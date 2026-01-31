टी20 वर्ल्ड कपमध्ये एकाच संघात भारत-पाकिस्तानचे खेळाडू! श्रीलंकेच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूचीही संघात एन्ट्री

T20 WC 2026 USA Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 साठी अमेरिकेने जाहीर केलेला संघ चर्चेचा विषय ठरत आहे. कारण हा संघ पाहता तो पारंपरिक अर्थाने ‘अमेरिकन’ कमी आणि भारतीय उपखंडातील खेळाडूंनी भरलेला अधिक वाटतो. या संघात भारतीय, पाकिस्तानी आणि श्रीलंकेच्या मुळांचे खेळाडू मोठ्या संख्येने सामील आहेत. अमेरिकन संघाची धुरा गुजरातमधील आनंद येथे जन्मलेल्या 32 वर्षीय मोनांक पटेलकडे सोपवण्यात आली आहे. मोनांकने याआधीही टी20 वर्ल्ड कप 2024 मध्ये संघाचे नेतृत्व केले होते. सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे त्याच्यावर पुन्हा विश्वास दाखवण्यात आला आहे. या वेळी जाहीर झालेल्या संघात 2024 च्या वर्ल्ड कपमध्ये खेळलेले तब्बल 10 खेळाडू कायम ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय श्रीलंकेसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलेला अनुभवी खेळाडू शेहान जयसूर्यालाही संघात स्थान देण्यात आले आहे. 34 वर्षीय शेहानने श्रीलंकेसाठी 12 वनडे आणि 18 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून त्याचा अनुभव अमेरिकन संघासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
या संघातील बहुतेक खेळाडू भारतीय मुळाचे आहेत. मोनांक पटेल, जेसी सिंह, मिलिंद कुमार, साईतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ती, हरमीत सिंह, नोस्तुष केंजीगे, सौरभ नेत्रवलकर आणि शुभम रंजन हे खेळाडू भारतीय पार्श्वभूमीतून आलेले आहेत.
पाकिस्तानी मुळाचे तीन खेळाडूही अमेरिकेच्या जर्सीत
पाकिस्तानी मुळाचे तीन खेळाडूही अमेरिकेच्या जर्सीत दिसणार आहेत. शायन जहांगीर, अली खान आणि मोहम्मद मोहसिन हे पाकिस्तानमधून स्थलांतरित कुटुंबातून आले असून ते संघाच्या फलंदाजी आणि वेगवान गोलंदाजी विभागात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
याशिवाय अँड्रीज गौस आणि शॅडली व्हॅन शल्कविक हे दक्षिण आफ्रिकन मुळाचे खेळाडूही संघात आहेत. एकूण पाहता अमेरिकेच्या या संघात 9 भारतीय मुळाचे, 3 पाकिस्तानी मुळाचे, 1 श्रीलंकेचा आणि 2 दक्षिण आफ्रिकन मुळाचे खेळाडू आहेत. विशेष म्हणजे या संघात मूळचा अमेरिकन जन्माचा एकही खेळाडू नाही, ही बाब अनेकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
मोनांक पटेल (कर्णधार), जेसी सिंह (उपकर्णधार), अँड्रीज गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर, साईतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ती, हरमीत सिंह, नोस्तुष केंजीगे, शॅडली व्हॅन शल्कविक, सौरभ नेत्रवलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजन
USA चे ग्रुप स्टेज सामने