हार्दिक पंड्या निवृत्त होतोय? कधी सोडणार क्रिकेट? स्वत: घोषणा करत थेट वर्षच सांगून टाकलं

Hardik Pandya Talks About Retirement From Cricket: भारताने टी-20 वर्ल्डकप 2027 जिंकल्यानंतर अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर केलेल्या सेलिब्रेशनमुळे भारताचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या टीकेचा धनी ठरत आहे. प्रेयसी माहिका शर्माबरोबर मैदानात केलेली अंगलट, एकमेकांचे चुंबन घेणे, ज्या ठिकाणी पुरस्कार प्रदान सोहळा झाला तिथेच दोघांनी लोळणे यासारख्या गोष्टींमुळे हार्दिक आणि त्याची प्रेयसीवर टीका केली जात असतानाच हार्दिकने सामन्यानंतर स्वत:चा कारकिर्दीबद्दल केलेलं विधान प्रकाशझोतापासून दुरावलं आहे. हार्दिकने केलेलं विधान हे त्यांच्या संभाव्य निवृत्तीच्या चर्चांना पूर्णविराम देणारं ठरलं आहे.
टी-20 वर्ल्डकपवर भारताने नाव कोरल्यानंतर मैदानात अनेक भारतीय खेळाडूंच्या छोट्या छोट्या मुलाखती घेण्यात आल्या. अशाच एका मुलाखतीत हार्दिकला निवृत्तीसंदर्भात सूचक प्रश्न विचारला. त्यावर हार्दिकने सध्या निवृत्तीचा कोणाताही विचार नसल्याचं म्हटलं आहे. त्याने अजून किती वर्ष तो क्रिकेट खेळणार आहे याबद्दलही उघडपणे भाष्य केलं आहे. विशेष म्हणजे हार्दिकने कसोटीमधून निवृत्त होऊन पाच वर्षांहून अधिक कालावधी ओलांडला असतानाच आता त्याने मर्यादित षटकांच्या दोन्ही प्रकारच्या क्रिकेटमधून लवकर निवृत्त होणार नसल्याचं स्पष्टच सांगितलं आहे.
निवृत्तीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना हार्दिक पंड्याने, "माझ्याकडे अजून 10 वर्ष खेळू शकतो इतके क्रिकेट शिल्लक आहे. मला या 10 वर्षांत 10 हून अधिक आयसीसी ट्रॉफी जिंकायच्या आहेत. हेच माझे ध्येय आहे," असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. 32 वर्षीय हार्दिक पांड्याने, "मी 42 वर्षांचा होईपर्यंत खेळू शकतो. सध्या मी क्रिकेट सोडण्याबद्दल विचारही करत नाहीये," असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. एवढ्यावरच न थांबता हार्दिकने, "मी सीनियर खेळाडू म्हणून ओळखला जातो, पण माझं अर्धेच करिअर पूर्ण झालं असून बरंच क्रिकेट शिल्लक आहे," असंही ठामपणे सांगितलं आहे. म्हणजेच हार्दिकने निवृत्तीसंदर्भातील सर्व शक्यता फेटाळून लावल्या असून पुढील 10 वर्षांमध्ये जास्तीत जास्त स्पर्धा खेळण्याचा हार्दिकचा मानस आहे. म्हणजेच हार्दिकला अजून 5 टी-20 वर्ल्डकप तरी खेळायचे आहेत.
पुढील काही आठवड्यांमध्ये हार्दिक इंडियन प्रिमिअर लीगच्या 19 व्या म्हणजेच 2026 च्या पर्वात मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व करताना दिसणार आहे. हार्दिकच्या नेतृत्वाखालील हे मुंबईचं तिसरं वर्ष असणार आहे. तो यंदा तरी संघाला चषक मिळवून देतो का हे पाहणं मुंबईच्या चाहत्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचं ठरणार आहे.