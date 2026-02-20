English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • भारत टी-20 वर्ल्डकपबाहेर फेकला जाण्याची शक्यता; वाईट सवय नडणार, नकोसा विक्रमही होणार नावावर

भारत टी-20 वर्ल्डकपबाहेर फेकला जाण्याची शक्यता; वाईट सवय नडणार, नकोसा विक्रमही होणार नावावर

T20 World Cup 2026 Super 8 Team India Unwanted Record: भारतीय संघ टी-20 वर्ल्डकपच्या सुपर 8 मध्ये पोहोचला आहे. मात्र भारतीय संघाची एक सवय भारताला थेट वर्ल्डकपच्या बाहेर फेकू शकते. त्याचप्रमाणे नकोसा विक्रम भारत स्वत:च्या नावावर करु शकतो.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 20, 2026, 12:37 PM IST
भारत टी-20 वर्ल्डकपबाहेर फेकला जाण्याची शक्यता; वाईट सवय नडणार, नकोसा विक्रमही होणार नावावर
भारताच्या नावावर होणार नकोसा विक्रम (प्रातिनिधिक फोटो)

T20 World Cup 2026 Super 8 Team India Unwanted Record: भारताचा अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबेने केलेल्या अष्टपैलू कामगिरीमुळे भारताला नेदरलॅण्ड्ससारख्या दुबळ्या संघावर अवघ्या 17 धावांनी निसटता विजय मिळवता आला. या विजयामध्ये भारतीय फिरकीपटू वरुण चक्रवर्तीनेही मोलाचे योगदान दिल्याने भारताने अपराजित राहत सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला. दुबेने आधी 31 चेंडूंमध्ये केलेल्या 66 धावा आणि 35 धावांच्या मोबदल्यात घेतलेल्या 2 विकेट्स तसेच चक्रवर्तीने 14 धावांच्या मोबदल्यात 3 विकेट घेतल्याने भारत हा सामना कसाबसा जिंकला. मात्र या सामन्यातील विजयानंतरही भारताचं टेन्शन वाढवणारी एक बाब या सामन्यात अधोरेखित झाली आहे. 194 धावांचं टार्गेट देऊनही नेदरलॅण्ड्ससारख्या नवख्या संघाने 165 हून अधिक धावा करण्यामागे भारतीय संघाचं कमकुवत क्षेत्ररक्षण जबाबदार ठरलं. 8 पॉइण्ट्ससहीत सुपर 8 साठी भारतीय संघ पात्र ठरला असला तरी कॅच सोडण्याची भारतीय संघाची वाईट खोड सुपर 8 मध्ये महागात पडू शकते. या सवयीमुळे भारत कदाचित सुपर 8 च्या फेरीतच स्पर्धेबाहेरही फेकला जाऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत सर्वात वाईट संघ ठरण्यापासून दोन पावलं दूर

भारतीय खेळाडूंनी नेदरलॅण्ड्सविरुद्धच्या सामन्यातही दोन झेल सोडले. या दोन सोडलेल्या कॅचसहीत भारतीय संघाने एका लाजिरवाण्या विक्रमाकडे आपली दोन पावलं टाकली आहेत, असं म्हणता येईल. भारतीय संघाने टी20 वर्ल्डकप 2026 मध्ये सर्वाधिक कॅच सोडणारी टीम होण्याच्या जवळ पोहोचली आहे. भारताने सध्या सुरु असलेल्या वर्ल्डकपमधील पहिल्या चार सामन्यांमध्ये 9 कॅच सोडल्या आहेत. सर्वाधिक कॅच सोडण्यामध्ये भारताहून पुढे एकच देश आहे. हा देश म्हणजे आयर्लंड! आयर्ल्डंने एकूण 10 कॅच सोडल्या आहेत. मात्र आता आयर्लंडचा संघ स्पर्धेबाहेर पडला असल्याने त्यांच्या सोडणाऱ्या कॅचच्या संख्येत भर पडण्याची शक्यता नाही. तर दुसरीकडे भारतीय संघ सुपर 8 मधील 3 सामने, सेमी-फायनलचा एक सामना आणि एक फायनल असे पाच सामने खेळू शकतो. त्यामुळे या उरलेल्या सामन्यांमध्ये भारताने दोन कॅच सोडले तरी यंदाच्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये भारत सर्वाधिक कॅच सोडणारा संघ ठरेल. सर्वाधिक कॅच सोडणाऱ्या संघाच्या यादीत नामीबियाचा समावेश असून त्यांनी सहा कॅच सोडले आहेत. 

याबद्दल कोच नेमकं काय म्हणाले?

भारताचे सहाय्यक प्रशिक्षक टेन डोएशे यांनी सुर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या भारतीय संघामध्ये कॅच सोडण्याची मोठी समस्या दिसत आहे. खेळाडू कॅच पकडण्यासंदर्भातील विशेष सराव करुन कमीत कमी कॅच आपल्या हातून सुटाव्यात यासाठी प्रयत्न करत आहेत. डोएशे यांनी नेदरलॅण्ड्सविरुद्धच्या विजयानंतर, "कॅच सोडणं हे क्रिकेटमध्ये चांगलं लक्षण नाही. आम्ही या चुका सुधारण्यासाठी खूप मेहनत करत आहोत. खेळाडूंवर आम्हाला विश्वास असून ते नक्कीच यात सुधारणा करतील असा विश्वास वाटतोय. मात्र टी-20 सामन्यांमध्ये एका सुटलेल्या कॅचने मोठा फरक पडतो. त्यात सुपर 8 मध्ये आमचा सामना काही उत्तम फिल्डींग करणाऱ्या संघासोबत असल्याने आम्हाला अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे," असंही म्हटलं आहे.

भारताचे पुढचे सामने कधी?

भारताचा सुपर 8 मधील पहिला सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 22 जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यानंतर भारत झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुपर 8 मधील प्रत्येकी एक सामना खेळणार आहे. भारत हा ग्रपु-1 मध्ये असून प्रत्येक ग्रुपमधून अव्वल दोन संघ सेमीफायनलसाठी पात्र ठरणार आहेत. भारताने क्षेत्ररक्षणामध्ये सुधारणा करुन कॅच पकडण्यात सातत्य आणलं नाही तर अगदी सामना गमवण्यापर्यंतचा परिणाम अंतिम निकालावर होऊ शकतो. त्यामुळे या तिन्ही करो या मरो सामन्यांमध्ये भारताला कॅचिंगमध्ये मोठी सुधारणा करावीच लागणार आहे. ते केलं तरच भारताच्या विजयाची आणि सेमी-फायनलमध्ये प्रवेशाची शक्यता वाढणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
World Cup 2026T20 World Cup 2026super 8Suryakumar Yadavteam india

इतर बातम्या

राज ठाकरेंनी अचानक उपमुख्यमंत्री शिंदेंना भेण्याचं कारण समो...

महाराष्ट्र बातम्या