Marathi News
T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये यूएई विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र यापूर्वी एका स्टार खेळाडूला तेहत वर्ल्ड कप संघातून आभार काढलं गेलंय. यामागे नेमकं कारण काय याबाबत जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Feb 10, 2026, 03:22 PM IST
वर्ल्ड कपदरम्यान मोठा वाद, 'या' स्टार क्रिकेटरला थेट संघातून दाखवला बाहेरचा रस्ता, नेमकं कारण काय?
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) 7 फेब्रुवारी पासून सुरुवात झालेली आहे. यंदा स्पर्धेत एकूण 20 संघांनी सहभाग घेतला असून त्यांच्यात सध्या ग्रुप स्टेज सामने खेळवले जात आहेत. अशातच मंगळवारी यूएई विरुद्ध न्यूझीलंड (NZ VS UAE) यांच्यात सामना खेळवला जाणार असून यापूर्वी यूएई संघातील एका स्टार खेळाडूला थेट संघातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये यूएईचा संघ मंगळवारी न्यूझीलंड विरुद्ध 2022 नंतर त्यांचा पहिला वर्ल्ड कप सामना खेळणार आहे. मात्र त्यापूर्वी सोमवारी यूएई संघातील मोहम्मद ज़ोहैब या क्रिकेटरला शिस्तभंगाची कारवाई केल्याच्या कारणाने परत मायदेशात पाठवण्यात आलं आहे. सोमवारी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाने याबाबत एक स्टेटमेंट जाहीर करत या प्रकरणातील अधिक माहिती वेळ आल्यावर दिली जाईल असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

यूएईच्या वर्ल्ड कप संघातील टॉप ऑर्डरमधील फलंदाज बाहेर पडल्याने फलंदाजीच्या क्रमवारीवर दबाव पडला आहे. शुक्रवारी इटलीच्या विरुद्ध यूएईने खेळलेल्या सराव सामन्यात यूएईचा संघ 81 धावांवर ऑल आउट झाला होता. ज़ोहैबने त्या सामन्यात नंबर ९ वर फलंदाजी केली होती. तर यापूर्वी यूएई विरुद्ध नेपाळ यांच्यात झालेल्या सराव सामन्यात त्याने नंबर 3 वर उतरून 26 बॉलमध्ये 19 धावांची पार्टनरशिप केली होती. 

हेही वाचा : BCCI Central Contracts: बीसीसीआयकडून वार्षिक करार जाहीर, रोहित- विराटचं डिमोशन, पगारातही मोठी कपात!

 

कोण आहे मोहम्मद ज़ोहैब?

मोहम्मद ज़ोहैबने मे 2025 रोजी यूएईमध्ये पदार्पण केलं होतं. त्याने आतापर्यंत 16 T20I सामने खेळले आणि 20.20 च्या सरासरीने आणि 103.76 च्या स्ट्राईक रेटने 303 धावा केल्या. वसीमने न्यूझीलंडच्या सामन्यापूर्वी UAE ची तयारी आणि एकजुटता याच्यावर बोलला. खासकरून यासाठी सुद्धा कारण त्यांच्या संघात भारतीय आणि पाकिस्तानी खेळाडूंचा आहे. त्यांनी म्हटलं की खेळाडू 2023 मध्ये दुबईमध्ये खेळवण्यात आलेल्या T20I मध्ये न्यूझीलंड विरुद्ध UAE ने मिळालेल्या विजयापासून इन्स्पिरेशन घेतील. 

आपल्या संघाबाबत वसीमने सांगितलं की, 'इथे कोणीही भारत - पाकिस्तान नाही. आम्ही यूएईसाठी खेळत आहोत. आम्ही नेहमी स्वतःला एका कुटुंबाप्रमाणे मानतो. आम्ही कुटुंब आणि मित्रांसारखे राहतो. आम्ही एकमेकांसोबत वेळ घालवतो. प्रामाणिकपणे सांगू तर यूएई संघात कोणी भारतीय आणि पाकिस्तानी असा फरक नाहीये'. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026cricketmarathi newsUAEMuhammad Zohaib

