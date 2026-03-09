English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
T20 World Cup 2026 : महिला दिनी अहमदाबादमध्ये महिला पत्रकाराचा विनयभंग, वर्ल्ड कप फायनलचं वार्तांकन करत असताना घडली घटना

T20 World Cup 2026 : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर  8 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी फायनल सामना भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात खेळवण्यात आला. या सामन्याचं वार्तांकन करत असताना एका महिला पत्रकाराचा विनयभंग झाल्याची घटना घडली.   

पूजा पवार | Updated: Mar 9, 2026, 04:38 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) फायनल सामना हा 8 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी खेळवण्यात आला. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात होणारा या सामन्याचं वार्तांकन करण्यासाठी जगभरातील माध्यम अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर (Ahamdabad Narendra Modi Stadium) दाखल झाली होती. यावेळी टीम इंडियाच्या विजयानंतर स्टेडियम परिसरात वार्तांकन करत असताना एका महिला पत्रकारासोबत विनयभंग झाला. महिला पत्रकार गौरी राऊत (Gauri Raut) हिने तिच्या एक्स अकाउंटवर ट्विट करून या घटनेचा व्हिडीओ समोर आणला आणि तिचा विनयभंग करणाऱ्या व्यक्तीचा चेहरा जगा समोर आणला. 

विजयानंतर वार्तांकन करताना घडली घटना : 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात पार पडलेल्या फायनल सामन्यात भारताने 96 धावांनी विजय मिळवला. यासह टीम इंडियाने सलग दुसऱ्यांदा टी 20 वर्ल्ड कपवर आपलं नाव कोरलं. सलग तिसऱ्यांदा आयसीसी ट्रॉफी जिंकणारा भारतीय संघ हा जगात पहिला ठरला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणारा हा सामना पाहण्यासाठी जगभरातून जवळपास 1 लाखाहून अधिक प्रेक्षक अहमदाबादला दाखल झाले होते. या स्पर्धेचं वार्तांकन करण्यासाठी जगभरातून अनेक पत्रकार सुद्धा येथे आले होते. मात्र यावेळी भारताच्या विजयानंतर वार्तांकन करत असताना एका महिला पत्रकार गौरी राऊत हिच्या सोबत विनयभंगाची घटना घडली. 

हेही वाचा : T20 World Cup 2026: ज्या खेळाडूला कॅप्टन सूर्याने प्लेईंग 11 मध्ये घेण्यास नकार दिला, त्यानेच टीम इंडियाला बनवलं चॅम्पियन

गौरीने या संदर्भात ट्विट करून सदर घटनेला वाचा फोडली. तिने शेअर केलेल्या एका व्हिडीओनुसार स्टेडियम परिसरात ती वार्तांकन करत असताना एका व्यक्तीने तिला येऊन चुकीच्या प्रकारे स्पर्श केला. सदर घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली. हा व्हिडीओ पोस्ट करत पत्रकार गौरीने लिहिले की, 'जर तू चुकीच्या पद्धतीने माझ्यावर हात ठेवलास तर मी तुझा चेहरा इंटरनेटवर टाकणार. एका पत्रकाराला अनुचित स्पर्श न होता त्याचे काम करता आले पाहिजे'. महिला पत्रकाराने या पोस्टमध्ये अहमदाबाद पोलिसांना सुद्धा टॅग केलं आहे. सदर घटनेवर अहमदाबाद पोलीस कोणती कारवाई करतात याकडे लक्ष असेल. जगभरात रविवारी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा होत असताना महिला पत्रकारासोबत झालेल्या या दुर्दैवी घटनेबाबत सोशल मीडियावरून जोरदार टीका केली जात आहे. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

