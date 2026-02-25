Ind vs Zim मॅचसाठी गावसकरांनी सुचवली 11 Playing; हुकूमी एक्क्यालाच बाहेर बसवण्याचा विचित्र सल्ला

T20 World Cup 2026 Sunil Gavaskar Bizarre Pick For India 11 Playing: टी-20 वर्ल्डकपवर तिसऱ्यांदा नाव कोण्याच्या भारतीय संघाच्या महत्वकांशांना रविवारी पहिला सुरुंग दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने लावला. सुपर 8 फेरीतील पहिलाच सामना भारताने 76 धावांनी गमावल्याने सेमी-फायनलची वाट भारतासाठी फारच बिकट झाली आहे. त्यामुळेच आता 26 तारखेला झिम्बाब्वेविरुद्ध होणारा सामना भारताला मोठ्या फरकाने जिंकणे बंधनकारक आहे. भारत आता या सामन्यामध्ये अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये कोणाला संधी देतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. अक्सर पटेलसारख्या खेळाडूला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यातून वगळल्याने चाहत्यांबरोबरच माजी खेळाडूंकडून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यासाठी अंतिम खेळाडू निवडताना कर्णधार सुर्यकुमार यादव आणि प्रशिक्षक गौतम गंभीर पूर्ण काळजी घेतील असं बोललं जात असतानाच आता माजी कर्णधार सुनील गावसकरांनी अंतिम 11 खेळाडूंसंदर्भात एक फारच वेगळा आणि धक्कादायक सल्ला दिला आहे.
भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सामना गमावल्यानंतर अनेकांनी सलामीवीर म्हणून अभिषेक शर्मा किंवा तिलक वर्मापैकी एकाला वगळून संजू सॅमसनला संधी देण्याची मागणी केली आहे. मालिकेच्या सुरुवातीपासूनच भारतासाठी सलामीवीर डोकेदुखी ठरत आहेत. त्यामुळेच सलामीवीरांची योग्य जोडी निवडणे महत्त्वाचं असल्याचंही अनेकांनी म्हटलं आहे.
इतर काहींनी तर गोलंदाजीचे पर्याय बदलून पाहिजेत असं म्हटलं आहे. कुलदीप यादवसारख्या खेळाडूचा अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्या 'सुरक्षित' पर्यायची निवड होते त्याऐवजी विचार केला पाहिजे. मात्र असं असताना सुनील गावसकरांनी अगदी तिसराच पर्याय दिला आहे. गावसकर यांनी वेगवान गोलंदाजांपैकी अर्शदीप सिंगला वगळून त्याच्याऐवजी अक्सर पटेलला संघात संधी द्यावी असं म्हटलं आहे. अर्शदीप हा भारतीय कर्णधारांसाठी हुकूमी एक्क्यासारखा आहे. विशेष म्हणजे अर्शदीप हा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध उत्तम कामगिरी करणाऱ्या गोलंदाजांपैकी एक ठरलेला. असं असतानाही त्याला संघाबाहेर काढण्याचा सल्ला गावसकरांनी का दिलाय याबद्दल तेच काय म्हणालेत पाहूयात.
"मी अक्सर पटेलला पुन्हा संघात घेण्याचा प्रयत्न करेल. झिम्बाब्वेच्या फलंदाजांमध्ये फारचे डावखुरे फलंदाज नाहीत. या सामन्यासाठी तुम्ही अर्शदीपच्या जागा संघात अक्सरला प्राधान्य देऊ शकता," असं गावसकरांनी 'जिओ स्टार'वर बोलताना सांगितलं. मात्र त्याच वेळी मागील सामन्यामध्ये अर्शदीपने केलेली 4 ओव्हरमध्ये 28 धावांत दोन विकेट्स ही कामगिरी पाहता संघात कोणताही बदल न करण्याचा पर्यायही खुला असल्याचं गावसकरांनी म्हटलं आहे.
"अर्शदीपने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध उत्तम गोलंदाजी केली. इतकी उत्तम लय असलेल्या व्यक्तीच्या जागी दुसऱ्याला संधी देणं पटण्यासारखं नाही. त्यामुळे संघात कोणताही बदल न करता तोच संघ झिम्बाब्वेविरुद्धध मैदानात उतरवला जाईल," असंही गावसकर म्हणाले.
मात्र सध्य स्थितीमध्ये अर्शदीपला वगळून अक्सरला संघात स्थान दिल्याने भारताचा सलामीवीरांचा प्रश्न निकाली निघणार नाही. कारण 20 ओव्हरच्या सामन्यासाठी 9 फलंदाज खूपच होतील. भारताचा उपकर्णधार असलेल्या अक्सरऐवजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वॉशिंग्टन सुंदरला संघात स्थान देण्यात आलं होतं. मात्र त्याला सामन्यावर प्रभाव पाडता आला नाही. सुंदरने 11 बॉलमध्ये 11 धावा केल्या आणि एकही विकेट न घेता 2 ओव्हर टाकल्या.
अर्शदीपला कुलदीपसाठी वगळण्याच्या पर्यायाचा विचार केला जाऊ शकतो. मात्र असं केलं तर हार्दिक पांड्या आणि शिवम दुबेला गोलंदाजीमध्ये अधिक चांगली कामगिरी करावी लागेल. मात्र या दोघांनाही अनुक्रमे 11.20 आणि 16 च्या सरासरीने दक्षिण आफ्रिकन फलंदाजांनी चोपलं होतं, हे ही विसरता येणार नाही.