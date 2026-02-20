T20WC Super 8 Full Timetable: प्रत्येक संघाच्या 3 मॅच, कोण कोणाविरुद्ध खेळणार? पहा तारीख, वेळ

T20 World Cup 2026 Super 8 Full Schedule: टी-20 वर्ल्डकप 2026 मधील सुपर 8 चे सामने उद्या म्हणजेच शनिवार, 21 फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहेत. साखळी फेरीतील सामन्यानंतर ग्रुप- 1 साठी भारत, वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वेचा संघ पात्र ठरला आहे. तर ग्रुप-2 साठी पाकिस्तान, न्यूझीलंड, इंग्लंड आणि श्रीलंकेचे संघ पात्र ठरले आहेत. आता सुपर 8 मध्ये हे संघ नेमके एकमेकांविरुद्ध कसे खेळणार? भारताचे सामने कधी आणि कोणाविरुद्ध तसेच किती वाजता असणार? याबद्दल चाहत्यांमध्ये अजूनही संभ्रम आहे. त्यामुळेच आपण आज सुपर 8 फेरीचं सविस्तर वेळापत्रक जाणून घेणार आहोत. तसेच स्पर्धा पुढे कशी सरकणार आहे हे ही जाणून घेऊयात...
सुपर 8 मधील प्रत्येक गटात चार संघ असून ते त्याच गटातील संघाविरुद्ध प्रत्येकी एक सामना खेळणार आहेत. म्हणजेच भारताचे सामने वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वेविरुद्ध होतील. अशाप्रकारे 12 सामन्यानंतर प्रत्येक ग्रुपमध्ये अव्वल स्थानी असलेले दोन असे एकूण चार संघ सेमी-फायनलसाठी पात्र ठरतील.
21 फेब्रुवारी 2026
न्यूझीलंड विरुद्ध पाकिस्तान
सायंकाळी सात वाजता
आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
22 फेब्रुवारी 2026
श्रीलंका विरुद्ध इंग्लंड
दुपारी तीन वाजता
पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कॅण्डी
22 फेब्रुवारी 2026
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका
सायंकाळी सात वाजता
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
23 फेब्रुवारी 2026
झिम्बाब्वे विरुद्ध वेस्ट इंडिज
सायंकाळी सात वाजता
वानखेडे स्टेडियम, मुंबई
24 फेब्रुवारी 2026
इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान
सायंकाळी सात वाजता
पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कॅण्डी
25 फेब्रुवारी 2026
श्रीलंका विरुद्ध न्यूझीलंड
सायंकाळी सात वाजता
आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
26 फेब्रुवारी 2026
वेस्ट इंडिज विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका
दुपारी तीन वाजता
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
26 फेब्रुवारी 2026
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे
सायंकाळी सात वाजता
एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
27 फेब्रुवारी 2026
इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड
सायंकाळी सात वाजता
आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
28 फेब्रुवारी 2026
श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तान
सायंकाळी सात वाजता
पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कॅण्डी
01 मार्च 2026
झिम्बाब्वे विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका
दुपारी तीन वाजता
अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
01 मार्च 2026
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज
सायंकाळी सात वाजता
ईडन गार्डन्स, कोलकाता
4 आणि 5 मार्च रोजी सेमी-फायनलचे सामने खेळवले जाणार आहेत. या सामन्यांची ठिकाणं अद्याप निश्चित झालेली नाहीत. पण हे सामने भारतातील कोलकाता किंवा अहमदाबाद अथवा कोलंबोमध्ये खेळवण्यात येण्याची शक्यता आहे.
8 मार्च 2026 रोजी अहमदाबाद किंवा कोलंबोच्या मैदानावर अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे.
सर्व सामने जीओ हॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर वेबकास्ट केले जाणार आहेत. तसेच स्टार स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), स्टार स्पोर्ट्स 2, स्टार स्पोर्ट्स तमीळ, स्टार स्पोर्ट्स तेलगू आणि स्टार स्पोर्ट्स कन्नड या चॅनेलवर सामने लाइव्ह पाहता येणार आहेत. तसेच डीडी स्पोर्टसवरही हे सामने लाइव्ह पाहता येतील.