तिरंगा पडला, हातात काठीच राहिली... तिलक मागे फिरला अन् झेंडा हातात घेण्याआधी जे केलं ते पाहून सारेच थक्क; Video

T20 World Cup 2026 Tilak Varma Flag Slipped Down On Ground: भारताने तिसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकपवर नाव कोरल्यानंतर अहमदाबादच्या स्टेडियमवर भारतीय क्रिकेटपटूंनी जंगी सेलिब्रेशन केलं. डान्स असो, सेल्फी असो किंवा झेंडा हातात घेऊन मैदानाला मारलेली फेरी असो भारतीय क्रिकेटपटूंनी हा क्षण आयुष्यभर लक्षात राहील अशापद्धतीने साजरा केला. विशेष म्हणजे यावेळी खेळाडूंसमोर त्यांचे कुटुंबीयही होते. कोणाचे पालक, कोणाची पत्नी आणि मुलं तर कोणाच्या गर्लफ्रेंड या सेलिब्रेशनमध्ये सहभागी झालेल्या. अर्थात या सेलिब्रेशनमध्ये भारतीय खेळाडू आघाडीवर होते. भारताने सामना जिंकताच भारतीय झेंडे खांद्यावर घेऊन लहान मुलांनी मैदानाची फेरी मारली. नंतर हेच झेंडे हाती घेऊन भारतीय खेळाडूंनी व्हिक्ट्री लॅप म्हणजेच विजयी फेरी मारली. मात्र यादरम्यान एक विचित्र प्रकार तिलक वर्मासोबत घडला. याचाच व्हिडीओ सध्या व्हायरल होतोय.
तिलक वर्माही झेंडा फडकावत सहकाऱ्यांसोबत मैदानामध्ये चाहत्यांना अभिवादन करत फेऱ्या मारत होता. यावेळेस तो हातात असलेली झेंड्याची काठी पकडून झेंडा जोरजोरात फडकावत होता. तिलक झेंडा फडकावून मैदानावरुन फिरत असतानाच अचानक काठीमधून झेंडा खाली पडला आणि तिलकच्या हातात फक्त काठी राहिली. सुर्याच्या समोरच चालत असलेल्या रिंकू सिंहसोबत चाहत्यांकडे पाहत झेंडा फडकावताना अचानक झेंडा पडल्याचं तिलकच्या लक्षात आलं. त्यानंतर त्याने जे केलं ते पाहून अनेकजण त्याचं कौतुक करताना दिसत आहे.
आपल्या हातात फक्त झेंड्याची काठी राहिली असून झेंडा खाली पडल्याचं लक्षात आल्यानंतर तिलक परत चालत मागेल गेला. तोपर्यंत त्याला सपोर्टिंग स्टाफमधील एका सदस्याने झेंडा उचलून हातात सोपवला. तिलकने झेंडा हाती घेतल्यानंतर ज्याप्रमाणे पूजा करताना पवित्र पाणी डोळ्यांना लावतात तसाच तो झेंडा दोन्ही डोळ्यांना लावला. त्यानंतर त्याने झेंडाचं चुंबन घेतलं आणि झेंडा पुन्हा काठीमध्ये टाकला. आपल्याकडून झेंड्याचा नकळतपणे अवमान झाल्याचं लक्षात आल्यानंतर तिलकने तो अगदी नम्रपणे स्वीकारुन पवित्र गोष्ट डोळ्याला लावतात त्याप्रमाणे डोळ्याला लावून त्याचं चुंबन घेतलं आणि मगच तो काठीवर चढवला.
"झेंडा फडकावताना तो तिलकडून पडला. त्यानंतर काय झालं आणि तो कसा व्यक्त झाला पाहाच," असं म्हणत हा व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर शेअर करण्यात आला आहे.
Tilak Varma’s flag slipped down while he was carrying the Indian flag during the victory parade.
Just watch his reaction after it happened. pic.twitter.com/cLsojAsxSi
— Sonu (@Cricket_live247) March 9, 2026
तिलक वर्मा हा टी-20 वर्ल्डकप जिंकणाऱ्या संघात असलेला भारतातील सर्वात कमी वयाचा खेळाडू ठरला आहे. तिलकने या स्पर्धेमध्ये मधल्या फळीतील विश्वासू फलंदाज म्हणून समाधानकारक कामगिरी केल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र त्याला त्याच्या नावाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही. तरीही संघाला गरज पडली तेव्हा त्याने कधी विकेट पडू न देण्यासाठी टिकून खेळण्याची तर कधी छोटी पण आक्रमक खेळी केल्याचं दिसून आलं.