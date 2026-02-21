English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'हा' संघ भारताचा अभिमान मोडेल...'; शाहिद आफ्रिदी यांचं धाडसी विधान, म्हणाला, 'ज्या पद्धतीने खेळत आहे...'

पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद अफरीदीने सोशल मीडियावर भारत संघाविरोधात धाडसी विधान केलं आहे. टी 20 वर्ल्ड कपचा (T20 World Cup 2026) मध्ये भारतीय संघ चांगला खेळत असून पाकिस्तानचा पराभव हा शाहिद अफरीदीच्या जिव्हाळी लागला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Feb 21, 2026, 10:25 PM IST
T20 World Cup 2026 :  टी 20 वर्ल्ड कपचा (T20 World Cup 2026) मध्ये पाकिस्तानला गट टप्प्यात भारताकडून दारुण पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर पाकिस्तानने नामिबियाविरुद्ध विजय मिळवत टी 20 वर्ल्ड कपमधील सुपर 8 मध्ये स्थान मिळवलं आहे. पणदुसरीकडे  टी 20 वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय क्रिकेट संघाची विजयाची घोडदौड सुरु आहे. भारताच्या या विजयावर पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद अफरीदीने जोरदार टीका केली आहे. 

काय म्हणाला शाहिद अफरीदी?

टी 20 वर्ल्ड कप स्पर्धेत गुरुवारी पुन्हा एकदा मोठा उलटफेर पाहिला मिळाला. ग्रुप बी चा भाग असलेल्या श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामन्यात झिम्बाब्वेचा विजय झाला. या विजयासोबत झिम्बाब्वेने सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय केलं. आता झिम्बाब्वेचा सामना येत्या 26 फेब्रुवारीला भारतासोबत असणार आहे. झिम्बाब्वे संघ या फॉर्ममध्ये खेळतोय ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणं आहे. 

इकडे पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद अफरीदीने भारताचा विजयावर धाडसी विधान केलं आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट केलंय की, "मला वाटते की झिम्बाब्वे ज्या पद्धतीने खेळत आहे, त्यामुळे हा संघ भारताचा अभिमान मोडेल. भारताला अपराजित राहण्याचा खूप अभिमान आहे, म्हणून भारताने 26 फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेविरुद्ध पराभवासाठी तयार असले पाहिजे.

टीम इंडियाचं सुपर 8 सामन्यांवर एक नजर टाका

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका : 22 फेब्रुवारी 
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे : 26 फेब्रुवारी 
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज : 1 मार्च 

