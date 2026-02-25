English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
T20 World Cup Points Table: इंग्लंडची उपांत्य फेरीत धडक, PAK चे स्थान अडचणीत; भारत कोणत्या स्थानावर?

T20 World Cup 2026 Super 8 Updated Points Table: इंग्लंडने सेमीफायनलमध्ये आपले स्थान निश्चित केले आहे. सुपर ८ सामन्यात इंग्लंडच्या संघाने  पाकिस्तानचा दोन विकेट्सने पराभव केला. पाकिस्तानचे नशीब धोक्यात आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 25, 2026, 09:03 AM IST
Photo Credit: ICC/ X

T20 World Cup 2026 Super 8 Updated Points Table: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली असून सुपर-8 फेरीत प्रत्येक सामन्याचे महत्त्व प्रचंड वाढले आहे. गुणतालिकेतील चढ-उतार, नेट रनरेटची गणिते आणि पावसामुळे रद्द झालेले सामने यामुळे सेमीफायनलची शर्यत अधिकच रंगतदार बनली आहे. एका बाजूला सातत्यपूर्ण कामगिरी करत इंग्लंडने उपांत्य फेरीचे तिकीट जवळपास खिशात घातले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानसमोर ‘करो या मरो’ची वेळ आली आहे. ग्रुप-1 मध्येही परिस्थिती तितकीच रोचक असून भारताला परतीचा मार्ग शोधण्यासाठी पुढील दोन्ही सामने जिंकणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

इंग्लंडची दमदार झेप

पाल्लेकल येथे झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानने 165 धावांचे आव्हान दिले होते. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक याने ऐतिहासिक शतक झळकावत संघाला विजय मिळवून दिला. 51 चेंडूत 100 धावांची खेळी करत त्याने 10 चौकार आणि 4 षटकार ठोकले. टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये शतक झळकावणारा तो पहिला कर्णधार ठरला. इंग्लंडने याआधी सह-यजमान श्रीलंका संघाला 51 धावांनी पराभूत केले होते. दोन सामन्यांत चार गुणांसह इंग्लंड ग्रुप-2 मध्ये अव्वल स्थानावर आहे.

 

पाकिस्तानची डळमळीत स्थिती

पाकिस्तान संघासाठी ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. दोन सामन्यांत केवळ एक गुण त्यांच्या खात्यात आहे. न्यूझीलंड संघाविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. आता 28 फेब्रुवारीला श्रीलंकेविरुद्ध मोठ्या फरकाने विजय मिळवणे आणि इतर निकाल अनुकूल लागणे, या दोन्ही गोष्टी पाकिस्तानसाठी अत्यावश्यक ठरणार आहेत.

team pak in wc

भारत कोणत्या स्थानावर?

ग्रुप-1 मध्ये अजून कोणत्याही संघाने उपांत्य फेरी गाठलेली नाही. वेस्ट इंडीज क्रिकेट संघ आणि दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट संघ या दोघांचे प्रत्येकी दोन गुण आहेत. मात्र नेट रनरेटच्या जोरावर वेस्ट इंडीज अव्वल आहे. भारतीय संघ आणि झिम्बाब्वे संघ  यांना अद्याप गुण मिळालेले नाहीत. खराब नेट रनरेटमुळे झिम्बाब्वे तळाशी असून भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे. भारताला पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून 76 धावांनी पराभव पत्करावा लागला.

points table

भारताचा पुढील सामना कधी? 

आता 26 फेब्रुवारीला भारत झिम्बाब्वेविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी भारताने उर्वरित दोन्ही सामने जिंकणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर दक्षिण आफ्रिकेनेही पुढील सामने जिंकले तर भारतासाठी समीकरण अधिक सोपे होईल आणि नेट रनरेटचा प्रश्न दुय्यम ठरेल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

