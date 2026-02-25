English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Semi Final Scenario: आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिजची एक चूक अन्... टीम इंडियाचे चमकेल नशीब! 'असं' मिळेल सेमीफायनलचं तिकीट

Semi Final Scenario: सुपर ८ गट १ चे सध्याचे चित्र असे सूचित करते की वेस्ट इंडिज (WI) आणि दक्षिण आफ्रिका (RSA) हे दोन्ही संघ मजबूत स्थितीत आहेत आणि उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरण्याच्या मार्गावर आहेत, परंतु क्रिकेट या खेळात कधी काहीही होऊ शकते.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 25, 2026, 03:04 PM IST
Semi Final Scenario: टी२० विश्वचषक २०२६ आता निर्णायक टप्प्यात दाखल झाला असून प्रत्येक सामना उपांत्य फेरीचे चित्र बदलण्याची क्षमता ठेवतो. सुपर-८ फेरीत ग्रुप १ मधील लढत विशेषतः रंगतदार ठरली आहे. सुरुवातीला आघाडी घेतलेल्या वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघ आणि दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट संघ या दोन संघांनी गुणतालिकेत मजबूत पकड निर्माण केली असली, तरी स्पर्धेतील अनिश्चिततेमुळे त्यांची जागा अजून सुरक्षित म्हणता येणार नाही. दुसरीकडे भारतीय संघ सुरुवातीच्या धक्क्यानंतर पुनरागमनाच्या प्रयत्नात आहे, तर झिम्बाब्वे संघ देखील समीकरणे बिघडवण्याची ताकद ठेवतो. ग्रुप २ मधून इंग्लंड संघाने सेमीफायनलचे तिकीट पक्के केले असले, तरी उर्वरित तीन जागांसाठी चुरस वाढली आहे. विशेषतः ग्रुप १ मध्ये प्रत्येक संघाचे अजून दोन सामने बाकी असल्याने गुणतालिका, नेट रनरेट आणि हेड-टू-हेड निकाल यांचा मोठा प्रभाव पडणार आहे. एका विजयाने संघ अव्वल स्थानी जाऊ शकतो, तर एका पराभवाने स्पर्धेबाहेरही फेकला जाऊ शकतो  इतकी नाजूक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ मानला जातो आणि टी२० हा त्यातील सर्वात वेगवान फॉरमॅट. काही षटकांतील बदल सामना फिरवू शकतो, तर एखाद्या मोठ्या फरकाच्या विजयाने नेट रनरेटमध्ये झपाट्याने सुधारणा होऊ शकते. त्यामुळे चाहत्यांचे लक्ष आता केवळ विजयावर नाही, तर किती फरकाने विजय मिळतो यावरही आहे.

सध्याची गुणतालिका काय सांगते?

ग्रुप १ मध्ये वेस्ट इंडिया आणि साऊथ आफ्रिका यांनी प्रत्येकी एक सामना जिंकून आघाडी घेतली आहे. नेट रनरेटच्या जोरावर विंडीज (+5.350) अव्वल, तर आफ्रिका (+3.800) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दुसरीकडे भारतीय संघाला पहिल्या सामन्यात पराभव पत्करावा लागल्याने त्यांचा रनरेट (-3.800) घसरलेला आहे. झिम्बाब्वे देखील गुणतालिकेत मागे आहे. तरीही प्रत्येक संघाचे अजून दोन सामने बाकी असल्याने समीकरणे क्षणार्धात बदलू शकतात.

दक्षिण आफ्रिकेची परिस्थिती

आफ्रिकेला उर्वरित सामने विंडीज आणि झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळायचे आहेत. जर त्यांनी दोन्ही सामने जिंकले तर ६ गुणांसह ते थेट सेमीफायनलमध्ये पोहोचतील. मात्र सलग दोन पराभव झाले तर त्यांचे आव्हान संपुष्टात येऊ शकते. एक सामना हरल्यास गुणांची बरोबरी होऊन नेट रनरेट निर्णायक ठरू शकतो.

वेस्ट इंडिजचे समीकरण

विंडीजसमोरही जवळपास अशीच परिस्थिती आहे. त्यांना आफ्रिका आणि भारताविरुद्ध खेळायचे आहे. दोन्ही सामने जिंकल्यास त्यांचा मार्ग मोकळा होईल. पण एखादा पराभव झाल्यास त्यांनाही रनरेटची गणिते जुळवावी लागतील.

टीम इंडियासाठी आशेचा किरण कसा?

भारतीय संघासाठी सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे उर्वरित दोन्ही सामने मोठ्या फरकाने जिंकणे. त्यासोबत आफ्रिका किंवा विंडीज यांपैकी एखाद्या संघाने दोन्ही सामने गमावणे गरजेचे आहे. एक वेगळे समीकरण असेही सांगते की भारताने दोन्ही सामने जिंकले आणि विंडीजने आफ्रिकेला पराभूत केले, तर तीन संघांचे गुण ४-४ होतील. अशा वेळी नेट रनरेटवर अंतिम निर्णय होईल. भारताला त्यामुळे केवळ विजय नव्हे, तर मोठ्या फरकाने विजय आवश्यक आहे. जर आफ्रिकेने दोन्ही सामने जिंकले तर ते ६ गुणांसह पुढे जातील. अशा स्थितीत भारतानेही दोन्ही सामने जिंकले तर ४ गुणांवर ते दुसरे स्थान मिळवू शकतात. मात्र भारताचा एकही पराभव झाला, तर उपांत्य फेरीचे स्वप्न धुळीस मिळू शकते.

ग्रुप १ मधील लढत अत्यंत रोमांचक टप्प्यावर आली आहे. एका पराभवाने समीकरणे उलथापालथ होऊ शकतात. क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ असल्याने शेवटचा चेंडू टाकला जाईपर्यंत कोणताही अंदाज बांधणे कठीण आहे. मात्र भारतीय चाहत्यांसाठी अजूनही आशेची दारे उघडी आहेत — फक्त संघाने दमदार कामगिरी करणे गरजेचे आहे.

