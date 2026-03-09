English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • Suryakumar Yadav On Retirement: टी20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव निवृत्ती घेणार? दिलं स्पष्ट उत्तर

Suryakumar Yadav On Retirement: टी20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव निवृत्ती घेणार? दिलं स्पष्ट उत्तर

Suryakumar Yadav On Retirement: 8 मार्च 2026 हा सूर्यकुमार यादवच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा दिवस होता. त्याच्या नेतृत्त्वाखाली  2026 चा टी20 विश्वचषक जिंकला. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने यशस्वीरित्या जेतेपदाचे रक्षण केले. चॅम्पियन झाल्यानंतर, त्याने त्याच्या निवृत्तीचा प्रश्नावर उत्तर दिलं.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 9, 2026, 03:20 PM IST
Captain Suryakumar Yadav Big Statement On His Retirement Question: सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) याच्यासाठी 8 मार्च 2026 हा दिवस आयुष्यातील अत्यंत खास आणि मोठा ठरला. आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक ( ICC Men's T20 World Cup 2026) च्या अंतिम सामन्यात त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने शानदार विजय मिळवत पुन्हा एकदा विजेतेपद पटकावले. या विजयासह भारताने टी20 वर्ल्ड कपचे विजेतेपद यशस्वीपणे कायम राखले. चॅम्पियन झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवला त्याच्या निवृत्तीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला, ज्यावर त्याने  हलक्याफुलक्या पण स्पष्ट अंदाजात उत्तर दिले. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव केला. भारताने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 255 धावा केल्या आणि त्यानंतर उत्कृष्ट गोलंदाजीच्या जोरावर न्यूझीलंडला 159 धावांवर रोखले. या विजयासह भारताने तिसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कप जिंकला. याआधी 2007 आणि 2024 मध्येही भारताने हा किताब पटकावला होता.

वर्ल्ड कप जिंकून देणारा तिसरा कर्णधार 

या विजयामुळे सूर्यकुमार हा भारताला टी20 वर्ल्ड कप जिंकून देणारा तिसरा कर्णधार ठरला. यापूर्वी महेंद्र सिहं आणि रोहित शर्मा यांनी भारतीय संघाला हा मान मिळवून दिला होता.

स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच होती चर्चा 

स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी अनेक ठिकाणी चर्चा होती की हा टी20 वर्ल्ड कप कदाचित सूर्यकुमार यादवच्या कारकिर्दीतील शेवटचा वर्ल्ड कप ठरू शकतो. जर भारताने विजेतेपद जिंकले, तर 35 वर्षीय सूर्यकुमार यादवही रोहित शर्माप्रमाणे निवृत्ती जाहीर करू शकतो, अशी अटकळ वर्तवली जात होती. मात्र, अंतिम सामना जिंकल्यानंतर सूर्यानं या चर्चांना पूर्णविराम दिला.

काय म्हणाला सूर्या?

प्रेस कॉन्फरन्समध्ये निवृत्तीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर सूर्या हसत म्हणाला, “सगळं इतकं छान सुरू असताना निवृत्तीचा विचार करण्याची काय गरज आहे?” त्याच्या या उत्तरानंतर चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली.

आता पुढे काय?

यावेळी सूर्यकुमार यादवने आपल्या पुढील प्लॅन्सबाबतही माहिती दिली. तो म्हणाला की आता त्याचे लक्ष आगामी ऑलिम्पिक स्पर्धेकडे आहे आणि भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकण्याचे त्याचे स्वप्न आहे. त्याचबरोबर 2028 च्या टी20 वर्ल्ड कपवरही त्याची नजर आहे. त्यामुळे तो अजून किमान दोन वर्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्याचा विचार करत असल्याचे त्याने स्पष्ट केले. पुढील टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड येथे होणार आहे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये कर्णधार म्हणून सूर्यकुमार यादवसाठी ही स्पर्धा खास ठरली. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने संपूर्ण स्पर्धेत केवळ एकच सामना गमावला, जो सुपर-8 फेरीत दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध झाला होता. उर्वरित सर्व सामने भारताने जिंकले.

फलंदाजी प्रभावी नाही 

फलंदाजीच्या बाबतीत सूर्यकुमार यादव फार प्रभावी ठरला नाही. त्याने 9 सामन्यांत एकूण 242 धावा केल्या. स्पर्धेतील त्याची सर्वोत्तम खेळी अमेरिकेविरुद्धच्या पहिल्याच सामन्यात आली, ज्यात त्याने नाबाद 84 धावा केल्या होत्या. मात्र त्यानंतर त्याच्या बॅटमधून मोठी खेळी दिसली नाही. अंतिम सामन्यात तर तो पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला.

तरीही त्याच्या उत्कृष्ट नेतृत्वामुळे भारतीय संघाने विजेतेपद पटकावले आणि सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाची सर्वत्र प्रशंसा होत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

