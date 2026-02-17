'या' कॅचमुळेच ऑस्ट्रेलिया T20 World Cup मधून बाहेर? फॅन्स म्हणाले, 'ही Catch of the Tournament'; पहा Video

T20 World Cup 2026 Pathum Nissanka Maxwell Catch Video: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सोमवारी धक्का देणारा एका महत्त्वाचा निकाल लागला. भारतासोबत या स्पर्धेचं यजमानपद भूषवणाऱ्या श्रीलंकेच्या संघाने पाहुण्या ऑस्ट्रेलियाला 8 विकेट आणि 2 ओव्हर राखून पराभूत करत सुपर 8 मध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं. श्रीलंकेचा संघ सुपर 8 मध्ये जाणारा पाचवा संघ ठरला आहे. तर दुसरीकडे या पराभवामुळे ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेबाहेर फेकला जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे सोमवारच्या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाने दमदार सुरुवात केली मात्र त्यांच्या डावाची प्रचंड पडझड झाली. शतकी सलामीनंतर 77 धावांमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघाचे सर्व गडी बाद झाले. श्रीलंकेकडून पाथुम निसंकाने दमदार फटकेबाजी करत नाबाद शतक झळकावलं आणि संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. हा विजय धावांचा पाठलाग करताना टी-20 वर्ल्डकपमधील श्रीलंकेचा सर्वात मोठा विजय ठरला. मात्र फक्त फलंदाजीच नाही तर क्षेत्ररक्षणामध्येही श्रीलंकेच्या पाथुम निसंकाने जबरदस्त कामगिरी करत मैदानात सेट होऊ पाहणाऱ्या ग्लेन मॅक्सवेलला भन्नाट कॅच पकडत तंबूत पाठवल्याने ऑस्ट्रेलियन संघाची पडझड सुरुच राहिली आणि एकेवेळी 220 चा टप्पा सहज गाठता येईल असं वाटत असणारा ऑस्ट्रेलियन संघ 181 वर ऑल आऊट झाला.
सलामीवीरांशिवाय जॉश इंगलिसने केलेल्या 22 बॉल 27 आणि मॅक्सवेलच्या 15 बॉल 22 वगळता एकाही ऑस्ट्रेलियन खेळाडूला वैयक्तिक दोन आकडी धावसंख्या गाठता आली नाही. श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. ऑस्ट्रेलियाने दमदार सुरुवात केली. ट्रॅव्हिस हेड आणि मिशेल मार्शने पहिल्या 8.2 ओव्हरमध्ये 104 धावांची पार्टनरशीप केली. म्हणजे 50 चेंडूंमध्ये दोघांनी नाबाद 104 धावा जोडल्या. मात्र अचानक ऑस्ट्रेलियन संघाला घरघर लागली आणि संपूर्ण संघ पुढल्या 11.4 ओव्हरमध्ये फक्त 77 धावा जोडून तंबूत परतला. 20 व्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर पाहुण्यांचा शेवटचा गडी बाद झाला. दरम्यान, सलामीवीर बाद झाल्यानंतर मधल्या फळीतील मॅक्सवेल आणि जॉश इंगलिसने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र रिव्हर्स स्वीप मारण्याच्या प्रयत्न मॅक्सवेल पाथुम निसंकाच्या उत्तम फिल्डींगमुळे झेलबाद झाला.
17 व्या ओव्हरच्या पहिल्याच चेंडूवर मॅक्सवेलने दुशान हेमन्थाच्या गोलंदाजीवर रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न केला. मॅक्सवेलने मारलेला फटका दोन खेळाडूंच्या मधून निघून जाईल असं वाटत होतं. मात्र पाथुम निसंकाने योग्य वेळी हवेत झेप घेत दोन्ही हातांनी भन्नाट कॅच पकडत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. हवेत झेपावत पाथुम निसंकाने घेतलेला हा कॅच या स्पर्धेतील सर्वोत्तम कॅच असल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे. हा कॅच ऑफ द टुर्मानेंट ठरु शकतो असं अनेकांनी पाथुम निसंकाचं कौतुक करताना म्हटलं आहे.
Pathum Nissanka defies gravity with an absolute screamer to dismiss Maxwell!
ICC Men’s #T20WorldCup | #SLvAUS | LIVE NOWhttps://t.co/J53l5oud0B pic.twitter.com/n7nMhQvtiZ
— Star Sports (@StarSportsIndia) February 16, 2026
पाथुम निसंकाच्या या कॅचमुळे पुन्हा एकदा कॅचेस विन मॅचेस म्हणजेच उत्तम झेल पकडले तर सामना सहज जिंकता येतो हे अधोरेखित होत असल्याचं चाहत्यांनी म्हटलं आहे. या कॅचमुळेच सामन्यातील धावगतीला ब्रेक लागला आणि ऑस्ट्रेलियाने सामन्यावरील पकड गमावल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे. बऱ्याच जणांनी हा कॅचच कदाचित ऑस्ट्रेलियाला निर्णायक सामन्यात मर्यादित धावसंख्येवर रोखून पराभूत करण्यासाठी जबाबदार असल्याचं नमूद करत हा कॅचच ऑस्ट्रेलियाला स्पर्धेबाहेर फेकण्यासाठी कारणीभूत ठरु शकतो अशी शक्यताही व्यक्त केली आहे.
आज झिम्बावेचा सामना आयर्लंडविरुद्ध होत असून हा सामना जिंकला तर झिम्बावेचा संघ सुपर 8 साठी पात्र ठरुन ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेबाहेर पडेल.