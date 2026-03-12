माझ्याकडून चूक झाली.... वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर कॅप्टन सूर्यकुमारने कोणाची मागितली माफी? प्लेइंग 11 मधून बाहेर केल्याने खेळाडू झाला होता नाराज

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ची ट्रॉफी टीम इंडियाने (Team India) आपल्या नावावर केली. मात्र या संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान सूर्यकुमार यादवला (Suryakumar Yadav) काही कठीण निर्णय सुद्धा घ्यावे लागले. वर्ल्ड कप विजयानंतर सूर्यकुमार यादवने स्पर्धेदरम्यान ज्या गोष्टी घडल्या त्याबद्दल अनेक खुलासे केले. त्यांनी सांगितलं की उपकर्णधार अक्षर पटेलला (Axar Patel) दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध (South Africa) सुपर 8 सामन्यात प्लेईंग 11 मधून बाहेर केल्यामुळे अक्षर टीम मॅनेजमेंटवर खूप नाराज होता. खासकरून दक्षिण आफ्रिकेच्या विरुद्ध सुपर 8 मधील त्या सामन्यात ज्यात भारताला मोठा पराभव सहन करावा लागला होता. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने त्यांच्या ताज्या मुलाखतीत सांगितलं की कर्णधार म्हणून अनुभवी खेळाडूला प्लेइंग 11 मधून बाहेर करणं हे सर्वात कठीण काम होतं आणि त्याकरता त्यांना अक्षर पटेलची माफी सुद्धा मागावी लागली.
द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना कर्णधार सूर्यकुमार यादवने म्हटले की, 'तो खूप नाराज होता आणि व्हायला सुद्धा हवंय. तो एक अनुभवी खेळादि आहे आणि एक फ्रेंचायझी संघाचा कर्णधार सुद्धा, त्याला ड्रॉप केल्यावर राग येणं सुद्धा स्वाभाविक आहे. मी त्यांची माफी मागितली. मी त्याला म्हणालो की मी चूक केली आणि मला त्याचा पश्चात्ताप आहे, पण हा निर्णय संघाच्या हितासाठी घेण्यात आला होता' .
भारतीय कर्णधाराने हे सुद्धा मान्य केलं की अक्षर पटेल सोबत बोलणं सुद्धा एवढं सोपं नव्हतं. सूर्यकुमार म्हणाल की, 'ते एक कठीण संभाषण होते. पण त्याने ते शांतपणे घेतले आणि आम्ही दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्यावर चर्चा केली'.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मिळालेल्या पराभवाबाबत सूर्यकुमार यादवने म्हटले की, हा सामना भारतासाठी एक टर्निंग पॉईंट ठरला. सूर्यकुमार यादव बोलताना म्हणाला की, 'भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामना आमच्यासाठी डोळे उघडणारा होता. मला या संघाबद्दल कधीच शंका नव्हती, पण त्या पराभवामुळे आम्ही आणखी सावध झालो. त्यानंतर मागे वळून पाहण्याची वेळ आली नाही. आमच्यासाठी झिम्बाब्वेचा सामना प्री-क्वार्टरफायनलसारखा होता. वेस्ट इंडिजचा सामना क्वार्टरफायनलसारखा होता. नंतर सेमीफायनल आणि फायनल. आम्हाला प्रत्येक सामना नॉकआउटसारखा खेळायचा होता'.