English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • 2 ओव्हरदरम्यान..., पाकिस्तानी खेळाडूंशी कसं वागायचं? सूर्याचा सल्ला सर्वांनी पाळला; Video

'2 ओव्हरदरम्यान...', पाकिस्तानी खेळाडूंशी कसं वागायचं? सूर्याचा सल्ला सर्वांनी पाळला; Video

T20 World Cup 2026 SuryaKumar Yadav Strict Instructions Video: भारतीय संघाच्या कर्णधाराने पाकिस्तानचा संघ फलंदाजीसाठी मैदानावर उतरण्याआधी खेळाडूंना मैदानात कसं वागायचं याबद्दलचा इशारा दिलेला. तो नेमकं काय म्हणालेला पाहा

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 16, 2026, 02:43 PM IST
'2 ओव्हरदरम्यान...', पाकिस्तानी खेळाडूंशी कसं वागायचं? सूर्याचा सल्ला सर्वांनी पाळला; Video
सूर्याचा सल्ला सगळ्यांनीच पाळला

T20 World Cup 2026 SuryaKumar Yadav Strict Instructions Video: भारताने रविवारी कोलंबोच्या मैदानात पाकिस्तानला 61 धावांनी धूळ चारली. भारताच्या विजयामध्ये ईशान किशनने 40 बॉलमध्ये 77 धावा करत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याच्या दमदार आणि तुफानी खेळीमुळे भारताला एकूण 175 धावांपर्यंत मजल मारता आली. पाकिस्तानला फक्त 114 धावाच करता आल्या. भारताच्या विजयानंतर ईशानला सामनावीर पुरस्कार देण्यात आला. सामना जिंकवण्यासाठी भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि प्रशिक्षक गौतम गंभीरनं केलेली रणनीती देखील महत्त्वाची ठरली. सामन्यादरम्यान, कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि प्रशिक्षक गंभीरच्या अचूक प्लॅनिंगमुळे पाकिस्तानला धक्का बसला. भारताचं प्लॅनिंगच एवढं परफेक्ट होतं की पाकिस्तानी संघ भारताविरुद्धच्या सामन्यात भारताने सर्वच बाजूने टाकलेला दबाव सहन करू शकला नाही. संपूर्ण 20 ओव्हरही पाकिस्तानी संघाला खेळता आल्या नाहीत आणि संघ 114 धावांवर बाद झाला. या सामन्यातही भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी कर्णधाराशी हस्तांदोलन केलं नाही. पण याचसोबत मैदानात कसं वागायचं याचंही नियोजन सूर्यकुमार आणि गंभीरने केलेलं असं आता एका व्हिडीओतून समोर आलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बीसीसीआयने व्हिडिओ शेअर केला

भारतीय संघातील खेळाडूंनी पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करण्याशिवाय इतर वेळीही संवाद कला साधायचा याबद्दल एक रणनीती तयार केली होती. बीसीसीआयने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये कर्णधार सूर्यकुमार यादव खेळाडूंना सामन्यादरम्यान पाकिस्तानी खेळाडूंशी कसे वागावे याबद्दल सूचना देताना दिसतोय. व्हिडिओमध्ये भारताचा डाव संपल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार खेळाडूंशी बोलताना दिसतोय. टीम हडल टॉक दरम्यान, सूर्याने भारतीय खेळाडूंना मैदानावर पाकिस्तानी खेळाडूंशी कसे वागावे याबद्दल मार्गदर्शन केलं. बीसीसीआयने प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओमध्ये, सूर्या भारतीय खेळाडूंना 'खेळ भावनेने' क्रिकेट खेळा असं आवाहन केलं.

सूर्याचा नेमका संदेश काय होता?

हडल टॉकमध्ये, सूर्याने, "दोन ओव्हरच्या दरम्यान मैदानावर धावत राहा, कोणालाही काहीही बोलू नका. चांगले क्रिकेट खेळून आपल्याला हा सामना जिंकायचा आहे. खेळ भावनेने खेळून आपल्याला हा सामना जिंकायचा आहे," असं म्हटल्यानंतर सूर्याने सर्वांना प्रोत्साहीत करण्यासाठी, "आम्ही हा सामना चांगल्या भावनेने जिंकू," असं जोरात म्हटलं. 

भारताचा पुढला सामना कधी?

भारताने पाकिस्तानला सहज पराभूत केलं. भारताने आपले तिन्ही सामने जिंकून सुपर 8 मध्ये स्थान मिळवले. भारताचा पुढील सामना 18 फेब्रुवारी रोजी नेदरलँड्सविरुद्ध होईल. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारतीय आणि डच संघविरुद्ध साखळी फेरीतील आपला अंतिम सामना खेळणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026Team1 vs Team 2ICC T20 World Cupटी२० विश्वचषक २०२६टी२० वर्ल्ड कप

इतर बातम्या

पुन्हा टिपू सुलतान यांचा फोटो लावणार…; शान-ए-हिंद यांच्या व...

महाराष्ट्र बातम्या