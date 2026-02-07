IND VS USA: आज 11 नाही तर 20 भारतीय खेळाडू उतरणार मैदानात, वानखेडेवर रंगणार वर्ल्ड कपचा पहिला सामना

IND VS USA : टी20 वर्ल्ड कप 2026 चं (T20 World Cup 2026) बिगुल आज वाजलं आहे. 7 फेब्रुवारी पासून वर्ल्ड कपमधील ग्रुप स्टेज सामन्यांना सुरुवात होणार असून यात भारताचा शनिवारी पहिला सामना हा यूएसए विरुद्ध खेळवला जाणार आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) संध्याकाळी 7 वाजता पासून या सामन्याला सुरुवात होईल. मात्र या सामन्याची विशेष गोष्ट म्हणजे यात 11 भारतीय नाही तर तब्बल 20 भारतीय खेळाडू मैदानात उतरू शकतात. यूएसएच्या 15 खेळाडूंच्या वर्ल्ड कप संघात एकूण 9 भारतीयांचा समावेश आहे.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 साठी यूएसएने जाहीर केलेल्या 15 खेळाडूंच्या संघात एकूण 9 खेळाडू हे भारतीय वंशाचे आहेत. यात त्यांचा कर्णधार मोनांक पटेल, सौरभ नेत्रावळकर, हर्मित सिंग, मिलिंद कुमार, शुभम रांजणे, जेस्सी सिंग, सैतेजा मुक्कामल्ला, संजय कृष्णमूर्ती, नोस्थुश केंजीगे इत्यादींचा समावेश आहे. तर यापैकी सौरभ नेत्रावळकर, शुभम रांजणे आणि हर्मित सिंग हे तिघे मुंबईचे खेळाडू आहेत. यांनी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबईचं देशांतर्गत सामन्यात प्रतिनिधित्व सुद्धा केलंय. यूएसए संघात यापैकी किती भारतीय खेळाडूंना 7 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या टीम इंडिया विरुद्धच्या सामन्यात संधी मिळणार हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
यूएसए संघातील सौरभ नेत्रावळकर आणि शुभम रांजणे हे दोघे मराठमोळे खेळाडू आहेत. या दोघांनी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबई संघाचं प्रतिनिधित्व केलंय. 2013 -14 च्या रणजी आणि विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सौरभ नेत्रावळकर खेळलाय. तर शुभम रांजणे हा सुद्धा मुंबई संघाकडून 2016 मध्ये देशांतर्गत सामन्यात खेळला आहे. तर हर्मित सिंग हा सुद्धा मुंबईतील क्रिकेटर आहे. विशेष म्हणजे हर्मित सिंग हा भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचा वर्गमित्र आहे.
मोनांक पटेल (कर्णधार), अँड्रिस गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कामल्ला, शायन जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रांजणे, हरमीत सिंग, मोहम्मद मोहसीन, अली खान, नॉथुश केंजिगे, सौरभ नेत्रावलकर.
इशान किशन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरूण चक्रवर्ती.