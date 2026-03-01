English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • मॅच सुरु असतानाच मैदानातून अंम्पायर गायब; भरतीय संघ क्लिन बोल्ड, संपूर्ण किस्सा वाचाच

मॅच सुरु असतानाच मैदानातून अंम्पायर गायब; भरतीय संघ क्लिन बोल्ड, संपूर्ण किस्सा वाचाच

Umpire Went Missing From Ground: कोणत्याही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सामन्यामध्ये मैदानात सामान्यपणे दोन पंच असतात एक मुख्य पंच आणि दुसरा स्वेअऱ लेगवरील पंच. मात्र भारताच्या एका सामन्यात एक पंच चक्क मैदानातून गायब झालेला. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 1, 2026, 01:51 PM IST
दोन्ही संघातील खेळाडूांना बसला धक्का (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - एएफपीवरुन साभार)

Umpire Went Missing From Ground: भारत आणि वेस्ट इंडिजदरम्यान उद्या म्हणजेच रविवारी, 1 मार्च रोजी सुपर 8 फेरीतील निर्णायक सामना होणार आहे. हा सामना जिंकणारा संघ सुपर 8 साठी पात्र ठरेल आणि पराभूत होणारा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडेल असा सरळ हिशोब असल्याने हा सामना सेमी-फायनलपूर्वीची फायनल म्हणून चर्चेत आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिजच्या सामन्यात भारताचं पारडं जड मानलं जात असलं तरी पाहुण्या संघाला हलक्यात घेणं सुर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघाला महाग पडू शकतं. तसा या दोन्ही संघाचा अगदी 1983 पासूनचा एकमेकांविरोधातील इतिहास पाहिल्यास तो फारच रंजक आहे. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पण एकदा या दोन्ही संघांच्या सामन्यादरम्यान पंच मैदानातून गायब झाले होते. नेमकं त्यावेळेस काय घडलेलं ते जाणून घेऊयात...

कधी झालेला हा सामना?

भारत आणि वेस्ट इंडिजदरम्यानच्या एका एकदिवसीय सामना सुरु असतानाच अचानक पंच गायब झाले. विशेष म्हणजे ही गोष्ट ना खेळाडूंच्या लक्षात आली, ना दुसऱ्या पंचांच्या आणि प्रेक्षकांनाही हे समजलं नाही. हा सारा प्रकार घडला होता 2006 साली भारताने वेस्ट इंडिजचा दौरा केलेला त्यावेळेस! मालिकेमधील हा दुसरा सामना लक्षात राहिला हो वेस्ट इंडिजने भारतावर मिळावलेल्या निसटत्या विजयामुळे. युवराज सिंग ड्वेन ब्रावोच्या गोलंदाजीवर बाद झाल्याने भारताने हा रंजक सामना अवघ्या एका धावेने गमावला होता. मात्र त्यापूर्वी या सामन्यात एक विचित्र प्रकार घडला तो पहिल्या डावात वेस्ट इंडिज फलंदाजी करत असताना.

त्या बॉलवर घडलं काय?

भारतीय संघातील त्यावेळेचा आघाडीचा वेगवाग गोलंदाज इरफान पठाण सामन्यातील आठवी ओव्हर टाकत होता. वेस्ट इंडिजचा रामनरेश सारवान फलंदाजी करत असताना त्याने चेंडू शॉर्ट मिडऑनला लोटला. विरेंद्र सेहवागने चपळतेने चेंडू उचलून स्टम्पवर मारला. त्याने अचूक लक्ष्यभेद केल्यानंतर रन आऊटसाठी अपील केलं. ब्रायन लारा धावबाद असल्याचं अपील करताना स्वेअर लेगवर उभे असलेले पंच बिली डोकटोव्ह हे त्यांच्या जागेवर नव्हतेच. अंपायरच गायब असल्याचं लक्षात आल्यानंतर मैदानावरील सर्वचजण गोंधळले. पंच कुठे गेला हे कोणालाच कळेना. सर्वचजण वैचारिकदृष्ट्या क्लिन बोल्ड झाले तेव्हा हे गायब झालेले पंच अचानक समोर प्रकटले!

पंच कुठे होते?

दोन ओव्हरदरम्यान गोलंदाज बदलत असताना पंच बिली डोकटोव्ह हे सीमारेषेच्या बाहेर गेले होते. फलंदाजी करताना समोरच्या बाजूला असलेल्या साईटबोर्डसंदर्भातील समस्येमुळे फलंदाजी करताना बॅट्समनचं लक्ष विचलित होतं असल्याने ती समस्या सोडवण्यासाठी बिली डोकटोव्ह हे साईट स्क्रीनजवळ ती समस्या सोडवण्यासाठी गेले होते. पंच बाहेर असल्याचं कोणाच्याच लक्षात आलं नाही आणि सामन्यातील खेळ सुरु झाला. इरफानने बॉल टाकला, सारवानने मारला आणि एक धाव घेताना ब्रायन लारा धावबाद असल्याची अपील झाली. पण पंच नसल्याने दोन्ही पंचांनी नंतर हा बॉल डेड बॉल ठरवला आणि पुन्हा सारवानला नॉन स्ट्राइकर एण्डवरुन फलंदाजीसाठी पाठवण्यात आलं. 

अशा गोष्टी फारच क्वचित घडतात. त्यामुळेच ही गोष्ट आजही अनेक क्रिकेट चाहत्यांच्या चांगलीच लक्षात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

