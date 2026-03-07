IND VS NZ Final : सूर्यकुमाने न्यूझीलंडच्या कर्णधाराला खोटारडा का म्हटलं? पत्रकार परिषदेत नेमकं काय झालं?

IND VS NZ Final : टी20 वर्ल्ड कप 2026 फायनलच्या (T20 World Cup 2026) एक दिवस आधी भारत आणि न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्या कर्णधारांची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरने (Mitchell Santner) चॅलेंज देत म्हटलं होतं की, आमचं लक्ष हे अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर उपस्थित प्रेक्षकांना शांत करणं आहे, काही मन मोडली तरी हरकत नाही. यासोबतच त्याने फायनलपूर्वी न्यूझीलंडचा गेम प्लॅन सांगत टीम इंडियाला फसवण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला होता. सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) आणि त्याचा संघ हा न्यूझीलंडच्या फसवणुकीत येणार नाही असं सांगितलं होतं.
न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरने पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, 'आम्हाला आशा आहे की हा एक हाय स्कोरिंग सामना होईल. भारताला 250 ऐवजी 220 धावांवर रोखण्यात आम्ही यशस्वी झालो तर आम्हाला चांगली संधी मिळू शकेल. जेव्हा शनिवारी संध्याकाळी सूर्यकुमार यादवला याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा तो म्हणाला की न्यूझीलंडचा कर्णधार हा खोटं बोलतोय.
भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने म्हटलं की, 'तो खोटं बोलतोय. आम्ही चांगली फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करू. जर आम्ही 225 किंवा 250 धावा करतो तर चांगलंच होईल पण कधी कधी विकेट वेगळी असते आणि आम्हाला वेगळ्या प्रकारे खेळावं लागतं. आम्ही ड्रेसिंग रूममध्ये हे ठरवू शकत नाही की आम्हाला किती धावा बनवायला हव्यात. पिचची जी काही मागणी असते त्यानुसार आम्हाला खेळावं लागतं'.
सूर्यकुमार यादवने न्यूझीलंडच्या प्लॅनला सामन्याच्या आधीच फ्लॉप केलं. न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनर टीम इंडियावर कमीत कमी 220 धावा करण्याचा दबाव टाकत होता जेणेकरून आक्रमकता दाखवण्याच्या नादात भारतीय फलंदाज चूक करतील. मात्र टीम इंडिया न्यूझीलंडच्या या जाळ्यात अडकणार नाही आणि सूर्याने स्पष्ट केलं की आम्ही पीच आणि परिस्थितीनुसार खेळू.
न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरची पत्रकार परिषद झाल्यावर टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवची पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी न्यूझीलंडच्या कर्णधाराने 'भारतीय फॅन्सना शांत' करण्याच्या विधानावर प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी सूर्यकुमारने बिंदास अंदाजात हसत हसत मिचेल सँटनरची हवा काढली. सूर्यकुमार यादवने म्हटले की, 'अरे सगळे सारखीच लाईन चिपकवतायत. काहीतरी नवीन बोलायला तरी सांगा कोणाला!'
सूर्यकुमारचा हा टोमणा हा सरळ पॅट कमिन्सच्या जुन्या वक्तव्याकडे इशारा करणारा होता. याचा वापर आता प्रत्येक विरोधी कर्णधार भारताविरुद्ध मानसिक खेळ म्हणून करत आहे. सूर्याच्या धाडसी उत्तराने हे स्पष्ट झाले की भारतीय संघ आता या मानसिक दबावांमधून वर आला आहे.