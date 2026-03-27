IPL पूर्वी क्रिकेट सामन्यांच्या तिकिटांचा घोटाळा उघडकीस, मुंबईतून माजी क्रिकेटरला अटक

Ticket Black Marketing : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 ला 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. बंगळुरू येथील एम चिन्नस्वामी स्टेडियमवर (M Chinnswami Stadium) गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायजर्स हैदराबाद (RCB VS SRH) यांच्यात हा सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र आयपीएलला सुरुवात होण्यापूर्वी क्रिकेट सामन्यांच्या तिकिटांच्या होणाऱ्या ब्लॅक मार्केटिंग संदर्भात एक माहिती समोर आली आहे. हे प्रकरण नुकत्याच झालेल्या टी20 वर्ल्ड कपशी जोडलेलं असून मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) झालेल्या सेमी फायनल सामन्याच्या तिकिटांच्या घोटाळ्याबाबत माहिती समोर आली आहे.
मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर 5 मार्च रोजी आयसीसी टी20 वर्ल्ड कपचा सेमी फायनल सामना खेळवला गेला होता. आता सेमी फायनल सामन्याच्या तिकिटांसंदर्भात झालेल्या घोटाळ्या प्रकरणी मुंबई पोलिसांना मोठं यश मिळालं आहे. 5 मार्च ला भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात सेमी फायनलचा सामना खेळवला गेला होता. या सामन्याच्या तिकिटांच्या झालेल्या काळाबाजारा प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी एका माजी क्रिकेटर आणि क्रिकेट कोचला अटक केली आहे. या दोघांचा सेमी फायनलची तिकीट ही ब्लॅक मार्केटमध्ये विक्रीचं रॅकेट होतं.
सेमी फायनल सामन्याची तिकीट ब्लॅक करण्याच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपीची ओळख 26 वर्षीय बलवंत सिंग सोढा अशी झाली असून, तो एकेकाळी मुंबईच्या 19 वर्षांखालील संघाकडून खेळला होता. मुंबई पोलिसांच्या माहितीनुसार बलवंत सिंग सोढा या क्रिकेट सामन्यांची तिकीट ब्लॅक करण्याच्या नेटवर्कमधील एक प्रमुख सूत्रधार होता. तो सामन्यांची तिकिटं पुरवायचा आणि त्याचे साथीदार ही तिकिटं चढ्या भावाने विकायचे.
मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासात असं उघड झालं की सेमी फायनलच्या सामन्यांची तिकिटं ही 25000 ते 3500 रुपयांना विकली गेली होती. याप्रकरणी आतापर्यंत एकूण सहा जणांना अटक झाली असून एका कॉलेजच्या स्पोर्ट्स कोच सह एका स्टाफ मेंबरला सुद्धा अटक केली गेली आहे. या प्रकरणाचा तपास सध्या हा डीबी मार्ग पोलीस ठाण्यात सुरू आहे