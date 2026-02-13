T20 World Cup 2026 ला दुखापतींचं ग्रहण! 3 दिवसात 6 खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर, अभिषेकने वाढवलं टेन्शन

T20 World Cup 2026 : 7 फेब्रुवारी पासून टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात झाली आहे. मात्र वर्ल्ड कपला सुरुवात झाल्यापासूनच या स्पर्धेला दुखापतीचं ग्रहण लागलंय. स्पर्धेची सुरुवात झाल्यापासूनच जवळपास डझनभर खेळाडू दुखापतीग्रस्त होऊन वर्ल्ड कप 2026 मधून बाहेर पडले, तर आता तीन दिवसांच्या जवळपास वेगवेगळ्या संघातील एकूण ६ खेळाडूंसोबत मैदानात काही असं घडलं की ते आता उर्वरित सामना खेळू शकणार नाहीत. दुखापतग्रस्त झालेल्या खेळाडूंची ताजी लिस्ट पाहिली तर यात झिम्बाब्वेचा अनुभवी विकेटकिपर ब्रेंडन टेलरचं नाव आहे. ब्रेंडन टेलर याला हॅमस्ट्रिंग इंजरी झाल्याने तो स्पर्धेतील उर्वरित सामने खेळू शकणार नाही. त्याच्या जागी बेन करनला संघात स्थान देण्यात आलंय.
दोन महिन्यांपूर्वी बातमी समोर आली होती की श्रीलंकेचा स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा याचं हॅमस्ट्रिंग फाटल्याने तो उर्वरित सामने खेळू शकणार नाही.
यूनाइटेड अरब अमीरा म्हणजेच यूएई संघातील मोहम्मद जोहैब हा सुद्धा वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडलाय. मानसिक स्वस्थाच्या मुद्द्यामुळे त्याने स्पर्धा अर्ध्यात सोडलीये.
न्यूझीलंडच्या संघातील ऑलराऊंडर माइकल ब्रेसवेल हा सुद्धा दुखापतीच्या कारणामुळे स्पर्धेतून बाहेर पडलाय.
अमेरिकेच्या संघातील जसदीप सिंह याला सुद्धा गंभीर दुखापत झाली आणि या कारणाने तो स्पर्धेतून बाहेर पडला.
आयर्लंडचा कर्णधार पॉल स्टर्लिंग हा सुद्धा टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधून बाहेर पडलाय. कारण त्याला गुडघ्याला दुखापत झालीये.
टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात झाल्यापासून टीम इंडियाला सुद्धा दुखापतीचं ग्रहण लागलंय. हर्षित राणा वर्ल्ड कपच्या पहिल्या सामन्यापूर्वीच सराव सामन्यादरम्यान गंभीर दुखापतीमुळे स्पर्धेच्या बाहेर पडला. ज्यामुळे मोहम्मद सिराजला त्याच्या जागी संधी मिळाली. तर जसप्रीत बुमराहची तब्येत सुद्धा पहिल्या सामन्यादरम्यान ठीक नसल्याने त्याला यूएसए विरुद्ध पहिल्या सामन्यात संधी मिळाली नाही. तर टीम इंडियाचा स्टार ओपनर अभिषेक शर्माला पोटाचा संसर्ग झाला असून त्याची तब्येत ठीक नाहीये. यूएसए विरुद्ध सामन्याच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये सुद्धा तो खेळू शकला नाही तर 12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सामन्यात सुद्धा त्याचा प्लेईंग 11 मध्ये समावेश करण्यात आला नव्हता. त्याची तब्येत ठीक नसल्याने तो पुढील पाकिस्तान विरुद्ध सामन्यात सुद्धा खेळणार नाही अशी शक्यता आहे.