Marathi News
टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी टीम इंडियाची नवी जर्सी लाँच, First Look पाहिलात का?

Team India Jersey : बुधवारी रायपूर वनडे सामन्यादरम्यान टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी टीम इंडियाची नवीन जर्सी लाँच करण्यात आली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 3, 2025, 09:24 PM IST
टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी टीम इंडियाची नवी जर्सी लाँच, First Look पाहिलात का?
(Photo Credit : Social Media)

Team India Jersey : फेब्रुवारी- मार्च 2026 या कालावधीत आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चं (T20 World Cup 2026) आयोजन होणार आहे. भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये यंदा वर्ल्ड कपचं आयोजन केलं जाणार असून काही दिवसांपूर्वी याचं संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर झालं. त्यानंतर आता टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी टीम इंडियाची नवीन जर्सी लाँच करण्यात आली आहे. बुधवारी रायपूर येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्या दरम्यान बीसीसीआयकडून नव्या जर्सीचं अनावरण करण्यात आलं. 

टीम इंडियाची नवी जर्सी लाँच : 

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 टीम इंडियाची नवी जर्सी रायपूरमध्ये लाँच करण्यात आली. यावेळी बीसीसीआयचे सचिव, माजी कर्णधार रोहित शर्मा, फलंदाज तिलक वर्मा उपस्थित होते. ग्राउंडवर नव्या जर्सीचं उत्साहात अनावरण करण्यात आलं. नव्या जर्सीची विशेषता सांगायची झाल्यास जर्सीच्या खांद्यावर दोन्ही बाजूला पांढऱ्या रंगाच्या पट्ट्या आहेत. तर कॉलरवर तिरंग्याचे रंग आहेत. 

कधी होणार सामने?

आयसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 हा 7 फेब्रुवारीपासून 8 मार्चपर्यंत खेळला जाईल. भारत आणि श्रीलंका हे सह-यजमान म्हणून एकत्र काम करणार असून, एकूण आठ खेळपट्ट्या निवडल्या गेल्या आहेत. भारतात अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम), चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता (ईडन गार्डन्स) आणि मुंबई (वानखेडे स्टेडियम) हे मैदान, तर श्रीलंकेत कोलंबो आर. प्रेमदासा व एसएससी, कँडी या तीन ठिकाणी मॅच होतील. ही स्पर्धा आशियाई क्रिकेटप्रेमींसाठी मोठा उत्सव ठरणार आहे.  ज्यात 55 रोमांचक लढतींचा थरार पाहायला मिळणार आहे.

हेही वाचा : 'विराट असताना सुपरमॅनची काय गरज?' कोहलीच्या 84 व्या शतकावर दिग्गज क्रिकेटरची प्रतिक्रिया

टीम कशा विभागल्या ?

एकूण 20 टीम चार गटांत पाच-पाच टीम्समध्ये विभागले गेल्या आहेत. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ सुपर आठ गटात पुढे जातील, ज्यात पूर्वनियोजित रँकिंगनुसार मूल्यमापन असेल.

ग्रुप ए: भारत, अमेरिका, नामिबिया, नेदरलँड्स, पाकिस्तान; 

ग्रुप बी: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, आयर्लंड, ओमान;

ग्रुप सी: इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, बांगलादेश, इटली, नेपाळ;

ग्रुप डी: दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, कॅनडा, यूएई.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026Cricket Newsmarathi newsteam indiaindia jersey

