल्याची जोरदार चर्चा आहे. खरं तर त्याला हा सामना खेळू दिला जाणार नाही आणि त्याच्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे अशी चर्चा आहे.  वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सुपर 8 च्या सामन्यात 1 मार्चला झालेल्या सामन्यात संघासाठी विजयी खेळीनंतर संजू सॅमसनने केलेल्या सेलिब्रेशनवरून आयसीसीकडून चौकशी केली जात असल्याचे वृत्त समोर आलं. आता संजूला सेमीफायनलमध्ये खेळण्यावर बंदी घालण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असल्याने चाहत्यांना टेन्शन आलं आहे.  ज्या कृतीवरुन संजू सॅमसनवर टीका केली जात आहे ती कृती सेलिब्रेशनचा भाग नव्हती हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. सामना जिंकवून देणारा चौकार लगावल्यानंतर लगेचच, संजू सॅमसनने त्याचे हेल्मेट काढून जमिनीवर 'फेकले'. नंतर, तो गुडघ्यावर बसला आणि त्याने आकाशाकडे पाहत देवाचे आभार मानले. सामन्यानंतर बोलताना संजूने विजयाचा तो क्षण 'खूप खास क्षण' होता असं म्हटलं.

पंच अनिल चौधरी काय म्हणाले?

"सामना जिंकल्यानंतर संजूने हेल्मेट बाजूला फेकलं तो क्रिकेट साहित्य चुकीचं हातळण्याचा प्रकार आहे असं काही प्रसारमाध्यं म्हणत आहेत. मात्र माझ्या मते तो आनंदाचा आणि भावना व्यक्त करण्याचा क्षण आहे. त्याने ते हेल्मेट फेकलं नव्हतं. तो रागात नव्हता," असं अनिल चौधरींनी म्हटलं आहे. यामध्ये त्यांनी नियमांवर बोट ठेवताना, रागात बॅटला पाय मारणं, रागात हेल्मेट किंवा ग्लोव्हज फेकणं, स्टम्प तोडं किंवा सीमारेषेचं जाणूनबुजून नुकसान करणं यासारख्या गोष्टींचा समावेश होत असल्याचं म्हटलं आहे. ड्रेसिंग रुममध्ये वस्तूंची आदळाआपट करणं किंवा जाहिरातींच्या बोर्डचं नुकसान करणं तसेच रागात एखाद्या गोष्टीवर बॉल फेकून मारणं हे क्रिकेटमधील नियमांनुसार शिक्षेस पात्र ठरतं, असं अनिल चौधरींनी सांगितलं आहे.

पुढे बोलताना, "असं यापूर्वी अनेक सामन्यांमध्ये पाहायला मिळालं आहे. जाणूनबुजून गोष्टी फेकणं किंवा फेकून मारण्याचे प्रकार घडलेत. अशावेळी राग हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असतो. इथे रागात संजूने कृत्य केल्याचं दिसत नाहीये," असं अनिल चौधरी म्हणाले आहेत. "हा फार आनंदाचा क्षण होता संजूसाठी त्याने हे सामन्यानंतरही सांगितलं. भारताने चांगला विजय मिळवला असून सेमीफायनलसाठी भारताला शुभेच्छा. संजूने उत्तम खेळी केली. प्रसारमाध्यमांनी अशा बातम्या दाखवू नयेत. माध्यमांमध्ये चांगले लोक आहेत. पण काही असेही आहेत की ज्यांना सवंग प्रसिद्धी हवी आहे," असा टोला अनिल चौधरींनी व्हिडीओच्या शेवटी लगावला आहे.

नियमानुसार संजूला काय शिक्षा होऊ शकते?

संजूने सामना जिंकल्यानंतर केलेली कृती पाहता जर हेल्मेट 'फेकणे' एवढ्या एकाच गोष्टीचा विचार केल्यास त्याला शिक्षा होऊ शकते. आयसीसीच्या आचारसंहितेनुसार, खेळाडूंनी मैदानावर योग्य वर्तन राखले आवश्यक आहे. कलम 2.2 अंतर्गत, खेळाडूंना 'क्रिकेट साहित्याचा गैरवापर' केल्यास त्याला शिक्षा होऊ शकते. यामध्ये हेल्मेट, बॅट किंवा स्टंपसारख्या वस्तू फेकणे किंवा मारणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. हा असा प्रकार जाणूनबुजून झालेला असो किंवा चुकून, खेळाडू शिक्षेस पात्र ठरतो. सामान्यपणे, क्रिकेट उपकरणांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी दोषी ठरल्यानंतरही क्रिकेटपटूंवर अगदी सामन्यांची बंदी घालण्यात येत नाही. आयसीसीच्या आचारसंहितेनुसार, अशा कृतींना सामान्यतः लेव्हल एकचा गुन्हा मानले जाते. जेव्हा खेळाडू राग किंवा निषेध करण्याऐवजी उत्साहित होऊन एखादी कृती करतात तेव्हा सामनाधिकारी सामान्यपणे अधिक सौम्य असतात. लेव्हल 1 मध्ये कमाल शिक्षा म्हणजे मॅच फीच्या 50% पर्यंत दंड आणि 2 डिमेरिट पॉइंट्स. या चुकीसाठी कोणत्याही खेळाडूवर सामन्याची बंदी घालता येत नाही. जर गुन्हा लेव्हल 2 वर हे प्रकरण अपग्रेड करण्यात आलं तर खेळाडूवर बंदी घातली जाऊ शकते. जर एखाद्या खेळाडूने 24 महिन्यांच्या आत 4 डिमेरिट पॉइंट्स जमा केले तरी देखील त्याच्यावर बंदी घातली जाऊ शकते.

सामना कधी?

भारताचा सेमीफायनलचा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर आज म्हणजेच 5 मार्च रोजी होणार असून भारताविरुद्ध इंग्लंडचा संघ मैदानात उतरणार आहे. स्पर्धेचा अंतिम सामना 8 मार्च रोजी होणार असून पहिल्या सेमीफायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करुन न्यूझीलंडने आधीच फायनलमध्ये प्रवेश केला असून त्यांच्याविरुद्ध विश्वविजेता पदासाठी कोण खेळणार हे आज रात्री स्पष्ट होणार आहे. 

T20 World Cup 2026Sanju Samsonsanju samson bannedsemifinalEngland

