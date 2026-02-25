T20 World Cup Points Table: इंग्लंडची उपांत्य फेरीत धडक, PAK चे स्थान अडचणीत; भारत कोणत्या स्थानावर?

T20 World Cup 2026 Super 8 Updated Points Table: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली असून सुपर-8 फेरीत प्रत्येक सामन्याचे महत्त्व प्रचंड वाढले आहे. गुणतालिकेतील चढ-उतार, नेट रनरेटची गणिते आणि पावसामुळे रद्द झालेले सामने यामुळे सेमीफायनलची शर्यत अधिकच रंगतदार बनली आहे. एका बाजूला सातत्यपूर्ण कामगिरी करत इंग्लंडने उपांत्य फेरीचे तिकीट जवळपास खिशात घातले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानसमोर ‘करो या मरो’ची वेळ आली आहे. ग्रुप-1 मध्येही परिस्थिती तितकीच रोचक असून भारताला परतीचा मार्ग शोधण्यासाठी पुढील दोन्ही सामने जिंकणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
पाल्लेकल येथे झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानने 165 धावांचे आव्हान दिले होते. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक याने ऐतिहासिक शतक झळकावत संघाला विजय मिळवून दिला. 51 चेंडूत 100 धावांची खेळी करत त्याने 10 चौकार आणि 4 षटकार ठोकले. टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये शतक झळकावणारा तो पहिला कर्णधार ठरला. इंग्लंडने याआधी सह-यजमान श्रीलंका संघाला 51 धावांनी पराभूत केले होते. दोन सामन्यांत चार गुणांसह इंग्लंड ग्रुप-2 मध्ये अव्वल स्थानावर आहे.
A superb knock from the England captain helped his side secure a spot in the semi-finals of the #T20WorldCup
More https://t.co/4zrKd3I7Cx pic.twitter.com/TlGZAwH7Aq
— ICC (@ICC) February 25, 2026
पाकिस्तान संघासाठी ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. दोन सामन्यांत केवळ एक गुण त्यांच्या खात्यात आहे. न्यूझीलंड संघाविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. आता 28 फेब्रुवारीला श्रीलंकेविरुद्ध मोठ्या फरकाने विजय मिळवणे आणि इतर निकाल अनुकूल लागणे, या दोन्ही गोष्टी पाकिस्तानसाठी अत्यावश्यक ठरणार आहेत.
ग्रुप-1 मध्ये अजून कोणत्याही संघाने उपांत्य फेरी गाठलेली नाही. वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघ आणि दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट संघ या दोघांचे प्रत्येकी दोन गुण आहेत. मात्र नेट रनरेटच्या जोरावर वेस्ट इंडीज अव्वल आहे. भारतीय संघ आणि झिम्बाब्वे संघ यांना अद्याप गुण मिळालेले नाहीत. खराब नेट रनरेटमुळे झिम्बाब्वे तळाशी असून भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे. भारताला पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून 76 धावांनी पराभव पत्करावा लागला.
आता 26 फेब्रुवारीला भारत झिम्बाब्वेविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी भारताने उर्वरित दोन्ही सामने जिंकणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर दक्षिण आफ्रिकेनेही पुढील सामने जिंकले तर भारतासाठी समीकरण अधिक सोपे होईल आणि नेट रनरेटचा प्रश्न दुय्यम ठरेल.