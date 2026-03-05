18 बॉलमध्ये 88 धावा.. अंगात आल्यासारखं मारलं! फोर, सिक्सचा पाऊस पाडत वर्ल्डकप फायनल गाठली

T20 World Cup 2026 Historic Innings By Finn Allen: टी-20 वर्ल्डकपच्या पहिल्या सेमीफायनलमध्ये न्यूझीलंडच्या संघाने दक्षिण आफ्रिकन संघाचा धुव्वा उडवला. न्यूझीलंडविरुद्ध यापूर्वीही कधीची नॉकआऊट सामना न जिंकलेल्या दक्षिण आफ्रिकेनं त्यांच्यावरील 'चोकर्स' म्हणजेच ऐनवेळी कच खाणारा संघ ही ओळख कायम ठेवत सुमार गोलंदाजी केली. यामुळेच 170 धावांचं लक्ष्य न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना एका विकेटच्या मोबदल्यात अवघ्या 12.5 ओव्हरमध्ये गाठता आलं. न्यूझीलंडचे सलामीवर फिन एलन आणि टिम सेफर्ट या दोघांनी दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजाची दमदार धुलाई केली. पॉवर प्लेमध्येच संघाची धावसंख्या 80 हून अधिक होती. 14 च्या सरासरीने या दोघांनी पहिल्या सहा ओव्हरमध्ये धावा जमवल्या. या विजयासहीत न्यूझीलंडचा संघ अंतिम सामन्यात पोहचला असून हा सामना 8 एप्रिल रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे.
मार्को जेसनने 30 बॉलमध्ये केलेल्या नाबाद 55 धावा आणि त्याला डेवाल्ड ब्रेवीस तसेच स्ट्रीटन स्टब्सने अनुक्रमे 34 आणि 29 धावांची साथ दिल्याने दक्षिण आफ्रिकेला 169 ची धावसंख्या उभारता आली. 8 विकेट्सच्या मोबदल्यात दक्षिण आफ्रिकेने ही धावसंख्या उभारली. वेळोवेळी विकेट्स पडत राहिल्याने दक्षिण आफ्रिकन संघाला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही.
ईडन गार्डन्सच्या मैदानावरील या सामन्यात 170 धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजीची पिसं काढली. फिन एलन अवघ्या 33 चेंडूंमध्ये नाबाद 100 धावा केल्या. 90 धावांवर असताना विजयासाठी सात धावा हव्या होत्या तेव्हा एलनने पहिल्या 12 व्या ओव्हरच्या चौथ्या चेंडूवर षटकार लगावला. तर विजयासाठी एका धावेची गरज असताना फिन एलन 96 धावांवर फलंदाजी करत होता. त्याने चौकार लगावत सामना जिंकवून देतानाच शतकही झळकावलं. त्याने टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सर्वात वेगवान शतक झळकावण्याचा विक्रम नोंदवला आहे.
117 धावांवर टिम सेफर्टच्या रुपात न्यूझीलंडने पहिली विकेट गमावली. त्याने 33 बॉलमध्ये 58 धावा केल्या. या खेळीत त्याने 7 चौकार आणि 2 षटकार लगावले. फिन एलनने 303.03 च्या सरासरीने 33 बॉलमध्ये नाबाद शतकी खेळी केली. त्याने 10 चौकार आणि 8 षटकार लगावले. म्हणजेच फिन एलनने अवघ्या 18 बॉलमध्ये 88 धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मार्करमने या विजयाचं संपूर्ण श्रेय फिन एलनच्या खेळीला दिलं. फिन एलनने ख्रिस गेलचा सर्वात जलद टी-20 शतकाचा विक्रम मोडला.