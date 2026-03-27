  IPL पूर्वी क्रिकेट सामन्यांच्या तिकिटांचा घोटाळा उघडकीस, मुंबईतून माजी क्रिकेटरला अटक

Ticket Black Marketing : आयपीएलला सुरुवात होण्यापूर्वी क्रिकेट सामन्यांच्या तिकिटांच्या होणाऱ्या ब्लॅक मार्केटिंग संदर्भात एक माहिती समोर आली आहे. सदर प्रकरण हे टी20 वर्ल्ड कपशी जोडलेलं असून मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या सेमी फायनल सामन्याच्या तिकिटांच्या घोटाळ्याबाबत माहिती समोर आली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 27, 2026, 09:58 AM IST
Ticket Black Marketing : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 ला 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. बंगळुरू येथील एम चिन्नस्वामी स्टेडियमवर (M Chinnswami Stadium) गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायजर्स हैदराबाद (RCB VS SRH) यांच्यात हा सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र आयपीएलला सुरुवात होण्यापूर्वी क्रिकेट सामन्यांच्या तिकिटांच्या होणाऱ्या ब्लॅक मार्केटिंग संदर्भात एक माहिती समोर आली आहे. हे प्रकरण नुकत्याच झालेल्या टी20 वर्ल्ड कपशी जोडलेलं असून मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) झालेल्या सेमी फायनल सामन्याच्या तिकिटांच्या घोटाळ्याबाबत माहिती समोर आली आहे. 

सेमी फायनलच्या तिकिटांचा काळाबाजार : 

मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर 5 मार्च रोजी आयसीसी टी20 वर्ल्ड कपचा सेमी फायनल सामना खेळवला गेला होता. आता सेमी फायनल सामन्याच्या तिकिटांसंदर्भात झालेल्या घोटाळ्या प्रकरणी मुंबई पोलिसांना मोठं यश मिळालं आहे. 5 मार्च ला भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात सेमी फायनलचा सामना खेळवला गेला होता. या सामन्याच्या तिकिटांच्या झालेल्या काळाबाजारा प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी एका माजी क्रिकेटर आणि क्रिकेट कोचला अटक केली आहे. या दोघांचा सेमी फायनलची तिकीट ही ब्लॅक मार्केटमध्ये विक्रीचं रॅकेट होतं. 

अंडर 19 माजी क्रिकेटरला अटक : 

सेमी फायनल सामन्याची तिकीट ब्लॅक करण्याच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपीची ओळख 26 वर्षीय बलवंत सिंग सोढा अशी झाली असून, तो एकेकाळी मुंबईच्या 19 वर्षांखालील संघाकडून खेळला होता. मुंबई पोलिसांच्या माहितीनुसार बलवंत सिंग सोढा या क्रिकेट सामन्यांची तिकीट ब्लॅक करण्याच्या नेटवर्कमधील एक प्रमुख सूत्रधार होता. तो सामन्यांची तिकिटं पुरवायचा आणि त्याचे साथीदार ही तिकिटं चढ्या भावाने विकायचे. 

मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासात असं उघड झालं की सेमी फायनलच्या सामन्यांची तिकिटं ही 25000 ते 3500 रुपयांना विकली गेली होती. याप्रकरणी आतापर्यंत एकूण सहा जणांना अटक झाली असून एका कॉलेजच्या स्पोर्ट्स कोच सह एका स्टाफ मेंबरला सुद्धा अटक केली गेली आहे. या प्रकरणाचा तपास सध्या हा डीबी मार्ग पोलीस ठाण्यात सुरू आहे

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

